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Корнеев: «Победили ЦСКА за счет сильного желания победить»

Защитник «Северстали» — о выездной игре с армейцами и предстоящем матче в Ярославле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сегодня череповецкая «Северсталь» завершит свою первую в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выездную серию. Подопечные Александра Гулявцева сыграют в Ярославле против «Локомотива». В четверг «Северсталь» неожиданно обыграла в Москве ЦСКА (2:1).

После матча с армейцами защитник череповчан, двукратный чемпион мира Константин Корнеев рассказал «Известиям» о победе в столице, удачной игре в меньшинстве и выезде в Ярославль.

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 В меньшинстве вы пропустили от ЦСКА только одну шайбу при четырех удалениях у вашей команды. Изучали игру армейцев в большинстве?

— Конечно. ЦСКА — очень сильный соперник, поэтому мы разбирали в их исполнении как игру «5 на 5», так и в неравных составах. Постарались выполнить то, что от нас требовалось. Считаю, что всё получилось.

 Во время игры в меньшинстве у вас постоянно было два игрока около ворот на подборе, еще двое блокировали около синей линии пас и бросок. Эта постоянная система игры вашей команды в меньшинстве или вы меняете ее от матча к матчу в зависимости от соперника?

— Мы стараемся играть все вместе, друг за друга. Если есть возможность блокировать броски, все без исключения в команде это делают. Чем реже шайба доходит до ворот, тем меньше вероятность пропустить гол.

 За счет чего игроки вашей команды постоянно были на шаг впереди ЦСКА?

— За счет сильного желания победить. Все полностью отдавались игре, играли на победу. Хорошо, что удалось ее одержать.

 Чего ждете от последнего матча выездной серии против «Локомотива»?

— У нас была достаточно непростая выездная серия. Сейчас главное — восстановиться к матчу в Ярославле и там добиться положительного результата.

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