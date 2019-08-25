Вчера на Кубке мэра Москвы подольский «Витязь» разгромил действующего победителя КХЛ ЦСКА со счетом 5:0. Армейцы играли не основным составом, а сама встреча была для них подготовительной. Но даже на этом фоне результат удивляет.

«Витязь» в межсезонье поменял главного тренера. Команду возглавил работавший в системе петербургского СКА Михаил Кравец. Он возглавлял фарм-клуб армейцев «СКА-Нева», выступавший в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Специалист сменил работавшего три сезона с подмосковным коллективом Валерия Белова, приведшего «Витязь» к первым двум в его истории попаданиям в плей-офф.

После матча с ЦСКА один из лидеров подольчан нападающий Артем Швец-Роговой поделился впечатлениями от разгрома армейцев, изменениях в игре с приходом Кравеца и выступлениях на разных типах площадок.

— После такой победы над действующим чемпионом «Витязь» может требовать себе Кубок Гагарина?

— Я не знаю, сможет ли он претендовать на Кубок Гагарина. Но мы будем стараться. В первую очередь, попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. А пока у нас нет эйфории от 5:0 над ЦСКА.

— Когда добились комфортного счета в игре с ЦСКА, не было мысли поберечь силы? Или были настроены добивать армейцев?

— Тренер сразу остудил нас в раздевалке, сказав, чтобы продолжали играть в свою игру. Не надо никуда откатываться. И не нужно думать, что мы можем проиграть и что-то отдать сопернику. Старались придерживаться той тактики, которая нам принесла результат в первых двух периодах. И еще удачно убегали в контратаки.

— Что изменилась в подготовке «Витязя» при Михаиле Кравеце по сравнению с временами Валерия Белова?

— Сложно сказать. У меня особо еще не было предсезонок в карьере — не так много, по крайней мере. Конечно, работа под руководством Кравеца в подготовительный период отличается от предсезонок Белова. Но пока трудно сказать, какие изменения в тренировочном процессе произошли.

— А как теперь изменится стиль игры «Витязя»?



— Скажем так, мы будем более агрессивно играть — и в атаке, и при построении. Все будем усердно работать и кататься.

— Успели вникнуть в новые судейские правила КХЛ? Главный арбитр лиги Алексей Анисимов уже проводил инструктаж?

— Анисимов к нам приходил и всё объяснял. Сейчас стараемся привыкать к новым правилам. Пока не знаю точно, как будет идти игра. Очень многие моменты окажутся на усмотрение судей. Поэтому многое изменится, но что конкретно — дальше будет видно, посмотрим по ходу сезона. Пока вроде всё понятно. Но сейчас на Кубке мэра были эпизоды, в которых, как нам рассказывали, должно было случиться, а его в итоге не было. Так что будем дальше привыкать к новым требованиям. Думаю, в конце концов привыкнем.

— Матчи Кубка мэра вы играете в «Мегаспорте», где старая площадка больших размеров, которых уже почти нет в КХЛ. Успели отвыкнуть от таких размеров коробки?

— Мне, честно говоря, всё равно. Что большая, что маленькая. Спокойно перехожу с одной на другую. Нет вопросов вообще.

— То есть для вас не проблема, что по ходу сезона в выездных матчах придется играть на площадках шириной то 30 м, то 28, то 26?

— Нет, ну, конечно, будь размер один, это было бы более удобно для всех. В любой игровой ситуации ты уже привыкнешь к бортам и отскокам шайбы. А сейчас понятно, что ты можешь куда-то приехать, а там окажется аэродром на площадке и придется перестраиваться.

— В новом сезоне в Западной конференции ожидается более жесткая конкуренция?

— Не могу пока ничего сказать. Посмотрим. Еще особо не видел другие команды. В любом случае, сейчас все играют в современный хоккей. Все бегут и бьют. С каждым соперником будет тяжело. Надо на всех настраиваться. Особенно на чемпиона в лице ЦСКА.