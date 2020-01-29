«Молодежный чемпионат мира забыли — двигаемся дальше»

После молодежного чемпионата мира в Чехии, где в начале января сборная России выиграла серебряные медали, значительная часть ее хоккеистов стала получать больше игрового времени в своих клубах КХЛ. Один из них — лучший защитник первенства планеты Александр Романов. Хотя он и раньше часто выходил в составе ЦСКА в матчах лиги, выиграв с армейцами в прошлом году Кубок Гагарина. Но по-настоящему играть серьезную роль в рядах красно-синих он начинает только сейчас.

После МЧМ 20-летний защитник пропустил две недели из-за травмы, однако в последних встречах принимал активное участие. А вчера, 28 января, был вызван в национальную сборную на ближайший этап Евротура. После воскресной домашней победы ЦСКА над «Сибирью» (3:0) Александр Романов дал интервью «Известиям», в котором рассказал о том, как восстановился после повреждения, и оценил свою роль в коллективе после МЧМ.

— Уже полностью набрали форму после травмы?

— Да-да. Отлично себя чувствую. Нахожусь в полной боевой готовности. Готовимся к плей-офф.

— Повреждение не сбило с игрового ритма?

— Нет. Рука болела, но я тренировался. Просто ничего не делал этой рукой.

— И как себя чувствуете после МЧМ?

— Чувствую себя хорошо — это самое главное. Что-то получается, что-то нет — так всегда происходит. Это хоккей. Себя как-то оценивать не хочется — со стороны виднее.

— Есть ощущение, что теперь в ЦСКА вам доверяют больше?

— Немного ощущается. В матче с «Локомотивом» (3:0) сыграл 14 минут, сейчас примерно столько же (с «Сибирью» Романов провел на льду 16,5 минуты. — «Известия»). В общем, действительно заметно, что игрового времени стало больше.

— Тренеры ЦСКА с вами обсуждали, как действовать теперь на льду? Может быть, вам можно больше рисковать, идти в атаку?

— Этого мы не обсуждали. Главная задача защитника — не дать сопернику забить, хорошо сыграть в обороне. Естественно, в каждом матче выхожу на лед и стараюсь качественно выполнять свою непосредственную работу — оставить ворота ЦСКА сухими, сыграть уверенно и надежно.

— Еще вспоминаете МЧМ?

— Все уже забыли о нем. Это история, а сейчас главное — игры ЦСКА. Мы спокойно выходим на лед и готовимся к плей-офф — только об этом думаем.

— ЦСКА играл с «Сибирью» на своей старой арене на Ленинградке, где давно не появлялся. Ностальгия не мучила?

— А я не играл здесь за ЦСКА ни разу. Только в МХЛ за «Красную армию». За первую команду никогда не выходил. Конечно, приятно вернуться. Сюда приходят наши болельщики. Здесь классно.

— Атмосфера в ЛДС имени Всеволода Боброва сильно отличается от той, что на «ЦСКА Арене» на Автозаводской, куда не приходят активные армейские фанаты?

— Не то чтобы отличается. Там тоже много народа приходит на игры ЦСКА. Но всегда приятно, когда за нас болеют фанаты.

— ЦСКА досрочно выиграл свой дивизион и уже не опустится в Западной конференции ниже второго места. Недалеко уже и до победы во всём регулярном чемпионате. Тяжело находить мотивацию на оставшиеся до плей-офф матчи?

— Совсем не тяжело. ЦСКА — великий клуб с огромной историей. Мы понимаем, что играем за такую команду, где нужно каждую секунду, проведенную на площадке, доказывать, что мы здесь не просто так находимся.

— Следите за своими партнерами по молодежной сборной? Впечатляет сформировавшееся недавно в СКА атакующее звено из Василия Подколзина, Ивана Морозова и Кирилла Марченко?

— Да, слежу. Все ребята красавцы — показывают хороший хоккей.