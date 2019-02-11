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Шведский потолок: Сборная России достигла второго места на третьем этапе Еврохоккейтура

Дружина Воробьева проверила ближайший резерв в Стокгольме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Обновленный состав сборной России занял второе место на Шведских хоккейных играх. В ходе третьего этапа Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьева победили в серии буллитов Финляндию (3:2), проиграли Швеции (2:4) и выиграли в основное время у Чехии (3:1). Таким образом, в общем зачете Евротура «Красная машина» сохранила лидерство.

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Провели ротацию

Впервые за два года тренерский штаб национальной команды пошел на радикальное обновление состава, оставив за бортом большинство лидеров. Из состава базовых клубов сборной — СКА и ЦСКА — в матчах Шведских игр приняли участие всего пять человек. Из «золотой сборной» прошлогодней Олимпиады приехали только защитник Артем Зуб и нападающий Вадим Шипачев. Причем последний с момента Игр в Пхенчхане не попадал в состав «Красной машины» и его вызов воспринимался как часть ротации.

— Во многом этапы Евротура существуют для того, чтобы проверять новых ребят, — пояснил «Известиям» президент ФХР Владислав Третьяк. — Уровень наших лидеров и так известен — многие из них являются олимпийскими чемпионами, имеют опыт больших побед в КХЛ, игр на чемпионатах мира, кто-то попробовал себя и в НХЛ. А на Шведских хоккейных играх штаб сборной совершенно правильно решил дать шанс хоккеистам, которые хорошо проявили себя в своих клубах.

По мнению легендарного вратаря сборной СССР, ошибки у новичков неизбежны, но игры в составе сборной дают им неоценимый опыт.

— Они показали себя на высоком международном уровне, увидели свои недочеты и теперь понимают, где надо прибавлять, — добавил Третьяк. — При этом некоторые новички проявили себя блестяще. Чего стоит один Илья Коновалов, который в нынешнем сезоне и в клубе показывает себя во всей красе, а теперь продемонстрировал и в сборной, что у нас растет отличный вратарь.

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Ярославское начало

Сборная России справилась с командой Финляндии (3:2 Б) в стартовом матче третьего этапа Евротура. Дублем в вынесенной встрече в Ярославле отметился 24-летний форвард «Авангарда» Илья Михеев. Финны сравняли счет за девять секунд до конца третьего периода (2:2), но уступили в серии буллитов. 

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Блестящую игру показал на глазах у своих земляков уроженец Ярославля 20-летний вратарь местного «Локомотива» Илья Коновалов, проводящий свой дебютный сезон в КХЛ. Встреча с финнами стала для него первой за национальную команду.

— Немного не выполнили тренерскую установку, поэтому пропустили две шайбы, хотя могли этого избежать, — прокомментировал «Известиям» ход первой встречи капитан сборной России Вадим Шипачев. — Хорошо, что в итоге выиграли. Сказалось то, что всего два дня потренировались в таком составе — не до конца успели найти взаимопонимание. Правда, на это грешить тоже неправильно, мы все мастера и должны даже в таких условиях показывать качественную игру. Надо сделать правильные выводы из неудачных моментов.

Шведская стенка

Переезд в Стокгольм обернулся для нашей команды обидным поражением от хозяев этапа. И в первом, и во втором периоде Россия имела несколько отличных моментов, но не использовала их. Тогда как Швеция во второй 20-минутке дважды поразила ворота сменившего Коновалова Игоря Бобкова. После этого Тре Крунур едва не добили соперника, но голкипер совершил несколько впечатляющих спасений.

В начале третьего периода «Красная машина» использовала большинство — с передачи Вадима Шипачева Алексей Василевский опасно пробил во вратаря шведов, а Анатолий Никонцев удачно сыграл на добивании. В течение следующих 10 минут россияне создали неплохие моменты, а затем в меньшинстве снова «взял слово» Илья Михеев. Он совершил сольный прорыв в чужую зону, вышел один на один с голкипером, но был сбит перед воротами. Позднее «пострадавший» сумел реализовать буллит.

Добить хозяев на кураже не получилось из-за двух удалений — на скамейку штрафников отправились Алексей Береглазов и Андрей Светлаков. Россияне выдержали больше минуты игры «3 на 5», но практически сразу ошибка в своей зоне привела к тому, что в воротах Бобкова оказалась третья шайба. В оставшееся время сборная не смогла спасти исход матча, а шведы поразили пустые ворота.

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— Была очень напряженная игра, в которой мы совершили чуть меньше ошибок при реализации моментов и около своих ворот, — сказал «Известиям» защитник сборной Швеции и нижегородского «Торпедо» Филип Хольм. — При счете 0:0 Россия имела несколько возможностей выйти вперед, но хорошо сыграл наш вратарь. А при счете 2:0 мы немного успокоились, чем и воспользовался соперник. Радует, что команда проявила характер и довела встречу до победы. Но вопросы по игре к самим себе у нас есть.

Дубль Кузьменко

После двух игровых дней победу в турнире обеспечила себе сборная Чехии. Подопечные Милоша Ржиги обыграли шведов (5:2) и финнов (3:1). Ключевая роль в этих успехах досталась экс-форварду «Металлурга», двукратному обладателю Кубка Гагарина в составе «Магнитки» Яну Коваржу и победителю прошлогоднего Кубка Гагарина, нападающему казанского «Ак Барса» Иржи Секачу. Но перед воскресной встречей с Россией оба покинули расположение сборной по договоренности с клубами.

Но даже при кадровых сложностях чехи создали россиянам проблемы. Первый период закончился нулевой ничьей, а в начале второго счет открыл нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна. Тем не менее уже ко второму перерыву усилиями Андрея Кузьменко Россия вышла вперед — нападающий СКА забросил две шайбы. А в третьем периоде победную точку поставил Александр Кадейкин.

— У сборной России был новый состав, но я знаю большинство хоккеистов по КХЛ, поэтому меня не удивила их игра, — отметил в разговоре с «Известиями» Томаш Зогорна. — Михеев, Кузьменко, Кадейкин, Зернов — очень сильные индивидуально хоккеисты. К сожалению, нам не удалось их сдержать, а вратари и защитники у них хорошие. Это и привело к поражению.

Россия продолжает лидировать в общем зачете Евротура. Ранее подопечные Ильи Воробьева выиграли финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала. Заключительный в сезоне этап пройдет в начале мая в Чехии, но наша команда начнет его в Стокгольме вынесенным матчем против Швеции. Турнир начнется за неделю до старта чемпионата мира, который состоится в Словакии с 10 по 26 мая.

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