Кови пока горячо: «Вашингтон» усилился поймавшим кураж Ковальчуком

В понедельник, 24 февраля, в НХЛ состоялся последний день обменов. Тогда же стал известен клуб, в который перешел нападающий Илья Ковальчук. Звездный хоккеист за последние полтора месяца смог вновь заявить о себе благодаря удачной игре за «Монреаль». Однако его команда уже почти лишилась шансов на место в плей-офф текущего сезона и поэтому не упустила случая обменять олимпийского чемпиона – 2018. Взамен канадский клуб получил дополнительный выбор в третьем раунде ближайшего драфта.

Сам 36-летний форвард оказался в «Вашингтоне». Там он присоединится к целой группе соотечественников: нападающим Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, а также защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Илье Самсонову. По мнению экспертов, столичный коллектив может дать Ковальчуку шанс исполнить мечту, ради которой после золота Олимпиады он возвращался в Северную Америку — победить в Кубке Стэнли. Это единственный престижный трофей, которого пока нет в коллекции Ильи.

Между тем в КХЛ в прошедшие выходные почти разрешилась интрига в борьбе за плей-офф. Из 16 участников Кубка Гагарина остается неизвестным лишь один.

Подстраховать столичных

Правда, у нового клуба Ковальчука положение пока тоже не самое хорошее. «Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей и уже не является лидером регулярного чемпионата и Восточной конференции, каковым был еще месяц назад. Подопечные Тодда Рирдена продолжают идти первыми в Столичном дивизионе, но от вылета из зоны плей-офф их отделяет всего шесть очков. Поэтому нашему форварду в первую очередь надо будет помочь новым партнерам не растерять имеющийся задел.

— Обмен в «Вашингтон» — хороший шанс на победу в Кубке Стэнли, — поделился мнением с «Известиями» экс-нападающий «Оттавы Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин. — Во всяком случае теперь возможностей завоевать трофей у Ильи больше, чем было раньше. Ведь с предыдущими командами это сделать было трудно. «Лос-Анджелес» шел внизу турнирной таблицы. А «Монреаль» сохранял шансы попасть в плей-офф, но до сих пор неизвестно, получится ли у него это сделать. А «Вашингтон», скорее всего, там будет. И это точно дает большие шансы на Кубок Стэнли, потому что в НХЛ любой участник плей-офф может реально претендовать на итоговую победу. Остается только пожелать Ковальчуку удачи. Еще неизвестно, с кем его поставят в одно звено, но думаю, что в клубе понимают, как использовать потенциал Ильи, раз пошли на этот обмен.

Ковальчук вернулся в НХЛ в 2018 году. Он заключил трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму $18,75 млн. Для 35-летнего ветерана, на протяжении пяти предыдущих сезонов игравшего в КХЛ, это была сверхвыгодная сделка. Но в следующие полтора года клуб из Калифорнии пережил тренерскую чехарду и тотальный игровой кризис и оказался внизу таблицы.

Единственным виноватым, что удивительно, менеджмент признал именно Ковальчука, к которому были вопросы по игре и низкой статистике. В конце 2018 года нападающий был выставлен на драфт отказов, но с такой зарплатой «Лос-Анджелес» имел мизерные шансы его выгодно обменять. А разрывать соглашение с отказом от части финансов не захотел уже сам хоккеист. В декабре клуб расторг контракт и выплатил Ковальчуку оставшуюся часть бонусов за текущий сезон — $2,65 млн.

Россиянин дал понять другим клубам, что готов трудоустроиться в НХЛ за небольшие деньги. 3 января он заключил двустороннее соглашение до конца сезона с «Монреалем» на общую сумму $700 тыс. В новой команде Ковальчук преобразился и стал одним из лидеров, вернув аутсайдеру надежды на попадание в плей-офф. Правда, в последние две недели «Монреаль» потерпел ряд поражений и почти лишился шансов побороться за участие в Кубке Стэнли.

Поэтому клубу было выгодно обменять своего форварда ради трансферных преференций на будущий сезон: канадцы получили право выбора в третьем раунде ближайшего драфта.

