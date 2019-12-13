«Если пустят — надо ехать и под нейтральным флагом»

Регулярный чемпионат КХЛ ушел на перерыв, связанный с матчами второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Московское «Динамо» в последний день перед паузой дало бой лидеру Западной конференции петербургскому СКА, но проиграло по буллитам (2:3). Но это не мешает команде идти третьей в конференции с хорошими шансами на удобную сетку в плей-офф.

В последнее время в составе «Динамо» вновь проявил себя легендарный нападающий бело-голубых Максим Афиногенов. Чемпион мира – 2008 и бронзовый призёр Олимпийских игр – 2002 почти год не играл из-за травмы, он вышел на лед лишь в сентябре и всю осень набирал форму. Но в последних шести встречах 40-летний хоккеист набрал по системе «гол+пас» 5 (4+1) очков.

После поражения от СКА Максим Афиногенов дал интервью «Известиям». Он оценил выступление «Динамо», объяснил, за счет чего вернул былую результативность, и прокомментировал санкции в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Ваша команда вела в счете в матче против СКА, было немало голевых моментов. Почему не дожали?

— Сложно сказать. Вы правы, мы имели возможности для взятия ворот. В овертайме могли забить пару голов. Надо было использовать моменты, но не сделали этого. А буллиты — уже лотерея. Мы в ней оказались менее удачливыми.

— В недавнем матче против ЦСКА (1:2) «Динамо» также вело в счете, но проиграло в концовке основного времени. Почему пока не получается доводить до победы встречи с лидерами?

— Наверное, надо больше на ворота лезть, удаления игроков соперника зарабатывать. В том же матче против СКА у нас было только одно большинство, у них — четыре. Это большая разница. Считай, они восемь минут разыгрывали лишнего, а мы всего две. Это очень мало, если хочешь бороться с такими командами. Впрочем, надо сказать, что в начале сезона против двух армейских клубов мы гораздо хуже действовали. Уступили им и по результату, и по игре. А сейчас в матчах с ЦСКА и СКА выглядели на равных, вели в счете, создавали моменты. И уступили им совсем чуть-чуть. Конечно, обидно проигрывать двум лидерам. Особенно когда идешь позади них в таблице и в случае побед можешь вплотную к этим клубам приблизиться, побороться за первое место в конференции. Но все равно смотрю позитивно на тот хоккей, который мы показываем. Ребята стараются, каждый отдается игре без остатка, работает на команду. И качество хоккея показываем хорошее. Главное, разобрать ошибки, учесть все недочеты и улучшать игру. Тогда можно будет претендовать на большее.

— В этом сезоне «Динамо» пока обходится без серьезных спадов — максимальные серии поражений достигали лишь трех матчей. За счет чего так ровно проходите регулярный чемпионат?

— Думаю, мы отлично готовы физически, что тут можно еще сказать. Поэтому идем без спадов. Надеюсь, их и дальше не будет. Если еще улучшим реализацию моментов, то можем спокойно пройти «регулярку» без провалов и хорошо подготовиться к плей-офф.

— Как вам удалось наладить результативность в последних играх?

— Я больше нахожусь на льду, чем раньше. У меня больше игрового времени. Естественно, в такой ситуации легче что-то показать. В начале сезона у меня было мало минут на льду. Поэтому тяжело было создать какие-то моменты и реализовать их. Когда ты постоянно холодный, сложно играть. Сейчас ситуация другая, ощущения во время матчей иные. В связи с этим уже по-другому себя чувствуешь.

— Пауза на Евротур пойдет вам в плюс или в минус?

— Я с удовольствием побуду с семьей, когда будет возможность. И потренируюсь, и отдохну.

— Как оцените перспективы в сборной ваших партнеров по «Динамо» Вадима Шипачёва и Андрея Миронова, вызванных на Кубок Первого канала?

— Оба — игроки высокого уровня. Считаю, что они заслуживают вызов в сборную. Поэтому желаю им показать себя с лучшей стороны в составе национальной команды и закрепиться в ней надолго.

— Как отреагировали на решение исполкома WADA о санкциях против российского спорта? Если не удастся обжаловать этот вердикт, наши хоккеисты на Игры-2022, скорее всего, поедут только под нейтральным флагом…

— Надеюсь, наша сборная поедет на Олимпиаду в полном составе и под российским флагом. Что тут еще сказать? Очень важно, чтобы каждый из наших спортсменов имел шанс на крупных соревнованиях, будь то Олимпийские игры или чемпионат мира, слушать свой гимн, носить символику своей страны.

— Нейтральный статус усложняет игру?

— Мы, хоккеисты, не можем на это повлиять, от нас ничего не зависит. Если команду пустят даже под нейтральным флагом, значит, надо ехать. Остальное не наше дело. Естественно, приятно, когда у тебя на майке написано «Россия» и исполняется гимн страны. Но лезть во все эти политические вопросы нет смысла — решение, к сожалению, принимается не нами.