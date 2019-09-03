Квартальнова план: обновленный «Ак Барс» предстанет перед ЦСКА

Стартовавший в воскресенье 12-й сезон КХЛ начался с места в карьер: с бодрого противостояния за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом». Действующие обладатели Кубка Гагарина — армейцы — были биты на своем льду «ястребами» со счетом 3:1. Вчера в Магнитогорске состоялся топовый матч между местным «Металлургом» и петербургским СКА. Со счётом 3:1 победили гости из Северной столицы. А сегодня ЦСКА и «Авангард» проведут еще по одной статусной встрече. Армейцы примут на своем льду прошлогоднего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». А омичи сыграют на выезде с хельсинкским «Йокеритом».

ЦСКА–«Ак Барс»

За последнее время противостояние красно-синих с клубом из столицы Татарстана приобрело принципиальный характер. В Кубке Гагарина 2018 года «Ак Барс» переиграл в финальной серии ЦСКА в пяти матчах (4:1) и лишил армейцев долгожданного триумфа. Через год подопечные Игоря Никитина все-таки добились желаемого, но вряд ли они забыли казанцам неудачу полуторагодичной давности.

Особый подтекст игре придает личность нового главного тренера «Ак Барса». Дмитрий Квартальнов проведет свой первый официальный матч во главе казанцев против своего бывшего клуба. Он возглавлял ЦСКА в 2014–2017 годах. Сотрудничество дало обеим сторонам многое: Квартальнов вошел в когорту топ-тренеров благодаря работе во главе красно-синих, а клуб в своем нынешнем виде стал формироваться именно при 53-летнем специалисте.

При нем после двух десятилетий прозябания в середняках и аутсайдерах ЦСКА стал бороться за самые высокие места. Во всех трех сезонах под началом Квартальнова клуб становился победителем регулярного чемпионата, а в 2016 году впервые вышел в финал плей-офф, где лишь в заключительном, седьмом, матче проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:3). Именно вместе с Квартальновым из новосибирской «Сибири» в ЦСКА перешел его помощник Игорь Никитин, ставший в 2017 году главным тренером команды и приведший в апреле армейцев к долгожданному триумфу в Кубке Гагарина.

— Выступление казанцев — одна из главных интриг стартовавшего сезона, — заявил «Известиям» легендарный отечественный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов. — Крайне интересно увидеть, что из себя станет представлять команда при Квартальнове, насколько будет отличаться от той, что была при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове.

Дмитрий Квартальнов пришел в «Ак Барс» после того, как с Билялетдиновым не продлили контракт. Он возглавлял команду с 2004 года, прервавшись лишь на сборную России в 2011–2014 годах. При нем клуб стал одним из самых титулованных в отечественном хоккее, выиграв национальное первенство Суперлиги в 2006 году, а затем три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

В первое время Дмитрию Квартальнову точно не уйти от сравнений с легендарным предшественником. Кроме того, одной из интриг является его взаимодействие с капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым. Главной звезде клуба и соавтору всех трофеев эпохи Билялетдинова уже 38 лет. Из-за травм он не всегда находится в лучшем физическом состоянии, но по-прежнему способен делать результат за счет фантастического понимания хоккея и техники. Тогда как Квартальнов всю тренерскую карьеру проявлял себя приверженцем скоростного и силового стиля игры. Кроме того, он гораздо более успешно работал с молодежью, а не с ветеранами.

— Данис — грамотный и опытный игрок, — добавил много лет отыгравший с Зариповым в одном звене Морозов. — Он понимает, что, когда тренер чего-то требует, надо это выполнять. Если вся команда выполняет, то тут исключений быть не может. И ни один наставник не будет подстраиваться. Но думаю, что Квартальнов найдет лучшее применение Зарипову и его качествам как игрока.

Способность раскрывать молодых хоккеистов проявилась у Квартальнова на его предыдущем месте работы — в ярославском «Локомотиве». В прошлые два сезона он доходил с ним до второго раунда Кубка Гагарина и снискал популярность у любителей хоккея массовым доверием воспитанникам «железнодорожников». При нем в КХЛ стали постоянно играть Григорий Денисенко, Николай Коваленко и Кирилл Слепец — основа молодежной сборной России на последнем чемпионате мира. Всем троим в момент дебюта не было даже 20 лет.

А основным вратарем стал 21-летний Илья Коновалов, уже доигравшийся до вызова в национальную сборную на этапы Евротура. В «Ак Барсе» также много времени уделяют подготовке резерва, построив одну из лучших академий. Но пока мало кому из местных воспитанников давали шанс в главной команде.

— В Казани всегда очень амбициозные планы, и перед тренером в любом случае в первую очередь стоит задача побеждать в КХЛ, — продолжил Алексей Морозов. — Этого можно добиться только с помощью хороших игроков. Поэтому, если будет в «Ак Барсе» талантливая молодежь, Дмитрий Квартальнов даст ей шанс. Если нет, то придется играть более опытными хоккеистами. Тут нужно смотреть, какой кредит доверия у тренера и сколько ему руководство отмерило времени на достижение главной цели — победы в Кубке Гагарина. Мы не знаем, необходимо ли Квартальнову выигрывать трофей уже в этом сезоне или все-таки ему поставлена задача наигрывать молодых и давать им шанс в КХЛ. Если нужно выигрывать прямо сейчас, то мы увидим мало молодежи. Тогда надо будет играть проверенными бойцами, ветеранами. А если задача стоит, например, выиграть в течение трех лет, то в нынешнем году можно пообкатывать юных ребят из клуба, научить их системе, которую видит Квартальнов.

«Йокерит»–«Авангард»

«Ястребы» успешно стартовали в сезоне, победив на выезде ЦСКА. Этой игрой подопечные Боба Хартли показали, что способны как минимум повторить результат прошлого сезона — выход в финал Кубка Гагарина. Сейчас им предстоит проявить себя в гостях у очень непростой команды.

— «Йокерит» — хорошая боевая команда, но мы уверены в своих силах и спокойно готовимся к матчу с ней, — сказал «Известиям» нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков. — Постепенно вкатываемся в сезон, сейчас находимся в отличном настроении после выигрыша у ЦСКА, поэтому будем играть только на победу.

Для «Авангарда» победа над ЦСКА важна также потому, что команда серьезно обновилась в межсезонье и потеряла из-за травм ведущих игроков — нападающий Денис Зернов выбыл на длительный срок, а защитник Вячеслав Войнов в скором времени должен вернуться в строй, но в стартовой встрече не участвовал.

— У ЦСКА почти весь чемпионский состав остался плюс добавилось еще два игрока, — отметил «Известиям» президент «Авангарда» Максим Сушинский. — Это те же армейцы, с которыми мы играли в финале. У нас же состав претерпел серьезные изменения. Кроме того, много травмированных хоккеистов. Поэтому команде тяжело. Но хорошо, что сумели до сезона обновиться, поэтому все ребята спокойно и в рабочем порядке готовились к регулярному чемпионату. Не так, как год назад, когда многие новички пришли к нам уже после начала сезона.

Также сегодня пройдут еще три встречи в КХЛ: «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск) – «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан) – «Адмирал» (Владивосток).