— Думаю, в выигрыше остались все стороны: и менеджмент «Монреаля», который подписал Ковальчука за небольшие деньги, и сам игрок, который попал в «Вашингтон» и теперь с высокой вероятностью сыграет в плей-офф, и сам столичный клуб, усилившийся высококлассным форвардом, — заявил в разговоре с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов. — А с учетом того, что половину и без того небольшой по меркам НХЛ зарплаты Ковальчуку продолжит платить «Монреаль», «Вашингтон» вообще почти ничего не теряет.

Первый матч за «Вашингтон» Ковальчук проведет уже ближайшей ночью. Столичная команда примет на своем льду «Виннипег Джетс».

Интриги в КХЛ

Между тем в КХЛ в прошедшие выходные почти разрешилась интрига в борьбе за плей-офф. Из 16 участников Кубка Гагарина остается неизвестным лишь один. Он может определиться уже сегодня в заочном противостоянии «Сочи» и нижегородского «Торпедо» в Западной конференции. А вчера была занята последняя вакансия на Востоке.

Ее получил нижнекамский «Нефтехимик». Клуб решил свою судьбу в очных встречах с прямым конкурентом — хабаровским «Амуром». Встречи на Дальнем Востоке прошли в воскресенье и понедельник. В первом случае зрителей шокировал счет: нижнекамцы разгромили соперника 8:0. На следующий день «Амур» сумел прийти в себя и навязал сопернику борьбу. К третьему периоду хабаровчане проигрывали 0:1, но в середине заключительной основной 20-минутки сумели дважды забить.

Победа в основное время выводила бы подопечных Александра Гулявцева на восьмое место. И для выхода в плей-офф им оставалось в четверг в заключительном матче обыграть приехавший не основным составом «Барыс». Но за три минуты до сирены «Нефтехимик» спас защитник Евгений Рясенский, не забивавший в КХЛ почти пять лет. А в овертайме подопечные Вячеслава Буцаева дожали «Амур» — 3:2 — и лишили соперника шансов побороться за Кубок Гагарина. Через два часа окончательно оформил нижнекамцам путевку в плей-офф китайский «Куньлунь», проигравший рижскому «Динамо» (1:2).

— Было два разных по содержанию матча между «Амуром» и «Нефтехимиком». В первом хозяева перегорели и получили разгром, а во втором дали бой, но немного не дотянули до победы, — рассказал «Известиям» вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский. — Можно только поблагодарить оба коллектива за бескомпромиссную игру. Вообще, на Востоке получился достойный чемпионат со множеством непредсказуемых результатов, и интрига сохранялась почти до самого конца. Да, в итоге вся первая восьмерка определилась не в последний день, но думаю, что любители хоккея могут быть довольны тем, насколько острая шла борьба в этой конференции на протяжении всего сезона.

Теперь в первом раунде «Нефтехимик» встретится с казанским «Ак Барсом». Таким образом, победитель Восточной конференции избежал необходимости лететь на Дальний Восток и ограничится автобусными поездками к соседям в пределах Татарстана.

На Западе «Сочи» отстает на три очка от нижегородского «Торпедо». Если сегодня волжане победят дома «Йокерит», то обеспечат себе место в плей-офф. В случае их поражения и выездной победы сочинцев над череповецкой «Северсталью» всё решится в четверг. Южной команде нужно будет выиграть на выезде у лидера регулярного чемпионата — московского ЦСКА.

— Стоит задача выйти в плей-офф, надо ее решить, — подчеркнул «Известиям» нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков. — Всё зависит от нас, поэтому мы должны хорошо подготовиться к игре с «Йокеритом». Вы сами видите, какая сейчас плотность в таблице. Запретить себе думать о плей-офф невозможно, но мы готовимся к следующей игре. Естественно, смотрим в таблицу, но мысли бывают непроизвольные. Нормальные люди думают обо всем.

Регулярный чемпионат закончится в четверг, 27 февраля.