«Надо действовать чуть хитрее»

В субботу сборная России проведет второй матч домашнего этапа Еврохоккейтура. В Москве подопечные Алексея Кудашова примут команду Чехии. В четверг на старте Кубка Первого канала наши хоккеисты проиграли Швеции (3:4).

Состав команды по сравнению с первым этапом Евротура — финским Кубком Карьяла — серьезно обновился. В ноябре тренерский штаб «Красной машины» повез в Хельсинки экспериментальный состав, проверив множество новичков. Сейчас собрались почти все сильнейшие на данный момент игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В команду вернулись лидеры обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, а в их звене оказался лучший центрфорвард лиги Вадим Шипачёв. Во время победной Олимпиады-2018 в Пхёнчхане он был в опале после неудачного стартового матча со Словакией (2:3) и с тех пор вызывался в национальную команду лишь на февральский этап Евротура в Швеции.

Именно эти хоккеисты организовали все три шайбы нашей сборной во время матча со Швецией — Шипачёв забросил первую, а Капризов — вторую и третью. Один из игроков, оставшихся в сборной России со времен турнира месячной давности, — нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко. В матче со Швецией 23-летний форвард был в одном звене со своим партнером по клубу из Северной столицы Антоном Бурдасовым и давно не игравшим за сборную хоккеистом казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым.

После матча со Швецией Андрей Кузьменко дал интервью «Известиям». Он назвал причины поражения от Швеции и оценил уровень взаимопонимания в своей тройке нападения.

Кузьменко Андрей Кузьменко в матче второго этапа Еврохоккейтура-2019/20 — Кубке Первого канала — между сборными командами Швеции и России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Насколько тяжело было играть матч со шведами с учетом того, что команда начала тренироваться лишь за сутки до него?

— Нормально. Ребята уже знают друг друга, за день сбора сплотились немножко и уже готовы были играть. Все понимают, чего ждать друг от друга, многие работали вместе на прошлых сборах, так что несложно было войти в игру и наладить взаимопонимание.

— Как Владимир Ткачёв вписался в ваше с Антоном Бурдасовым звено?

— Неплохо. Были моменты, но надо было реализовывать их, конечно. Не хватало реализации, правда, и шведский вратарь здорово сыграл. Нам надо было действовать чуть хладнокровнее, чуть хитрее, и всё было бы нормально.

— Что мешало использовать голевые моменты?

— Немножко удачи не хватало. Ну и, повторюсь, хладнокровия. Должны были немного больше забивать. На мой взгляд, моментиков было очень много. В следующей игре необходимо более уверенными выходить на лед, а то в матче со Швецией эмоции немного преобладали, потому что хочется выиграть этот домашний турнир.

Кузьменко Андрей Кузьменко (справа) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Ощущается другой уровень взаимопонимания на льду по сравнению с ноябрьским Кубком Карьяла, где было много новичков?

— Считаю, что и тогда у нас в целом было хорошее взаимопонимание. Как-то быстро удалось сыграться и временами показывать неплохой хоккей. Хотя тоже подводили ошибки и реализация, из-за чего результат был не самый лучший (третье место при двух поражениях и одной победе. — «Известия»). Но сейчас всё отлично. Сборная есть сборная — каждый выкладывается в матчах за нее на максимуме и старается быстро схватывать требования тренеров и налаживать взаимопонимание с партнерами. Поэтому никаких проблем у нас нет.

— Сложнее играть при своих трибунах по сравнению с выездом в Финляндию на Кубок Карьяла?

— Не то чтобы сложнее. Просто хочется больше выкладываться, выиграть хочется при своих трибунах, порадовать болельщиков. Если мы будем лучше действовать при реализации своих моментов, доводить их до гола и избежим ошибок в обороне, то всё будет нормально. Понятно, что и соперники у нас непростые. И шведы, и чехи, и финны — команды очень высокого уровня. Но у нас хорошая команда, все выкладываются на тренировках и в играх. И это должно принести результат.