Удовлетворил Капризова: форвард ЦСКА был лидером сборной России

Сборная России показала хорошее качество игры на Кубке Первого канала, но слабая реализация моментов и ошибки в обороне привели к потере очков. В итоге — только четвертое место в Еврохоккейтуре. По мнению экспертов, в этом нет ничего страшного, так как национальная команда сейчас экспериментирует с составом.

На домашнем этапе подопечные Алексея Кудашова проиграли стартовую встречу Швеции (3:4) и победили в серии буллитов Чехию (4:3). А вчера в заключительной игре, проходившей в Санкт-Петербурге на футбольной арене, взяли верх над Финляндией (2:0).

Новое ударное звено

Кубок Первого канала начался для сборной России в четверг игрой со Швецией. На «ЦСКА Арене» был аншлаг, но это не помогло нашим хоккеистам. Шведы быстро повели в счете, а в начале второго периода выигрывали уже 3:0. Лишь ко второму перерыву хозяева пришли в себя — Вадиму Шипачеву в ходе розыгрыша большинства удалось сократить разрыв в счете. Лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата КХЛ впервые в карьере выступал в одном звене с лидерами ЦСКА Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Их тройка ожидаемо стала одной из лучших на турнире. В частности, именно Капризов в третьем периоде забросил две шайбы.

Наши хоккеисты значительно опередили скандинавов по количеству нанесенных бросков по воротам, создали множество опасных моментов, но подвела реализация. Также они невообразимо легко пропускали шайбы, из-за чего после третьего гола начинавший встречу основным вратарем Александр Самонов был заменен на Илью Сорокина, самого статусного из российской тройки голкиперов на этом турнире.

— Были моменты, но их надо реализовывать, а нам этого не хватало. Плюс прекрасно сыграл вратарь шведов Ларс Юханссон, — сказал «Известиям» нападающий сборной России Андрей Кузьменко. — Нам надо было действовать чуть хладнокровнее и хитрее, и тогда результат был бы положительный.

Полные тезки на площадке

На субботний матч с Чехией тренерский штаб сборной ввел в состав двух хоккеистов, не попавших в заявку на встречу со шведами, — лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата КХЛ нападающего «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова и форварда СКА Владимира Ткачева. Последний впервые в карьере вышел на лед в одной команде со своим полным тезкой из казанского «Ак Барса». Более того, они сыграли в одном звене.

Встречу с Чехией в воротах начал Илья Сорокин. Сборная России забросила в первом периоде две безответные шайбы — отличились Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко. Но во второй двадцатиминутке «Красная машина» позволила чехам сравнять счет — авторами голов стали Лукаш Седлак и Томаш Филиппи. В середине третьего периода наши и вовсе оказались на грани катастрофы, когда гостей вывел вперед Гинек Зогорна. Но уже через минуту Игорь Ожиганов восстановил равновесие. В итоге победа была добыта Россией в серии послематчевых буллитов, единственный из которых реализовал питерский Ткачев.

— Мы проспали начало матча и позволили России доминировать в первом периоде, — поделился мнением с «Известиями» нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак. — Так нельзя было делать. Нам хорошо известен потенциал и мастерство этой команды, особенно первых двух ее звеньев — Капризова с Шипачевым и двух Ткачевых. После перерыва мы сумели собраться и заиграть так, как от нас хотел тренер. В результате провели отличные два периода. К сожалению, не удержали победный счет и в итоге проиграли по буллитам, но это была та игра, к которой надо стремиться.

Снова хоккей на футбольной арене

В воскресенье сборные России и Финляндии переехали из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы снова, как и год назад, провести матч формата «Русская классика». На прошлом Кубке Первого канала игра на футбольной «Газпром Арене» вместимостью 71,3 тыс. зрителей вызвала аншлаг. Вчера такого ажиотажа не наблюдалось. Значительная часть публики подтянулась лишь к третьей двадцатиминутке, но всё равно пустые места были заметны. Впрочем, итоговая цифра всё равно впечатляет — 67,8 тыс. зрителей.

— Атмосфера на таком стадионе чем-то напоминает ту, что можно наблюдать на матчах НХЛ, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий сборной Финляндии Йессе Пулюярви, еще в прошлом сезоне выступавший за океаном в составе «Эдмонтона». — Играть при таком количестве зрителей — это что-то особенное. Был бы рад еще здесь оказаться.

Победу в итоге одержала сборная России. Уже на исходе второй минуты встречи в результате розыгрыша большинства Антон Слепышев уверенно распечатал ворота гостей после передачи Шипачева. В дальнейшем наша команда не использовала несколько опасных моментов, но почти ничего не позволила создать финнам. А за две минуты до конца основного времени Слепышев оформил дубль и поставил точку в матче. В итоге наши завершили Кубок Первого канала на втором месте, на первом — шведы.

— Здорово, что сыграли на таком стадионе, была прекрасная атмосфера, спасибо организаторам. И, конечно, отдельное спасибо болельщикам, что пришли, — сказал «Известиям» Вадим Шипачев. — Очень важно, что мы выиграли у Финляндии. Вся команда старалась, как обычно, здорово действовал вратарь Сорокин. Рад, что смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но недоволен вторым местом на турнире — мы всегда стремимся побеждать на любом соревновании.

В общем зачете Еврохоккейтура россияне после двух этапов занимают последнее место, уступая по дополнительным показателям Швеции (по семь очков). Лидируют с 11 баллами Чехия и Финляндия. При этом в тренерском штабе и руководстве нет паники, так как на обоих этапах Евротура было много новичков, которых проверили в рамках подготовки к чемпионату мира.

— Всегда хочется побеждать, в любом турнире, особенно домашнем, — заявил «Известиям» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Но не менее важно проверить молодежь или ребят постарше из тех, кто раньше не играл в сборной или давно в нее не вызывался. В целом не могу кого-то упрекнуть в самоотдаче. Все старались, кто-то играл лучше, кто-то хуже, но для ребят было полезно собраться, проверить себя на уровне сборных и набраться необходимого опыта.

Следующий этап Еврохоккейтура пройдет в феврале в Швеции. А домашняя арена футбольного «Зенита» скоро примет еще один матч — в четверг в рамках регулярного чемпионата КХЛ питерский СКА сыграет с московским ЦСКА.