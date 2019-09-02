Коди взлома: канадец помог «ястребам» открыть сезон победой над ЦСКА

По традиции регулярный чемпионат КХЛ стартовал матчем двух лучших команд прошлого сезона. Обычно в Кубке открытия участвуют обладатели Кубка Гагарина (победитель плей-офф) и Кубка континента (победитель «регулярки»). Поскольку в нынешнем году оба трофея выиграл один клуб — ЦСКА, его соперником во вчерашней встрече стал финалист плей-офф омский «Авангард». К удивлению многих экспертов, лучшими оказались именно «ястребы». Подопечные Боба Хартли уверенно обыграли армейцев на их площадке со счетом 3:1.

Примечательно, что исход встречи решили игроки обороны. В середине первого периода ЦСКА вышел вперед — первый гол в сезоне забил нападающий Максим Шалунов. Но перед перерывом канадский защитник «Авангарда» Коди Франсон в ходе розыгрыша большинства восстановил равновесие. Во втором периоде чудо-гол сделал его российский коллега по амплуа Максим Чудинов. Он бросил по воротам Ларса Юханссона со своей половины площадки, и шведский голкипер не смог отразить удар. А перед самой финальной сиреной, когда ЦСКА заменил вратаря на шестого полевого игрока, Коди Франсон удачно попал в пустые ворота и сделал дубль.

— Я думаю, нам хорошо удался весь розыгрыш большинства, и мне оставалось лишь качественно завершить комбинацию, — объяснил первый гол гостей Коди Франсон. — Мы много работали над этим компонентом на тренировках. Думаю, и в целом мы провели качественный матч и заслуженно победили. Но это только начало сезона, и нам нельзя расслабляться. «Авангард» способен вновь провести хороший чемпионат, но для этого нужно в каждой игре показывать тот хоккей, что мы продемонстрировали против ЦСКА. Нам нужно как можно выше забраться в таблице своей Восточной конференции.

Гол Максима Чудинова со столь дальнего расстояния уже не первый для него в нынешнем году. Весной во втором раунде Кубка Гагарина он таким же образом принес победу в одном из матчей серии против казахстанского «Барыса». Не исключено, что в будущем хоккеист сможет поставить такие эпизоды на поток.

— Он тренирует такие броски, так что они у него и так на потоке, — рассказал «Известиям» президент «Авангарда» Максим Сушинский. — Он всё время так бросал. Просто сейчас начал и в официальных матчах забивать с таких расстояний. А так внутри команды мы знаем, на что Максим способен.

В КХЛ основным мастером голов с дальних дистанций является защитник «Спартака» Андрей Кутейкин. Подобным образом он неоднократно поражал ворота соперников как в прошлом сезоне за красно-белых, так и до этого за московское «Динамо».

— Думаю, Максим уже превзошел Кутейкина, — прокомментировал «Известиям» гол в ворота ЦСКА нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков. — Чудинов — вообще мой кумир. Надеюсь, не в последний раз он так радует болельщиков и команду. Может быть, где-то ему повезло, но раз так получаются броски, пусть продолжает их наносить и дальше.

Поражение ЦСКА было удивительно, поскольку армейцы почти полностью сохранили свой чемпионский состав, добавив к нему вернувшегося из НХЛ защитника Богдана Киселевича и перешедшего из «Ак Барса» чешского нападающего Иржи Секача.

— Это была первая игра — в ней всякое бывает, — продолжил Сергей Шумаков. — Может, ЦСКА еще под нагрузками и не отошел от предсезонки. Армейцы в принципе неплохо играли, просто мы были лучше. У нас тоже не получилось начало встречи, но потом забили гол в большинстве и разогнались. В целом уже выходим из-под нагрузок и готовы к сезону.

«Авангард» в межсезонье обновился более значительно. Произошли большие изменения в нападении: в НХЛ уехал сильнейший форвард Илья Михеев, а вторая звезда атаки «ястребов» Денис Зернов пропускает начало сезона из-за травмы. Также пока из-за повреждения не может помочь команде звездный новичок Вячеслав Войнов, один из сильнейших российских защитников последнего десятилетия.

— Мы постепенно адаптируемся к требованиям тренерского штаба, — пояснил «Известиям» новичок «Авангарда», нападающий Павел Дедунов. — Как видите, в первой игре сумели воплотить в жизнь задуманное. Сейчас будем продолжать работать, чтобы закрепить успех. Мы качественно провели предсезонку и хорошо понимаем, что от нас хочет тренерский штаб. У всех большие амбиции, и мы не собираемся ограничиваться одной победой над ЦСКА.

Руководство омского клуба, второй сезон проводящего домашние матчи в Балашихе, также не впадает в эйфорию.

— Здорово сыграли в обороне против ЦСКА, поэтому добились результата, — подчеркнул Максим Сушинский. — Один раз использовали большинство. Но выводы делать пока рано. Посмотрим в апреле, как всё сложится.

Следующий матч ЦСКА проведет завтра. Он встретится дома с казанским «Ак Барсом». «Авангарду» в этот же день предстоит выездная игра с хельсинкским «Йокеритом».