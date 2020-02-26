Первый акт «Барса»: казанский клуб в шаге от выигрыша чемпионата КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ в четверг пройдут последние матчи. Они не будут иметь значения в плане распределения мест в плей-офф — все 16 участников уже определены. Более того, в Восточной конференции уже известно, кто с кем играет. В этом плане интрига остается лишь на Западе, где некоторые команды еще могут переместиться с одной строчки в таблице на другую и поменять себе соперников.

Тем не менее 27 февраля решится еще один важный вопрос: кому достанется Кубок Континента? На приз победителя регулярного чемпионата претендуют два последних обладателя Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Сейчас клуб из столицы Татарстана опережает армейцев на одно очко.

Плакать не будут

У обоих претендентов на Кубок Континента разные взаимоотношения с этим трофеем. ЦСКА — рекордсмен КХЛ по победам в нем. Армейцы четырежды выигрывали регулярку (2015–2017, 2019), казанцы — никогда. Это не сильно расстраивало болельщиков и игроков команды, которая лидирует по количеству побед в плей-офф и, соответственно, завоеваний главного приза лиги — Кубка Гагарина. На счету «Ак Барса» их три (2009, 2010, 2018).

Но вряд ли клуб откажется пополнить свою коллекцию не покорявшимся ему трофеем. Нынешний главный тренер команды из столицы Татарстана Дмитрий Квартальнов — рекордсмен по победам в регулярных чемпионатах среди наставников коллективов КХЛ. Возглавляя в 2014–2017 годах ЦСКА, он привел армейцев к трем таким титулам. Сейчас 53-летний специалист проводит первый сезон во главе «Ак Барса» и в большей степени нацелен на Кубок Гагарина, который ему пока не покорился.

Неудивительно, что после вторничной победы в «зеленом дерби» над «Салаватом Юлаевым» (3:2) Квартальнов отметил, что он и его команда не будут плакать, если не возьмут Кубок Континента. Но для победы в нем казанцам будет достаточно обыграть дома екатеринбургский «Автомобилист».

хоккей Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Ак Барс» (Казань) Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Мы выходим на лед с одной целью — победить, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. — Это касается каждого матча. Так что не отказываемся от победы в регулярном чемпионате, но главное — плей-офф. Нам нужно хорошо подготовиться к нему, убрать собственные недостатки вроде слабой реализации. Мы хорошо играем, создаем много моментов, но надо реализовывать свои шансы. Если будем это постоянно делать, сможем успешно выступить в плей-офф.

Несерьезность отношения команд к победе в Кубке Континента возникла не только из-за того, что самая важная часть сезона — плей-офф. Дело в том, что мало кому удавалось в течение одного чемпионата выиграть регулярку, а затем и Кубок Гагарина. Более того, в первые десять лет существования КХЛ двойного успеха не достигал никто. Лишь в прошлом сезоне эту традицию сломал ЦСКА — подопечные Игоря Никитина выиграли Кубок Континента, а затем и первый в своей истории Кубок Гагарина.

Но сейчас в гонке с «Ак Барсом» не всё зависит от армейцев. Во вторник они потерпели домашнее поражение от принципиального соперника СКА (1:4) и пропустили питерцев вперед в турнирной таблице Запада. Но у ЦСКА есть одна игра в запасе. Для первого места в конференции ему достаточно в четверг одержать победу дома над ХК «Сочи». А вот для того, чтобы выиграть весь регулярный чемпионат, красно-синим необходимо не только выигрывать свой матч, но и ждать осечки «Ак Барса» в игре с «Автомобилистом». Казанцы, в свою очередь, обеспечили себе победу на Востоке еще полторы недели назад.

СКА, уже сыгравший все матчи в регулярке, может сохранить первое место на Западе, если ЦСКА проиграет в основное время «Сочи». Обойти «Ак Барс» в борьбе за Кубок Континента питерцам уже не по силам. С казанцами у них одинаковое количество очков, но меньше побед в основное время — это ключевой дополнительный показатель при равенстве баллов.

— Я думаю, победа в регулярке не имеет особого значения, — поделился с «Известиями» нападающий ЦСКА Сергей Толчинский. — Главное, выиграть Кубок Гагарина. На «Сочи» в любом случае будем настраиваться и выйдем играть на победу. Однако ключевая задача — извлечь урок из поражения от СКА и подойти к плей-офф более подготовленными. К сожалению, в армейском дерби мы плохо провели второй период, допустили много ошибок и были за это наказаны, а в третьем не смогли вернуться в игру. Хоккеисты СКА хорошо сыграли. Думаю, это поражение разозлит нас. Лучше проиграть сейчас, чем в плей-офф. Эта встреча указала нам на ошибки, которые еще есть время исправить.

Дело не тонкое

В последние годы именно Восточная конференция — главный поставщик интриг в КХЛ. Участники плей-офф там определяются лишь в последние дни регулярки. И с парами в первом раунде ситуация до последнего остается запутанной. Но не в этот раз. Хабаровский «Амур» в воскресенье и понедельник проиграл две решающие встречи с «Нефтехимиком» (0:8 и 2:3 ОТ), расчистив нижнекамскому коллективу последнюю путевку в Кубок Гагарина. А по итогам вторничных матчей турнирное положение каждой из первых восьми команд конференции стало неизменным.

В первом раунде плей-офф зрителей ждет татарстанское дерби «Ак Барса» и «Нефтехимика». Здесь фаворитом выглядят выигравшие конференцию казанцы, но, учитывая принципиальный характер противостояния, не исключено, что нижнекамцы создадут проблемы соседям.

