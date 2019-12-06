«Несколько раз был близок к дебюту в НХЛ»

В «Тампа-Бэй Лайтнинг», одной из сильнейших команд НХЛ последних лет, немало российских игроков. Нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский уже давно в числе главных звезд. Одну из ключевых ролей играет и защитник Михаил Сергачев. А нынешней осенью в клубе дебютировал еще один наш соотечественник — форвард Александр Волков. В системе «Тампы» 22-летний хоккеист находится уже третий сезон, но ранее он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «молний» — команду «Сиракьюз» из одноименного города в штате Нью-Джерси.

В конце октября генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа вызвал Волкова в главную команду. Затем главный тренер «молний» Джон Купер взял его на выезд в Стокгольм, где в рамках «глобальной серии» клуб провел два вынесенных матча регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз» (3:2; 5:3). По возвращении в США Волков вновь был отправлен в фарм-клуб. А в Швеции он дал интервью «Известиям», в котором рассказал о дебюте в сильнейшей лиге мира, взаимоотношениях с российскими игроками «Тампы» и «Нью-Джерси» и своем опыте выступлений за петербургский СКА на предсезонном турнире в Сочи.

— Как вам сообщили, что взяли в главную команду?

— Я смотрел по телевизору матч «Тампы» против «Нью-Йорк Рейнджерс». Он закончился, я уже умылся и собирался ложиться спать, как вдруг позвонил генеральный менеджер. Сказал, чтобы я готовился завтра ехать на игру с «Нью-Джерси», дебютировать в НХЛ. Спросил, всё ли у меня в порядке со здоровьем. И сообщил, что сотрудники клуба напишут, во сколько мне выезжать. Это всё произошло спонтанно — звонок прозвучал в одиннадцать вечера. Я сразу созвонился с родителями, которые живут в Москве. Сообщил им, что еду в расположение «Тампы». Они, естественно, обрадовались. Потом собрал вещи, лег спать, утром встал и поехал на такси в центр Ньюарка, где находилась команда. Туда ехать от Сиракьюза около четырех часов. Мы с Кори Конахером, которого также подняли из «Сиракьюза» в «Тампу», ехали в Ньюарк с машиной сопровождения, но всё равно около полутора часов простояли в пробке.

— Испытывали волнение, когда впервые вышли на лед в матче НХЛ?

— Не сказал бы. Слишком давно ждал этого момента. В течение трех лет в «Тампе» был несколько раз близок к игре за нее в НХЛ, но после тренировочного лагеря меня отправляли в фарм-клуб. Наконец дождался. Но обстановка была странной, на домашней арене «Нью-Джерси» зрители далеко не так активно болеют, как на матчах НХЛ. Но уже в следующей встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» была живая, шумная атмосфера.

— Удивило, что оказались в одном звене со звездными Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом?

— Не сказал бы. По летним лагерям могу отметить, что с Никитой у нас хорошее взаимопонимание. Мне нравилось играть с ним в связке. Поэтому допускал, что Джон Купер учтет опыт использования меня в звене с Кучеровым и поставит с ним уже в матче регулярного чемпионата.

— Вам нравилось играть за фарм-клуб в АХЛ?

— Если ты приезжаешь в Северную Америку не из Континентальной хоккейной лиги, а из ВХЛ без опыта игры на высшем уровне, то первый сезон стоит поиграть в лиге пониже, чтобы подготовиться к НХЛ. Изначально я вообще не понимал, что должен делать, как строится игра за океаном. Но со мной много занимались тренеры в «Сиракьюзе», оставляли после тренировок на дополнительные занятия. Многому переучивали. Во второй сезон также было интересно поиграть в фарме — меня уже использовали в качестве лидера, ставили на большинство и меньшинство, давали больше свободы действий на площадке. Я стал к тому моменту более уверенным в себе, и мне было интересно играть в АХЛ. А вот на третий сезон, если не имеешь шансов подойти к главной команде, делать в фарме тебе уже нечего. Поэтому рад, что в «Тампе» на меня все-таки обратили внимание.

— Что из себя представляет город Сиракьюз?

— Маленький городок типа нашего Череповца. Но в нем живет немало людей — там один из самых популярных в Америке университетов. Если бы не это учебное заведение, город был бы пустой. Не Москва, в общем. Делать там особо нечего. Есть пара хороших ресторанов. И отличный молл. Насколько я знаю, один из самых популярных моллов в штате Нью-Йорк.

— Чем можно заняться в Сиракьюзе в свободное время?

— Особо ничем. Много времени проводишь на катке, тренируешься — сначала с командой, а потом после тренировки часто остаюсь сам поработать. Вне хоккея только что с собакой вечером погулять да в молл съездить.

— В 2016 году вы ездили с главной командой СКА на предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Тогда был шанс удержаться в ее составе?

— Сложный вопрос. Ты же не знаешь, что тренеры думают. Тебе может казаться, что шанс есть, а на самом деле его нет. Мне кажется, тогда в СКА у меня было не очень много шансов. Команда была звездная. И задачи у клуба были немножко другие: не воспитывать игроков, а побеждать. Мы же не знаем, что у генеральных менеджеров в голове. В один момент они могут тебя вызвать, а в другой — отправить назад в фарм.

— С кем из звезд того СКА играли и тренировались в одном звене? С кем успели подружиться?

— Играл в одном звене с Кови (Илья Ковальчук. — «Известия»). А сдружился с Никитой Гусевым и еще несколькими ребятами. Хотя мы и раньше друг друга хорошо знали, еще на сочинском турнире вместе тренировались. Общались, когда недавно Гусев начал выступать за «Нью-Джерси Дэвилз». Не так давно ходили в ресторан вместе с ним, Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, когда все пересеклись в Нью-Джерси. Также я сохранил товарищеские отношения со многими игроками основной команды «Тампы», когда три года подряд проходил с ней тренировочный лагерь. Общался с теми русскими парнями, которые в прошлые сезоны были в системе «Нью-Джерси» или играли за «Дэвилз» — с Егором Яковлевым, Ярославом Дыбленко. Когда была возможность, мы всегда встречались и помогали друг другу в случае возникновения каких-то бытовых вопросов в Америке.