«Шансы на плей-офф есть всегда»

Хоккейный клуб «Сочи» в этом сезоне близок ко второму в своей истории непопаданию в плей-офф КХЛ. Южный клуб основан в 2014-м и выступает в лиге уже шестой год. В четырех сезонах из пяти предыдущих «леопарды» участвовали в Кубке Гагарина, но сейчас отстают от первой восьмерки Западной конференции на семь очков по набранным и на пять — по потерянным.

В ходе нынешнего регулярного чемпионата «Сочи» дважды сменил главного тренера. В пятницу подопечные Александра Андриевского обидным образом упустили на выезде победу над московским «Спартаком». Южане после двух периодов вели в счете 3:0, но в третьей двадцатиминутке позволили красно-белым догнать себя, за пять минут до конца основного времени снова вышли вперед, а через полторы минуты вновь пропустили. В овертайме хозяева дожали сочинцев — 5:4.

После матча «Известия» пообщались с одним из самых опытных игроков «Сочи» нападающим Денисом Мосалёвым. Высшие достижения в карьере 33-летнего форварда — выход в финал Кубка Гагарина – 2010 в составе балашихинского ХК МВД и две победы в Кубке Гагарина (2012, 2013) в составе московского «Динамо». Обе команды возглавлял тандем главного и старшего тренеров Олег Знарок — Харийс Витолиньш, ныне работающий со «Спартаком».

Денис Мосалёв рассказал о том, насколько нынешний «Спартак» схож с «Динамо» его времен, объяснил причины неудач «Сочи» и пообещал до последнего биться за попадание в плей-офф.

— Что случилось после второго периода?

— Наверное, стали больше обращать внимания на оборону. И где-то проспали то, как прибавил «Спартак». Потом уже, при счете 3:3, начался сумбур. И даже когда снова повели в счете, не до конца успокоились, поэтому не довели матч до победы.

— Хотя после четвертой шайбы «Сочи» казалось, что «Спартак» уже должен сломаться…

— Команда у них очень хорошая, играющая. Я знаю их тренера. При нем игроки никогда не сдаются. Было понятно, что и сейчас «Спартак» не отступит. Его хоккеисты бились до конца. Надо отдать им должное, что забили голы и в итоге победили. А нам есть над чем работать перед следующим матчем с «Динамо».

— «Спартак» Знарка и Витолиньша очень похож на ХК МВД и «Динамо», за которое вы играли под их руководством?

— Думаю, да. Схемы и раскаты всем знакомы. Особо ничего не поменялось. Только в отдельных нюансах. Всё-таки хоккей сам меняется, все подстраиваются. Например, под то, что площадки стали меньше. Поэтому команды становятся более энергичными. Но общий рисунок игры этого «Спартака» схож с тем «Динамо», за которое я играл.

— Два прошлых сезона «Сочи» без особых проблем выходил в плей-офф. Почему в этот раз почти с самого начала всё пошло наперекосяк?

— Я бы не сказал, что мы стали сильно хуже, чем раньше. Всё нормально, все работают. Да, где-то не хватает удачи. Может быть, мы и не заслуживаем ее. Поэтому где-то надо проанализировать нашу игру, подумать над ситуацией. Вроде стараемся, все игроки выкладываются до конца. Но чего-то не хватает.

— Работа команды сильно поменялась после тренерских перестановок по ходу сезона?

— Не сильно, но поменялась. Новые тактические действия появились, есть другие упражнения.

— Сильно давит положение в турнирной таблице Запада, где отставание от зоны плей-офф довольно серьезное?

— Конечно, сидит в голове. Надо залезать в первую восьмерку, чего бы это нам ни стоило. Чем меньше матчей остается до конца регулярного чемпионата, тем тяжелее психологически. Боишься ошибиться — может быть, от этого нелепые голы в концовках встреч, как со «Спартаком», отчего и проигрываем.

— Шансы на плей-офф еще остаются?

— Шансы есть всегда. Надо просто выходить на каждую игру и работать. А уже в конце сезона смотреть на итоговые результаты. Сейчас-то чего заглядывать в таблицу? Пусть другие заглядывают.