Шведский потолок: Сборная России достигла второго места на третьем этапе Еврохоккейтура

Обновленный состав сборной России занял второе место на Шведских хоккейных играх. В ходе третьего этапа Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьева победили в серии буллитов Финляндию (3:2), проиграли Швеции (2:4) и выиграли в основное время у Чехии (3:1). Таким образом, в общем зачете Евротура «Красная машина» сохранила лидерство.

Провели ротацию

Впервые за два года тренерский штаб национальной команды пошел на радикальное обновление состава, оставив за бортом большинство лидеров. Из состава базовых клубов сборной — СКА и ЦСКА — в матчах Шведских игр приняли участие всего пять человек. Из «золотой сборной» прошлогодней Олимпиады приехали только защитник Артем Зуб и нападающий Вадим Шипачев. Причем последний с момента Игр в Пхенчхане не попадал в состав «Красной машины» и его вызов воспринимался как часть ротации.

— Во многом этапы Евротура существуют для того, чтобы проверять новых ребят, — пояснил «Известиям» президент ФХР Владислав Третьяк. — Уровень наших лидеров и так известен — многие из них являются олимпийскими чемпионами, имеют опыт больших побед в КХЛ, игр на чемпионатах мира, кто-то попробовал себя и в НХЛ. А на Шведских хоккейных играх штаб сборной совершенно правильно решил дать шанс хоккеистам, которые хорошо проявили себя в своих клубах.

По мнению легендарного вратаря сборной СССР, ошибки у новичков неизбежны, но игры в составе сборной дают им неоценимый опыт.

— Они показали себя на высоком международном уровне, увидели свои недочеты и теперь понимают, где надо прибавлять, — добавил Третьяк. — При этом некоторые новички проявили себя блестяще. Чего стоит один Илья Коновалов, который в нынешнем сезоне и в клубе показывает себя во всей красе, а теперь продемонстрировал и в сборной, что у нас растет отличный вратарь.

Ярославское начало

Сборная России справилась с командой Финляндии (3:2 Б) в стартовом матче третьего этапа Евротура. Дублем в вынесенной встрече в Ярославле отметился 24-летний форвард «Авангарда» Илья Михеев. Финны сравняли счет за девять секунд до конца третьего периода (2:2), но уступили в серии буллитов.

Блестящую игру показал на глазах у своих земляков уроженец Ярославля 20-летний вратарь местного «Локомотива» Илья Коновалов, проводящий свой дебютный сезон в КХЛ. Встреча с финнами стала для него первой за национальную команду.

— Немного не выполнили тренерскую установку, поэтому пропустили две шайбы, хотя могли этого избежать, — прокомментировал «Известиям» ход первой встречи капитан сборной России Вадим Шипачев. — Хорошо, что в итоге выиграли. Сказалось то, что всего два дня потренировались в таком составе — не до конца успели найти взаимопонимание. Правда, на это грешить тоже неправильно, мы все мастера и должны даже в таких условиях показывать качественную игру. Надо сделать правильные выводы из неудачных моментов.

Шведская стенка

Переезд в Стокгольм обернулся для нашей команды обидным поражением от хозяев этапа. И в первом, и во втором периоде Россия имела несколько отличных моментов, но не использовала их. Тогда как Швеция во второй 20-минутке дважды поразила ворота сменившего Коновалова Игоря Бобкова. После этого Тре Крунур едва не добили соперника, но голкипер совершил несколько впечатляющих спасений.

В начале третьего периода «Красная машина» использовала большинство — с передачи Вадима Шипачева Алексей Василевский опасно пробил во вратаря шведов, а Анатолий Никонцев удачно сыграл на добивании. В течение следующих 10 минут россияне создали неплохие моменты, а затем в меньшинстве снова «взял слово» Илья Михеев. Он совершил сольный прорыв в чужую зону, вышел один на один с голкипером, но был сбит перед воротами. Позднее «пострадавший» сумел реализовать буллит.

Добить хозяев на кураже не получилось из-за двух удалений — на скамейку штрафников отправились Алексей Береглазов и Андрей Светлаков. Россияне выдержали больше минуты игры «3 на 5», но практически сразу ошибка в своей зоне привела к тому, что в воротах Бобкова оказалась третья шайба. В оставшееся время сборная не смогла спасти исход матча, а шведы поразили пустые ворота.

— Была очень напряженная игра, в которой мы совершили чуть меньше ошибок при реализации моментов и около своих ворот, — сказал «Известиям» защитник сборной Швеции и нижегородского «Торпедо» Филип Хольм. — При счете 0:0 Россия имела несколько возможностей выйти вперед, но хорошо сыграл наш вратарь. А при счете 2:0 мы немного успокоились, чем и воспользовался соперник. Радует, что команда проявила характер и довела встречу до победы. Но вопросы по игре к самим себе у нас есть.

Дубль Кузьменко

После двух игровых дней победу в турнире обеспечила себе сборная Чехии. Подопечные Милоша Ржиги обыграли шведов (5:2) и финнов (3:1). Ключевая роль в этих успехах досталась экс-форварду «Металлурга», двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе «Магнитки» Яну Коваржу и победителю прошлогоднего Кубка Гагарина, нападающему казанского «Ак Барса» Иржи Секачу. Но перед воскресной встречей с Россией оба покинули расположение сборной по договоренности с клубами.

Но даже при кадровых сложностях чехи создали россиянам проблемы. Первый период закончился нулевой ничьей, а в начале второго счет открыл нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна. Тем не менее уже ко второму перерыву усилиями Андрея Кузьменко Россия вышла вперед — нападающий СКА забросил две шайбы. А в третьем периоде победную точку поставил Александр Кадейкин.

— У сборной России был новый состав, но я знаю большинство хоккеистов по КХЛ, поэтому меня не удивила их игра, — отметил в разговоре с «Известиями» Томаш Зогорна. — Михеев, Кузьменко, Кадейкин, Зернов — очень сильные индивидуально хоккеисты. К сожалению, нам не удалось их сдержать, а вратари и защитники у них хорошие. Это и привело к поражению.

Россия продолжает лидировать в общем зачете Евротура. Ранее подопечные Ильи Воробьева выиграли финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала. Заключительный в сезоне этап пройдет в начале мая в Чехии, но наша команда начнет его в Стокгольме вынесенным матчем против Швеции. Турнир начнется за неделю до старта чемпионата мира, который состоится в Словакии с 10 по 26 мая.