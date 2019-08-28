Затяжной потолок: КХЛ начинает последний сезон перед снижением зарплат
Предстоящий сезон КХЛ будет особенным — ввиду принятого весной советом директоров лиги решения о введении «жёсткого» потолка заработных плат. С лета 2020 года суммарная платежная ведомость каждой из команд не должна превышать 900 млн рублей.
В ближайший год также будет действовать потолок зарплат размером 850 млн рублей, но «мягкий». Это означает, что за превышение данной суммы «платёжки» клуб будет обязан заплатить штраф. С сезона-2020/21 превышение общей зарплатной ведомости в 900 млн будет запрещено без всяких оговорок.
Значительная часть хоккейной общественности давно призывала к реформе, аналогичной той, которую в 1990–2000-е годы осуществила НХЛ. Она привела к выравниванию кадровых возможностей большинства клубов и стала основной причиной серьезно возросшей популярности хоккейного чемпионата Северной Америки.
Ясно, что в случае четкого соблюдения потолка зарплат российский хоккей никогда не будет прежним. Предстоящий сезон по сути предоставит последний шанс для высокобюджетных команд — ЦСКА, СКА, «Металлурга» «Авангарда», «Ак Барса» и «Автомобилиста» обеспечить себе преимущество по составу над остальными участниками турнира за счет финансовых возможностей.
Фавориты
ЦСКА по-прежнему фаворит КХЛ. После двух подряд финалов Кубка Гагарина и уверенной победы во втором из них, а также первого места в регулярном чемпионате прошлого сезона, подопечные Игоря Никитина почти полностью сохранили состав. К команде присоединились вернувшийся из НХЛ защитник Богдан Киселевич и обмененный из «Ак Барса» чешский нападающий Иржи Секач. На прошлой неделе ЦСКА принял участие в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. Армейцы обыграли московские «Спартак» (5:2) и «Динамо» (2:1), но внезапно были разгромлены подольским «Витязем» (0:5). Впрочем, в этом матче красно-синие играли экспериментальным составом, поэтому излишне драматизировать из-за этого поражения не стоит.
— Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз, — поделился мнением с «Известиями» нападающий ЦСКА Линден Вей. — Но мы готовы к любым трудностям, уверенны в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности для того, чтобы снова завоевать Кубок Гагарина.
Игроки ЦСКА Богдан Киселевич и Иржи Секач во время представления новых игроков
Омский «Авангард», как и в прошлом сезоне, будет проводить домашние матчи в Балашихе. «Ястребы» уже прижились в Подмосковье и попытаются как минимум повторить результат предыдущего чемпионата —- выйти в финал Кубка Гагарина. Клуб лишился одного из своих лидеров — нападающий Илья Михеев уехал в НХЛ («Торонто Мейпл Лифс»). Омичи также не стали продлевать контракт с капитаном команды Евгением Медведевым, а форвард Михаил Фисенко ушёл в «Ак Барс». Из приобретений «Авангарда» стоит выделить подписание соглашения со звёздным защитником Вячеславом Войновым.
— Мы качественно провели прошлый сезон, одержав много ярких побед и добравшись до финала, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Авангарда» Вилле Покка. — Но есть разочарование от того, что не только проиграли ЦСКА в решающей серии, но даже не выиграли в ней ни одного матча. Поэтому понимаем, что нам еще надо над многими компонентами работать, чтобы добиваться максимальных результатов. В предстоящем сезоне «Авангарду» необходимо действовать на льду еще лучше, чтобы побороться за главный трофей.
Игроки «Авангарда» Сергей Широков и Вячеслав Войнов во время матча с ХК «Динамо»
СКА уже два сезона подряд не может победить ЦСКА в финале Западной конференции и побороться за Кубок Гагарина. Теперь, после очередной смены главного тренера — Ильи Воробьёва на Алексея Кудашова — петербуржцы вновь попробуют вернуться на вершину КХЛ.
В составе армейцев произошли серьезные изменения. Вслед за прошлогодним отъездом в НХЛ Ильи Ковальчука Питер покинула ещё одна знаковая фигура — Павел Дацюк. Также за океан отправились лучший форвард команды Никита Гусев, ее сильнейший защитник Владислав Гавриков, главный силовой нападающий Николай Прохоркин и основной вратарь Игорь Шестёркин. Впрочем, СКА сумел и приобрести нескольких сильных хоккеистов — форварда московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого, а также нападающих уфимского «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена и Владимира Ткачёва.