— Дерби команд из одной республики всегда является принципиальным противостоянием, — сказал «Известиям» вице-президент КХЛ Валерий Каменский. — Поэтому не стал бы заранее отдавать победу «Ак Барсу». «Нефтехимик» показал, что у него есть характер, хорошо провел конец регулярного чемпионата и сейчас будет на кураже. Хотя казанцы с их игрой и составом — фавориты серии.

авангард Игрок ХК «Авангард» Евгений Грачев, игрок ХК «Авангард» Павел Дедунов, игрок ХК «Йокерит» Хенрик Хаапала (слева направо) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Долгое время главным преследователем «Ак Барса» на Востоке был омский «Авангард». Однако в последних девяти матчах регулярки подопечные Боба Хартли проиграли семь раз и опустились на третью строчку, пропустив вперед «Барыс» из Нурсултана. Теперь «Авангард» сыграет в первом раунде с уфимским «Салаватом Юлаевым», с которым встречался в прошлом сезоне в финале конференции. Тогда команды выдали очень яркую серию из шести матчей, закончившуюся победой омичей (4:2).

— Думаю, нас ждет такое же яркое противостояние, как в прошлом году, — заявил «Известиям» президент «Авангарда» Максим Сушинский. — «Салават» — хорошая команда, с которой просто не будет. Но мы верим в успех. У уфимцев с прошлого сезона произошли определенные изменения в составе. Например, пришел Никита Сошников, который усилил команду, много забивает и отдает передачи. Но в целом система игры не сильно поменялась, так как тренер остался тот же. Если говорить о нас, то меня напрягают неудачи на финише регулярного чемпионата, но, на мой взгляд, это не физический спад, а эмоциональный. Поэтому всё поправимо. И неважно, с какого места мы закончили чемпионат. Год назад «Авангард» был еще ниже, став четвертым на Востоке. Но в итоге дошел до финала Кубка Гагарина. Так что сейчас главное — хорошо подготовиться к плей-офф и предстоящей серии с уфимцами.

Также на Востоке екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Сибирью», а «Барыс» — с магнитогорским «Металлургом».

Без дерби?

Еще в начале недели казалось, что встреча московских «Динамо» и «Спартака» в первом раунде неизбежна. Однако после неудачи «Йокерита» бело-голубые получили шанс выйти на третье место. Если в четверг динамовцы победят на выезде минских одноклубников, то попадут в плей-офф на ярославский «Локомотив». А «Спартак» сыграет с «Йокеритом».

— Дерби со «Спартаком» всегда интересно и болельщикам, и нам, хоккеистам, — пояснил «Известиям» вратарь «Динамо» Иван Бочаров. — Поэтому мы не прочь были бы сыграть в Москве с красно-белыми, но в целом нам без разницы, с кем начинать плей-офф. Всё равно стоит цель выиграть трофей, а для этого нужно побеждать любого соперника.

В «Спартаке» также не делят потенциальных оппонентов на слабых и сильных.

— Я даже не знаю, с кем сложнее будет играть, — сказал «Известиям» нападающий «Спартака» Артем Федоров. — Вряд ли заметим разницу. Не знаю, кто из них слабее. «Йокерит» — классная команда. Тем более на их льду в Хельсинки большая площадка, что сейчас немного непривычно. Но и «Динамо» — хороший соперник. В любом случае с каждой из этих команд будет тяжело. И всё решат мелочи.

хоккей Игроки команд «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва) во время матча чемпионата КХЛ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Два лидера Запада — ЦСКА и СКА — точно сыграют с нижегородским «Торпедо» и подольским «Витязем». Но пока не понятно, кто кому достанется. Это станет ясно в четверг. Если московские армейцы одержат победу над «Сочи», то сыграют с восьмой командой конференции. Пока это «Витязь», но для того, чтобы опередить «Торпедо», подмосковному коллективу будет достаточно выиграть дома у «Локомотива».

— Особой разницы, с какой из этих команд играть в первом раунде, для нас нет, — отметил в беседе с «Известиями» нападающий СКА Владимир Ткачев. — Главное, как мы будем играть. И от нас зависит исход встреч. Конечно, это плей-офф, и трудности будут у всех. Но мы можем проходить и «Витязь», и «Торпедо». И должны это делать. Поэтому не хочу выбирать, какой из этих соперников для нас удобнее.

В ЦСКА также не придают большого значения тому, с кем из двух возможных соперников лучше играть. По мнению армейцев, волжане и подмосковный коллектив — примерно равные команды.

— «Торпедо» играет более активно на контратаке, ждет ошибок соперника, — добавил Сергей Толчинский. — С этой командой получается более быстрая игра, чем с «Витязем». Но в целом без разницы, с кем из них встречаться. Оба соперника хорошие. Главное, как ЦСКА будет выглядеть в этих матчах.

ЦСКА и СКА — однозначные фавориты в своих парах, и их противостояния с «Торпедо» и «Витязем» кажутся самыми предсказуемыми в первом раунде. Но в рядах нижегородского клуба не унывают.

— Конечно, нам бы хотелось быть выше, но раз попали на СКА или ЦСКА — окей, — оценил ситуацию в разговоре с «Известиями» генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский . — Будем давать бой одним или другим в зависимости от того, на кого попадем. У нас бюджет ограничен. И, если честно, мы получаем от ребят максимум, раз выходим в плей-офф. Но готовы попробовать еще раз удивить публику и побороться с одним из армейских коллективов на равных.

Первый раунд плей-офф стартует в воскресенье, 1 марта. Каждая серия будет проходить до четырех побед.