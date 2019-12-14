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«Надо действовать чуть хитрее»

Хоккеист сборной России Андрей Кузьменко — о поражении от Швеции и ожиданиях от следующих матчей Кубка Первого канала
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Надо действовать чуть хитрее»
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2019-12-13 06:00:18
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В субботу сборная России проведет второй матч домашнего этапа Еврохоккейтура. В Москве подопечные Алексея Кудашова примут команду Чехии. В четверг на старте Кубка Первого канала наши хоккеисты проиграли Швеции (3:4).

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Состав команды по сравнению с первым этапом Евротура — финским Кубком Карьяла — серьезно обновился. В ноябре тренерский штаб «Красной машины» повез в Хельсинки экспериментальный состав, проверив множество новичков. Сейчас собрались почти все сильнейшие на данный момент игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В команду вернулись лидеры обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, а в их звене оказался лучший центрфорвард лиги Вадим Шипачёв. Во время победной Олимпиады-2018 в Пхёнчхане он был в опале после неудачного стартового матча со Словакией (2:3) и с тех пор вызывался в национальную команду лишь на февральский этап Евротура в Швеции.

Именно эти хоккеисты организовали все три шайбы нашей сборной во время матча со Швецией — Шипачёв забросил первую, а Капризов — вторую и третью. Один из игроков, оставшихся в сборной России со времен турнира месячной давности, — нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко. В матче со Швецией 23-летний форвард был в одном звене со своим партнером по клубу из Северной столицы Антоном Бурдасовым и давно не игравшим за сборную хоккеистом казанского «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым.

После матча со Швецией Андрей Кузьменко дал интервью «Известиям». Он назвал причины поражения от Швеции и оценил уровень взаимопонимания в своей тройке нападения.

Кузьменко
Андрей Кузьменко

Андрей Кузьменко в матче второго этапа Еврохоккейтура-2019/20 — Кубке Первого канала — между сборными командами Швеции и России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Насколько тяжело было играть матч со шведами с учетом того, что команда начала тренироваться лишь за сутки до него?

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— Нормально. Ребята уже знают друг друга, за день сбора сплотились немножко и уже готовы были играть. Все понимают, чего ждать друг от друга, многие работали вместе на прошлых сборах, так что несложно было войти в игру и наладить взаимопонимание.

— Как Владимир Ткачёв вписался в ваше с Антоном Бурдасовым звено?

— Неплохо. Были моменты, но надо было реализовывать их, конечно. Не хватало реализации, правда, и шведский вратарь здорово сыграл. Нам надо было действовать чуть хладнокровнее, чуть хитрее, и всё было бы нормально.

— Что мешало использовать голевые моменты?

— Немножко удачи не хватало. Ну и, повторюсь, хладнокровия. Должны были немного больше забивать. На мой взгляд, моментиков было очень много. В следующей игре необходимо более уверенными выходить на лед, а то в матче со Швецией эмоции немного преобладали, потому что хочется выиграть этот домашний турнир.

Кузьменко
Андрей Кузьменко (справа)

Андрей Кузьменко (справа)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Ощущается другой уровень взаимопонимания на льду по сравнению с ноябрьским Кубком Карьяла, где было много новичков?

— Считаю, что и тогда у нас в целом было хорошее взаимопонимание. Как-то быстро удалось сыграться и временами показывать неплохой хоккей. Хотя тоже подводили ошибки и реализация, из-за чего результат был не самый лучший (третье место при двух поражениях и одной победе. — «Известия»). Но сейчас всё отлично. Сборная есть сборная — каждый выкладывается в матчах за нее на максимуме и старается быстро схватывать требования тренеров и налаживать взаимопонимание с партнерами. Поэтому никаких проблем у нас нет.

— Сложнее играть при своих трибунах по сравнению с выездом в Финляндию на Кубок Карьяла?

— Не то чтобы сложнее. Просто хочется больше выкладываться, выиграть хочется при своих трибунах, порадовать болельщиков. Если мы будем лучше действовать при реализации своих моментов, доводить их до гола и избежим ошибок в обороне, то всё будет нормально. Понятно, что и соперники у нас непростые. И шведы, и чехи, и финны — команды очень высокого уровня. Но у нас хорошая команда, все выкладываются на тренировках и в играх. И это должно принести результат.

Справка «Известий»

Андрей Кузьменко родился 4 февраля 1996 года в Якутске. Хоккеем начал заниматься в 8 лет в московской школе «Белые медведи». В 13-летнем возрасте перешел в школу ЦСКА, а в 16 дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду «Красная армия», в составе которой становился финалистом Кубка Харламова (приз победителю плей-офф МХЛ) в 2013-м и победителем в 2017 году.

В 2014 году дебютировал в КХЛ за ЦСКА. В 2018-м в составе армейцев стал финалистом Кубка Гагарина. В августе того же года, незадолго до старта нового сезона, был обменян в СКА на Сергея Калинина.

Всего в КХЛ на счету Кузьменко по системе «гол+пас» 93 (38+55) очка в 188 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 5 (1+4) баллов в 26 играх.

В 2016 году хоккеист завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в составе сборной России. В ноябре 2018-го дебютировал за национальную сборную на Кубке Карьяла. В дальнейшем играл еще на четырех этапах Евротура — Кубке Первого канала 2018 и 2019 годов, Шведских хоккейных играх – 2019 и Кубке Карьяла – 2019.

Субботний матч Россия–Чехия пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» на Автозаводской улице. Начало в 15:00. В воскресенье Кубок Первого канала завершится матчем в Санкт-Петербурге, где на домашней арене футбольного клуба «Зенит» «Красная машина» сыграет со сборной Финляндии.

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