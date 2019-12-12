До Питера от Москвы: начинается второй этап Еврохоккейтура

Кубок Первого канала — традиционно второй в календаре Еврохоккейтура после финского Кубка Карьяла. Сборная России вновь собрала своих сильнейших игроков, выступающих в КХЛ. Многие из них с высокой долей вероятности в мае поедут на чемпионат мира в Швейцарию, несмотря на то, что основную часть заявки, скорее всего, составят наши представители в НХЛ.

Собрали лучших

Подготовку к домашнему турниру сборная России начала уже в среду, а в четверг в Москве на льду «ЦСКА Арены» она проведёт стартовый матч против Швеции. На эту игру неожиданно был вызван лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Вадим Шипачёв. Он потерял место в составе сборной на золотой Олимпиаде-2018, где нападающий сыграл лишь в стартовом матче против Словакии (2:3), с тех пор штаб «Красной машины» не особо жаловал его. Шипачёв играл за национальную команду лишь на февральских Шведских хоккейных играх. И это при дефиците центрфорвардов подобного класса. Но сейчас хоккеист снова в главной команде страны. На тренировке в среду капитана московского «Динамо» поставили в центр — в звено к лидерам ЦСКА Кириллу Капризову и Михаилу Григоренко.

— Рад попаданию в сборную — старался хорошо играть в КХЛ, чтобы заслужить этот вызов, — заявил «Известиям» Вадим Шипачёв. — Всегда счастлив выходить на лед в форме национальной команды, поэтому необходимо доказать, что я могу за нее играть.

Во вратарскую бригаду позвали голкиперов трех лучших на данный момент клубов регулярного чемпионата КХЛ — Илью Сорокина из ЦСКА, Александра Самонова из СКА и Тимура Билялова из «Ак Барса». Для последнего это дебютный вызов в сборную. Напомним, осенью он побил рекорд лиги по количеству сыгранных минут без пропущенных голов. Его «сухая серия» достигла 316 минут 9 секунд.

— Посмотрим, как всё сложится на Кубке Первого канала, буду стараться доказать, что меня не зря зовут в сборную, — сказал «Известиям» Александр Самонов. — Всегда стараюсь играть на пределе своих возможностей и приносить пользу команде. Рад, что в СКА тренеры мне доверяют, поэтому есть возможность доказывать свой уровень. Это уже не первый мой приезд в сборную, месяц назад был на Кубке Карьяла и сыграл там один матч. Надеюсь, получится выйти на лед и сейчас.

Среди других хоккеистов КХЛ, вызванных в сборную, стоит отметить защитника «Авангарда» Вячеслава Войнова, его партнера по команде нападающего Кирилла Семёнова, форварда нижегородского «Торпедо» Дамира Жафярова, защитника московского «Динамо» Андрея Миронова, лучшего снайпера «регулярки» форварда «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова, а также игроков атаки СКА Антона Бурдасова, Александра Барабанова и Владимира Ткачёва. Последний впервые в карьере вызван в сборную одновременно со своим тезкой и однофамильцем из казанского «Ак Барса».

Оба уже на протяжении трех последних лет входят в обойму лучших отечественных нападающих лиги, но если игрок из Татарстана дебютировал в национальной команде ещё в ноябре 2016-го, а через полгода стал бронзовым призером чемпионата мира в Кёльне и Париже, то питерский Ткачёв лишь месяц назад впервые сыграл за «Красную машину». В среду он тренировался в звене с Сошниковым и дебютантом сборной Богданом Якимовым из череповецкой «Северстали». Казанского Ткачёва поставили в звено к Бурдасову и Андрею Кузьменко.

— Стараюсь показывать свой лучший хоккей, каждый матч отрабатывать результативно, играть на команду, чтобы заслужить место в составе как клуба, так и сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» выступающий за СКА Владимир Ткачёв. — Мне понятна система игры, которой придерживается тренерский штаб в Питере, а поскольку эти же люди возглавляют сборную, нет особых сложностей с тем, чтобы перестроиться на Евротур.

На футбольную арену

Соперники сборной России также готовятся к Кубку Первого канала серьезно. Швеция проводит первый год под руководством нового главного тренера Юхана Гарпенлёва. Он весной сменил Рикарда Грёнборга, ставшего легендой европейского хоккея благодаря двумя подряд победам на чемпионатах мира — в 2017 и 2018 годах.

— Мы постепенно привыкаем к требованиям нового тренера, — объяснил «Известиям» защитник сборной Швеции Клас Дальбек. — На Кубке Карьяла были определенные игровые сложности, но это нормально, когда собирается новый состав вместе с новым наставником. Думаю, на Кубке Первого канала мы уже будем выглядеть лучше.

Как и год назад, заключительный матч Кубка Первого канала пройдет не в Москве, а в Санкт-Петербурге на футбольной арене «Зенита». Наши снова примут там сборную Финляндии. В прошлый раз на стадион пришло более 71 тыс. зрителей — это рекорд для сборной России. Сейчас с высокой долей вероятности показатель как минимум удастся повторить — по состоянию на четверг распроданы почти все билеты.

— Я не играл в прошлом году на Кубке Первого канала, но от многих финских хоккеистов слышал, какая необычная и великолепная атмосфера была на футбольной арене, — сказал «Известиям» защитник сборной Финляндии Вилле Покка. — Поэтому с нетерпением жду, когда мы сможем выйти на лед в Санкт-Петербурге. Играть перед несколькими десятками тысяч болельщиков — крайне необычно для любого хоккеиста. Хочется почувствовать это на себе.

Воскресным матчем с финнами хоккейные мероприятия на «Газпром Арене» не завершатся. В четверг, 19 декабря, там же пройдет матч КХЛ между СКА и ЦСКА.