Главный тренер СКА Алексей Кудашов
— Трудно сказать, насколько ребята впишутся в команду, — сказал «Известиям» экс-главный тренер СКА и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Петербург — город непростой. Не каждый тут освоится в ментальном плане. Да и в СКА сложно соответствовать уровню его лидеров. Но есть надежда, что нынешнее омоложение команды даст позитивный результат. И скоро мы увидим немало питерских воспитанников в основе армейцев. В любом случае замену ушедшим звездам можно найти. На мой взгляд, из них фатальной является только потеря Гусева. Что касается Дацюка, то при всем уважении к нему и Ковальчуку они уже ветераны, которые не могут делать чудеса на льду с той же регулярностью, что раньше. Так что молодым дорога!
Потолок зарплат
Основные конкуренты вышеупомянутых клубов также были активны в нынешнее межсезонье. Екатеринбургский «Автомобилист» вернул своего самого успешного воспитанника Павла Дацюка. Казанский «Ак Барс» переживает перестройку после завершения эпохи Зинэтулы Билялетдинова — легендарный тренер, сделавший команду из Татарстана одной из самых титулованных в России, покинул свой пост. Сменивший его Дмитрий Квартальнов представит новый «Ак Барс» на всеобщее обозрение уже на следующей неделе.
Главный тренер ХК «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов
Наиболее активно усилился магнитогорский «Металлург». Его руководство не скрывает, что пока выходит за пределы будущего потолка зарплат, но через год приведет расходную часть бюджета в соответствие с будущим регламентом.
— Мы в него (потолок. — «Известия») не вписываемся, — сообщил «Известиям» вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин. — Сейчас есть небольшой перебор, но в связи с тем что регламент вступит в силу только в следующем году, у нас есть время привести всё в порядок. Большое количество контрактов у «Металлурга» подписано на один год, и у многих хоккеистов соглашения закончатся. Поэтому наша стратегия в том, чтобы в следующем году было много молодежи и меньше высокооплачиваемых игроков.
Взгляд снизу
Среди команд второго эшелона, как всегда, большие ожидания от ярославского «Локомотива», хельсинского «Йокерита» и уфимского «Салавата Юлаева». Противоречивые перспективы у московского «Динамо». У бело-голубых вновь сменилось руководство, а также ушел один из лидеров прошлого сезона Дмитрий Кагарлицкий. Ему на замену в ударное звено Вадима Шипачёва приобретен проведший отличный сезон в казахстанском «Барысе» Андре Петерссон. А на прошлой неделе годовой контракт был подписан с чешским нападающим российского происхождения Дмитрием Яшкиным, предыдущие шесть лет выступавшим в НХЛ. Подопечные Владимира Крикунова закончили предсезонку на высокой ноте, второй год подряд выиграв Кубок мэра.
— Перед собой всегда надо ставить максимальные задачи — не только побеждать в каждом матче, но и выкладываться в каждом моменте и единоборстве, завоевывать шайбу, помогать партнерам, слушать тренерскую установку, — подчеркнул «Известиям» нападающий «Динамо» Андрей Алексеев. — Как во всех командах, если ты не хочешь выигрывать, нет смысла выходить на лед.
Игрок «Динамо» Андре Петерссон во время представления новых игроков
Многого ждут от московского «Спартака». Команда уже в прошлом сезоне показала зубы, навязав в первом раунде плей-офф борьбу СКА. Серия была проиграна в шести матчах (2:4), но красно-белые заставили себя уважать. Теперь команду возглавил легендарный тандем Олег Знарок — Харийс Витолиньш. Самые титулованные тренеры КХЛ, в прошлом году принесшие сборной России первое за 26 лет олимпийское золото, возвращаются в лигу и намерены навести шороху. «Спартак» провалил Кубок мэра, заняв последнее место. Ожидается, что по ходу сезона команда сумеет набрать форму.
Кроме того, в предстоящем чемпионате нельзя списывать со счетов «Барыс», челябинский «Трактор», рижское «Динамо», подольский «Витязь», владивостокский «Адмирал», хабаровский «Амур», нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталь» и ХК «Сочи». Регулярка КХЛ начнётся в воскресенье матчем между ЦСКА и «Авангадом».