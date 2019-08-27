Подводные команды: клубы второго эшелона КХЛ готовы удивлять

В предстоящем сезоне КХЛ примерно известен круг фаворитов, но есть группа команд, не обладающих на фоне ЦСКА, СКА, «Ак Барса», «Авангарда» и «Автомобилиста» большими кадровыми и финансовыми возможностями. Однако эти клубы способны навязать борьбу лидерам за выход в плей-офф Кубка Гагарина и серьезно удивить публику.

«Спартак»

Красно-белые в последние годы научились уверенно попадать в плей-офф, а в самом Кубке Гагарина в прошлом сезоне показали зубы фавориту турнира петербургскому СКА, обыграв его в первых двух матчах. В итоге серия первого раунда игры на вылет завершилась в пользу армейцев (4:2), но даже в четырех проигранных встречах «Спартак» уступал с минимальным счетом.

По окончании сезона совмещавший должности генерального менеджера и исполняющего обязанности главного тренера Алексей Жамнов предпочел вновь сосредоточиться на управленческих функциях. А руководить командой поставили знаменитый тандем Олег Знарок — Харийс Витолиньш. Авторы олимпийского триумфа – 2018 покинули сборную России больше года назад. Знарок отдыхал, а его верный помощник Витолиньш второй раз в карьере попробовал себя в роли главного тренера — латышскому специалисту удалось спасти «Давос» от вылета из высшей лиги чемпионата Швейцарии.

— Знарок и Витолиньш возвращаются в свою стихию, — поделился с «Известиями» легендарный нападающий «Спартака» Александр Кожевников. — Они сделали себе имя в ХК МВД и московском «Динамо», проповедуя агрессивный стиль с обоймой игроков рабоче-крестьянского типажа. Затем им удавалось качественно тренировать и звезд в СКА и сборной, но все-таки основное кредо этого тандема — побеждать за счет дисциплины, тактики и самоотверженности. И делать это с помощью крепких рабочих лошадок, беспрекословно выполняющих установку тренеров. Именно поэтому «Спартак» может пошуметь в предстоящем сезоне.

«Динамо» (Москва)

В межсезонье бело-голубые устроили очередную революцию, во второй раз за три года сменив юридическое лицо. Также произошли перестановки в руководстве и существенное обновление состава команды. Правда, наставник Владимир Крикунов сохранил свой пост. Удалось удержать и главную звезду «Динамо» прошлого сезона Вадима Шипачёва, назначенного капитаном. При этом с клубом не стал продлевать контракт один из его лидеров — Дмитрий Кагарлицкий.

— Команда существенно перестроилась за это лето, но получился хороший сплав звездных и опытных россиян, талантливой молодежи и квалифицированных иностранцев, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент «Динамо» Виталий Давыдов. — Вместе с мощным тренерским штабом бело-голубые способны навязать борьбу кому угодно и, если правильно отнесутся к делу, будут претендовать на самые высокие места.

«Трактор»

В одном из самых хоккейных городов России — Челябинске — местная команда время от времени демонстрирует неожиданные результаты. Таковым стал выход в финал Восточной конференции Кубка Гагарина позапрошлого сезона. Однако руководство клуба не договорилось о новом контракте с главным тренером Анваром Гатиятулиным, ушедшим в штаб СКА и сборной России. В прошлом сезоне «Трактор» вышел в плей-офф, демонстрируя крайне скучный хоккей. В результате он ничего не смог сделать в первом раунде против «Автомобилиста» (0:4 в серии).

В итоге во главе клуба произошли перестановки. Новый директор «Трактора» Борис Видгоф в начале 2010-х годов возглавлял попечительский совет челябинцев, которые тогда выиграли регулярный чемпионат и дошли до финала Кубка Гагарина. На пост главного тренера был приглашен Петерис Скудра, известный по работе с нижегородским «Торпедо». Вслед за приходом латышского специалиста значительно обновился и состав команды.

— Я изначально говорил, что мы должны омолодить команду, — заявил «Известиям» Скудра. — И сейчас средний возраст состава «Трактора» точно снизился на три года. У нас есть отличная молодежь, которая даст нам глубину состава и качественную конкуренцию. За счет совместной предсезонной работы мы должны стать сильнее, быстрее и лучше, чтобы решать в предстоящем чемпионате КХЛ серьезные задачи.

«Амур»

Перемены в хабаровской команде начались еще в конце прошлого регулярного чемпионата, за полтора месяца до завершения которого главным тренером стал Александр Гулявцев, отметившийся качественной работой в «Северстали». С ним связаны основные надежды «Амура» на третий в истории выход в плей-офф.

— Непросто готовить команду с учетом длинных перелетов по стране, но совместно с медицинской службой и тренерами по физподготовке стараемся учитывать все нюансы, — рассказал «Известиям» Гулявцев. — Видно, что парни на каждой тренировке максимально выкладываются и выполняют то, что от них требуют. Поэтому я с оптимизмом смотрю в предстоящий сезон. Намерены выйти в плей-офф, а там уже будем ставить задачи по мере их поступления.

«Торпедо»

Нижегородский клуб после прихода в КХЛ прочно закрепил за собой статус крепкого середняка, способного создать проблемы любому фавориту. Команда не знала проблем с финансами, так как протекцию ей лично оказывал многолетний губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, большой фанат хоккея. Во времена, когда главным тренером в «Торпедо» был Петерис Скудра, команда стабильно выходила в плей-офф.

Провала не случилось даже в позапрошлом сезоне, когда Шанцев ушел со своего поста. Однако, после того как «Торпедо» завершило выступление в чемпионате и Скудра покинул клуб, казалось, что волжан ждет беда. Новое руководство сократило бюджет на треть, а на пост главного тренера пригласило не имевшего опыта этой работы Дэвида Немировски. Вопреки мрачным прогнозам, нижегородцы демонстрировали симпатичный хоккей и, пусть не без проблем, вышли в плей-офф. В первом раунде они дали бой «Барысу», прошедшему дальше только по итогам седьмого матча. Но в межсезонье клуб потерял своих лидеров Владимира Галузина и Дениса Паршина, поэтому повторить успех будет непросто.

— Сейчас в команде отличная атмосфера, каждый тренируется и играет с большим удовольствием, — сказал «Известиям» защитник «Торпедо» Чарльз Геноуэй. — У нас произошли изменения в составе, пришло немало новичков, но мы верим в то, что правильное исполнение установок тренера и максимальная самоотдача помогут добиться успеха.

Также в предстоящем сезоне можно ожидать второго подряд успешного выступления казахстанского «Барыса», очередного штурма второго раунда Кубка Гагарина в исполнении ХК «Сочи» и возвращения в борьбу за участие в плей-офф владивостокского «Адмирала». Кроме того, интригой станет выступление «Сибири», некогда самого успешного из малобюджетных клубов КХЛ, но в последние три года в самом конце «регулярки» упускавшего возможность поучаствовать в матчах на вылет.