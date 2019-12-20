«На турнирную таблицу вообще не смотрим»

В нынешнем сезоне московский «Спартак» уверенно идет в зоне плей-офф КХЛ и претендует даже на место в топ-4 Западной конференции регулярного чемпионата, что дает преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина. После паузы на Кубок Первого канала красно-белые снова пошли вперед. Во вторник подопечные Олега Знарка одержали дома свою самую крупную в сезоне победу — 6:0 над подольским «Витязем».

Благодаря этому «Спартак» поднялся на пятое место на Западе, отставая от третьей и четвертой строчек всего на два очка. Один из лидеров команды в течение последнего года — защитник Максим Гончаров. После встречи с «Витязем» 30-летний хоккеист дал интервью «Известиям». Он оценил игру с подмосковным коллективом и нынешнее турнирное положение своей команды.

— Чем занималась команда во время паузы на Евротур?

— Да ничем особенным мы не занимались. Готовились к игре. Перед этим чуть-чуть отдохнули. В остальном тренировались, как обычно. Всё было в рабочем режиме. А в целом мы на любой матч настраиваемся максимально серьезно. Игра с «Витязем» — не исключение. И хорошо, что в этот раз использовали свои моменты в атаке и не допустили серьезных ошибок в обороне.

— За счет чего удалось разгромить «Витязь»?

— Старались играть в свой быстрый хоккей и как можно чаще бросать по воротам соперника. Это дало результат. Так бывает в хоккее, когда удается реализовать почти все моменты, которые имеешь.

— В этом матче «Спартак» одержал свою самую крупную победу в сезоне. Было важно добиться этого?

— Да вообще, если честно, не заморачивались ни на каких счетах и рекордах. Просто играли на победу, пытались полностью отрабатывать в каждом эпизоде. Мы так делаем во всех матчах. И ни о каких рекордах не думаем. О них вообще мало кто думает.

— Пауза на Евротур пошла на пользу?

— Конечно, мы перевели дух. А затем нормально поработали и сейчас вернулись в игровой ритм.

— За полгода работы с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем команда окончательно поняла их требования?

— В принципе требования были сразу понятны. Просто нужно к ним потихоньку привыкать, чтобы воплотить всё на льду. У кого-то это занимает больше времени, кто-то вообще сразу начинает побеждать. Нам понадобилось определенное количество матчей, чтобы притереться и суметь стабильно выполнять то, что от нас требуют. Но это не значит, что можно расслабляться. Будем и дальше работать, прибавлять.

— Сейчас «Спартак» уверенно идет в зоне плей-офф и близок к топ-4 Запада. Для вас принципиально оказаться в группе лидеров и получить в первом раунде Кубка Гагарина преимущество своей площадки?

— Честно говоря, никогда об этом не думал. Полагаю, другие ребята в команде тоже не обращают на это внимания. Во всяком случае, я с ними ничего подобного не обсуждаю. Просто есть задача выигрывать в каждом матче, выходить на лед и биться. А дальше посмотрим. Будет хорошо, если наберем максимум очков и заберемся высоко.

— Первая восьмерка Западной конференции уже сильно оторвалась от аутсайдеров, и, похоже, с участниками плей-офф всё ясно. Вас это не расхолаживает?

— Могу только сказать, что мы за таблицей не следим. Думаем только о каждой следующей игре. От этого и пляшем.