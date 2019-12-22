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«Надо зацепиться за положительные эмоции и сохранить их на будущее»

Нападающий «Спартака» Артем Федоров — о победе над «Сочи» и борьбе за лидирующие позиции в Западной конференции КХЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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После паузы на этап Еврохоккейтура московский «Спартак» выиграл два домашних матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом он разгромил подольский «Витязь» (6:0), а во втором дожал в овертайме ХК «Сочи» (5:4).

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Теперь подопечные Олега Знарка идут пятыми в таблице Западной конференции по потерянным очкам и совсем немного уступают хельсинкскому «Йокериту» и московскому «Динамо». Одним из главных героев двух последних матчей был нападающий «Спартака» Артем Федоров. В игре с «Витязем» он забросил три шайбы, а во втором и третьем периодах встречи с «Сочи» получал травмы и покидал площадку, но всё равно возвращался на лед и доиграл до конца.

После пятничного матча с сочинцами 26-летний форвард дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о камбэке в этой игре и борьбе за место в топ-4 Запада.

— Вы дважды покидали лед из-за повреждений. Что произошло?

— На самом деле нормально всё было. В первом случае просто немного стрельнуло в поясницу. Потом пару раз я старался ударить игрока команды соперника, пару раз — он меня. Но это только эмоции во время игры. После матча уже нормально общались.

— Что произошло с вашей командой в первых двух периодах?

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— Да ничего особенного. Просто в начале игры оказались в меньшинстве «3 на 5» на две минуты. К сожалению, пропустили в этот период. После этого долго не могли забить. Наверное, чуть-чуть уже захлестывали эмоции, поэтому допустили пару ошибок, в результате нам забросили шайбы на контратаках. Но хорошо, что получилось отыграться — это самое главное.

— Тренерский штаб что-то особенное говорил команде, когда после двух периодов проигрывали 0:3?

— Тренеры на протяжении всей игры что-то нам говорят. И неудачные моменты во время матча с «Сочи» не исключение.

— Чувствуете себя более свежими после недельной паузы на Евротур?

— Ну да. С «Сочи» получилась хорошая победа, на характере. Такие матчи многое дают в моральном плане. Главное — зацепиться за эти положительные эмоции и сохранить их на будущее.

— «Спартак» подобрался вплотную к московскому «Динамо» и «Йокериту». Держите в голове возможность побороться за третье-четвертое место на Западе и преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

— Конкретно об этом не думаем. Игр впереди много, таблица плотная — в ней есть не только «Динамо» и «Йокерит». Сзади тоже всё плотно. Поэтому стараемся эмоционально не распыляться и готовиться к каждой следующей игре.

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