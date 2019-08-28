Затяжной потолок: КХЛ начинает последний сезон перед снижением зарплат

Предстоящий сезон КХЛ будет особенным — ввиду принятого весной советом директоров лиги решения о введении «жёсткого» потолка заработных плат. С лета 2020 года суммарная платежная ведомость каждой из команд не должна превышать 900 млн рублей.

В ближайший год также будет действовать потолок зарплат размером 850 млн рублей, но «мягкий». Это означает, что за превышение данной суммы «платёжки» клуб будет обязан заплатить штраф. С сезона-2020/21 превышение общей зарплатной ведомости в 900 млн будет запрещено без всяких оговорок.

Значительная часть хоккейной общественности давно призывала к реформе, аналогичной той, которую в 1990–2000-е годы осуществила НХЛ. Она привела к выравниванию кадровых возможностей большинства клубов и стала основной причиной серьезно возросшей популярности хоккейного чемпионата Северной Америки.

Ясно, что в случае четкого соблюдения потолка зарплат российский хоккей никогда не будет прежним. Предстоящий сезон по сути предоставит последний шанс для высокобюджетных команд — ЦСКА, СКА, «Металлурга» «Авангарда», «Ак Барса» и «Автомобилиста» обеспечить себе преимущество по составу над остальными участниками турнира за счет финансовых возможностей.

Фавориты

ЦСКА по-прежнему фаворит КХЛ. После двух подряд финалов Кубка Гагарина и уверенной победы во втором из них, а также первого места в регулярном чемпионате прошлого сезона, подопечные Игоря Никитина почти полностью сохранили состав. К команде присоединились вернувшийся из НХЛ защитник Богдан Киселевич и обмененный из «Ак Барса» чешский нападающий Иржи Секач. На прошлой неделе ЦСКА принял участие в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы. Армейцы обыграли московские «Спартак» (5:2) и «Динамо» (2:1), но внезапно были разгромлены подольским «Витязем» (0:5). Впрочем, в этом матче красно-синие играли экспериментальным составом, поэтому излишне драматизировать из-за этого поражения не стоит.

— Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз, — поделился мнением с «Известиями» нападающий ЦСКА Линден Вей. — Но мы готовы к любым трудностям, уверенны в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности для того, чтобы снова завоевать Кубок Гагарина.

Хоккей_1 Игроки ЦСКА Богдан Киселевич и Иржи Секач во время представления новых игроков Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Омский «Авангард», как и в прошлом сезоне, будет проводить домашние матчи в Балашихе. «Ястребы» уже прижились в Подмосковье и попытаются как минимум повторить результат предыдущего чемпионата —- выйти в финал Кубка Гагарина. Клуб лишился одного из своих лидеров — нападающий Илья Михеев уехал в НХЛ («Торонто Мейпл Лифс»). Омичи также не стали продлевать контракт с капитаном команды Евгением Медведевым, а форвард Михаил Фисенко ушёл в «Ак Барс». Из приобретений «Авангарда» стоит выделить подписание соглашения со звёздным защитником Вячеславом Войновым.

— Мы качественно провели прошлый сезон, одержав много ярких побед и добравшись до финала, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Авангарда» Вилле Покка. — Но есть разочарование от того, что не только проиграли ЦСКА в решающей серии, но даже не выиграли в ней ни одного матча. Поэтому понимаем, что нам еще надо над многими компонентами работать, чтобы добиваться максимальных результатов. В предстоящем сезоне «Авангарду» необходимо действовать на льду еще лучше, чтобы побороться за главный трофей.

Хоккей_2 Игроки «Авангарда» Сергей Широков и Вячеслав Войнов во время матча с ХК «Динамо» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

СКА уже два сезона подряд не может победить ЦСКА в финале Западной конференции и побороться за Кубок Гагарина. Теперь, после очередной смены главного тренера — Ильи Воробьёва на Алексея Кудашова — петербуржцы вновь попробуют вернуться на вершину КХЛ.

В составе армейцев произошли серьезные изменения. Вслед за прошлогодним отъездом в НХЛ Ильи Ковальчука Питер покинула ещё одна знаковая фигура — Павел Дацюк. Также за океан отправились лучший форвард команды Никита Гусев, ее сильнейший защитник Владислав Гавриков, главный силовой нападающий Николай Прохоркин и основной вратарь Игорь Шестёркин. Впрочем, СКА сумел и приобрести нескольких сильных хоккеистов — форварда московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого, а также нападающих уфимского «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена и Владимира Ткачёва.

