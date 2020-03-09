«Не задевают разговоры, что «Витязь» — фарм-клуб СКА»

В субботу в КХЛ определился первый участник плей-офф. Петербургский СКА со счетом 4:0 выиграл в серии с подольским «Витязем». Четвертый матч состоялся в Подмосковье, и там хозяева смогли оказать сопротивление коллективу из Северной столицы. В основное время команды сыграли со счетом 2:2, и лишь в середине третьего овертайма СКА забросил победную шайбу (3:2). В трех предыдущих встречах армейцы без вариантов брали верх — 6:1, 4:3 и 6:0.

«Витязь» стал одной из самых ярких команд первой половины сезона, в октябре клуб даже лидировал в регулярном чемпионате. Однако команду заметно надломил уход в СКА по обмену основного вратаря Александра Самонова и нападающего первого звена Артема Швеца-Рогового. Пришедшие из Питера на их место голкипер Петр Кочетков и форвард Алексей Бывальцев оказались не самой плохой заменой, но в декабре, не получив игрока взамен, «Витязь» отдал в СКА другого лидера — финского нападающего Миро Аалтонена.

Армейцев раскритиковали за такие приобретения, а команду «Витязь» многие называли неофициальным фарм-клубом СКА — как минимум из-за общих спонсоров. После четвертого матча против питерцев защитник подмосковного клуба Евгений Воронков рассказал «Известиям» о своем отношении к подобным разговорам, а также дал оценку серии и всему сезону своей команды.

— Что «Витязь» поменял в своей игре перед четвертым матчем?

— На самом деле, мы очень многое изменили. В первую очередь настрой. Даже при быстрой шайбе СКА не стал расстраиваться, играл на максимуме. Все шесть периодов выдали на пределе возможностей. А в предыдущих играх одну-две шайбы пропускаем, и руки начинают опускаться. Это недопустимо для нашей команды, поэтому в четвертом матче вышли с другим настроем. Просто играли в хоккей, не обращая внимания на счет и другие обстоятельства.

— Почему опускались руки в прошлых матчах? Вы же хорошо играли против СКА в регулярном чемпионате.

— Да, в регулярном чемпионате мы действовали лучше. Не знаю, почему так получилось в плей-офф. Наверное, какой-то психологический момент. Хорошо, что разобрались с этой командой. Но, к сожалению, оказалось немного поздновато.

— Чего «Витязю» не хватило для успеха в третьем овертайме?

— Да удаление всё решило. Что тут еще сказать? Удаление.

— Показалось, что в трех овертаймах судьи давали командам играть и не обращали внимания на некоторые стыки. Не удивило, что они всё же удалили Евгения Артюхина?

— Да-да. Я не знаю, что там произошло. Мне показалось, что Женя не видел соперника. И они оба не видели друг друга, поэтому столкнулись. Никто не хотел нарушать правила. Но у нас почему-то из-за этого получилось удаление. Я не знаю, чем это объяснить.

— Как оцените сезон «Витязя»? Есть прогресс по сравнению с предыдущим розыгрышем, когда в первом раунде плей-офф в четырех матчах уступили ЦСКА?

— Да, я думаю, есть прогресс. Единственная проблема: в конце сезона мы чуть-чуть сбавили обороты — именно в последние игр семь перед плей-офф. Наверное, все-таки немножко физики не хватило. Думаю, надо в паузах больше работать. И дальше будет всё нормально.

— В вашей игре что-то изменилось? По первым матчам сезона было видно, что при Михаиле Кравеце вы больше идете в атаку, чем при Валерии Белове?

— Конечно. Игра стала более свободной. Мы стали больше надеяться на себя, на какие-то свои качества. Раньше мы играли немного по-другому, по системе. А сейчас нам стали больше давать проявлять творчество на льду. Думаю, это на всех хорошо повлияло, потому что каждый заиграл, каждый пытается внести в игру что-то свое — новое, индивидуальное. Наверное, за счет этого команда прибавила. Потому что не боялись ошибиться и играли на полную катушку все вместе.

— Морально надломили уходы Самонова, Швеца-Рогового и Аалтонена?

— Да нет, это не надломило команду. Просто, когда забирают ведущего вратаря и двух центров, становится тяжело перестроиться. Потому что ребята с самого лета начинали играть вместе, «обстукивались» и учились понимать друг друга. А два центральных нападающих — это мозг своих звеньев и всей команды.

— Вас задевают разговоры, что «Витязь» — фарм-клуб СКА?

— Да нет, нас это не задевает. Мы просто пытаемся играть в хоккей. Это наша работа.