«Хоккеисты как солдаты. Им не важно, какой у них командир»

Ярославский «Локо» выиграл молодежный Кубок мира. «Железнодорожники» побеждают в этом турнире второй год подряд. В четырех последних сезонах они трижды выигрывали Кубок Харламова — главный приз Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Несколько игроков из этого состава — Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко, Даниил Мисюль — играют на уровне КХЛ за «Локомотив», главную команду в ярославском клубе.

Возможно, в предстоящем сезоне к ним присоединится кто-то еще. На молодежном Кубке мира себя проявил 19-летний вратарь Владислав Окоряк, получивший приз лучшему голкиперу турнира. Однако в ближайшее время ему будет непросто пробиться в состав «Локомотива», так как там первым номером уже является молодой Илья Коновалов, а его ближайшим сменщиком — вчерашний игрок МХЛ Даниил Исаев.

Сразу после победы в финале молодежного Кубка мира Владислав Окоряк дал интервью «Известиям», в котором рассказал о своем триумфе и перспективах в главной команде.

— Что для вас значит награда лучшему вратарю турнира?

— Конечно, очень приятно, когда тебя признают лучшим вратарем такого престижного турнира, как молодежный Кубок мира. Особенно когда твоя команда становится первой. Но сейчас это не самое важное — надо уже настраиваться на предстоящий сезон. Главное еще впереди — предстоящий чемпионат МХЛ будет непростым, но мы хотим снова стать лучшими. А эта победа на Кубке мира дает хороший эмоциональный подъем.

— Готовы в новом сезоне попробовать конкурировать с Коноваловым и Исаевым?

— В предстоящем сезоне готов бороться с любыми конкурентами. Но главное для нас — победа в Кубке Харламова. Это неизменная задача для «Локо». Всегда хотим его выигрывать.

— У «Локо» ощущается преимущество над соперниками за счет наличия в команде звезд с опытом игры в КХЛ — Григория Денисенко, Николая Коваленко и Кирилла Слепца?

— В принципе, они показывают результат. Тот же Денисенко в Кубке забил два гола в финале. Это говорит само за себя. Лично мне всегда приятно играть с опытными ребятами, которые уже показали себя на взрослом уровне. Они поддерживают команду, ведут ее за собой как лидеры. И приносят только пользу коллективу.

— Как перестроились после ухода главного тренера Дмитрия Красоткина в штаб основного «Локомотива»?

— Хоккеисты как солдаты. Им не важно, какой у них командир. Они всегда идут в бой, сражаются. Тем более тренер у нас сейчас знакомый нам по МХЛ-Б. Мы с Игорем Викторовичем Меляковым не раз тренировались. Хорошо восприняли его назначение, поэтому готовы при нем биться за победу в Кубке Харламова.

— Вы наверняка в прошлом сезоне следили за тем, как тогдашний главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов доверял молодежи и давал шанс почти каждому, кто хоть как-то себя проявлял. Нет опасения, что при новом наставнике команды Крэйге Мактавише такого не будет и вам уже станет труднее зацепиться за возможность поиграть в КХЛ?

— Нет, я не думаю, что здесь будут проблемы. Полагаю, Мактавиш всё равно будет чередовать ребят в составе, давать им возможность проявить себя. Уверен, он следит за всеми, понимает, кто на что способен. И шанс по ходу сезона будет у каждого.