Хоккей_3 Главный тренер СКА Алексей Кудашов Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Трудно сказать, насколько ребята впишутся в команду, — сказал «Известиям» экс-главный тренер СКА и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Петербург — город непростой. Не каждый тут освоится в ментальном плане. Да и в СКА сложно соответствовать уровню его лидеров. Но есть надежда, что нынешнее омоложение команды даст позитивный результат. И скоро мы увидим немало питерских воспитанников в основе армейцев. В любом случае замену ушедшим звездам можно найти. На мой взгляд, из них фатальной является только потеря Гусева. Что касается Дацюка, то при всем уважении к нему и Ковальчуку они уже ветераны, которые не могут делать чудеса на льду с той же регулярностью, что раньше. Так что молодым дорога!

Потолок зарплат

Основные конкуренты вышеупомянутых клубов также были активны в нынешнее межсезонье. Екатеринбургский «Автомобилист» вернул своего самого успешного воспитанника Павла Дацюка. Казанский «Ак Барс» переживает перестройку после завершения эпохи Зинэтулы Билялетдинова — легендарный тренер, сделавший команду из Татарстана одной из самых титулованных в России, покинул свой пост. Сменивший его Дмитрий Квартальнов представит новый «Ак Барс» на всеобщее обозрение уже на следующей неделе.

Хоккей_4 Главный тренер ХК «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наиболее активно усилился магнитогорский «Металлург». Его руководство не скрывает, что пока выходит за пределы будущего потолка зарплат, но через год приведет расходную часть бюджета в соответствие с будущим регламентом.

— Мы в него (потолок. — «Известия») не вписываемся, — сообщил «Известиям» вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин. — Сейчас есть небольшой перебор, но в связи с тем что регламент вступит в силу только в следующем году, у нас есть время привести всё в порядок. Большое количество контрактов у «Металлурга» подписано на один год, и у многих хоккеистов соглашения закончатся. Поэтому наша стратегия в том, чтобы в следующем году было много молодежи и меньше высокооплачиваемых игроков.

Взгляд снизу

Среди команд второго эшелона, как всегда, большие ожидания от ярославского «Локомотива», хельсинского «Йокерита» и уфимского «Салавата Юлаева». Противоречивые перспективы у московского «Динамо». У бело-голубых вновь сменилось руководство, а также ушел один из лидеров прошлого сезона Дмитрий Кагарлицкий. Ему на замену в ударное звено Вадима Шипачёва приобретен проведший отличный сезон в казахстанском «Барысе» Андре Петерссон. А на прошлой неделе годовой контракт был подписан с чешским нападающим российского происхождения Дмитрием Яшкиным, предыдущие шесть лет выступавшим в НХЛ. Подопечные Владимира Крикунова закончили предсезонку на высокой ноте, второй год подряд выиграв Кубок мэра.

— Перед собой всегда надо ставить максимальные задачи — не только побеждать в каждом матче, но и выкладываться в каждом моменте и единоборстве, завоевывать шайбу, помогать партнерам, слушать тренерскую установку, — подчеркнул «Известиям» нападающий «Динамо» Андрей Алексеев. — Как во всех командах, если ты не хочешь выигрывать, нет смысла выходить на лед.

Хоккей_5 Игрок «Динамо» Андре Петерссон во время представления новых игроков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Многого ждут от московского «Спартака». Команда уже в прошлом сезоне показала зубы, навязав в первом раунде плей-офф борьбу СКА. Серия была проиграна в шести матчах (2:4), но красно-белые заставили себя уважать. Теперь команду возглавил легендарный тандем Олег Знарок — Харийс Витолиньш. Самые титулованные тренеры КХЛ, в прошлом году принесшие сборной России первое за 26 лет олимпийское золото, возвращаются в лигу и намерены навести шороху. «Спартак» провалил Кубок мэра, заняв последнее место. Ожидается, что по ходу сезона команда сумеет набрать форму.

Кроме того, в предстоящем чемпионате нельзя списывать со счетов «Барыс», челябинский «Трактор», рижское «Динамо», подольский «Витязь», владивостокский «Адмирал», хабаровский «Амур», нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталь» и ХК «Сочи». Регулярка КХЛ начнётся в воскресенье матчем между ЦСКА и «Авангадом».