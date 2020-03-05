Опередить «Авангард»: «Салават Юлаев» оказал сопротивление омичам

Самая яркая пара стартовой стадии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) радует зрителей интригой. По итогам двух встреч омского «Авангара» и уфимского «Салавата Юлаева» счет равный - 1:1. Аналогично развиваются события и в противостоянии казахстанского «Барыса» с магнитогорским «Металлургом». Там после двух матчей счет тоже равный.

Но в некоторых сериях уже определились лидеры. Не исключено, что до конца недели они обеспечат себе итоговые победы. Петербургский СКА выигрывает 2:0 у подольского «Витязя», а хельсинский «Йокерит» — у ярославского «Локомотива». Во всех названных парах третьи встречи пройдут сегодня.

«Авангард» — «Салават Юлаев»

Самая яркая афиша Востока пока оправдывает себя. По итогам двух матчей в Балашихе, где уже второй сезон базируется омский «Авангард», счет ничейный. Сначала хозяева победили 5:2. Но во второй встрече отдали «Салавату» победу в овертайме (2:3). Причем уфимцы были на грани поражения — они сравняли счет за шесть секунд до конца основного времени.

В первой игре «Салават» подвело удаление Михаила Пашнина, ударившего в голову форварда «Авангарда» Кирилла Семенова. После того матча нападающий уфимцев Александр Кадейкин сослался на провокации со стороны омичей, и заявил, что его партнеру по команде не стоило на них поддаваться. Во второй игре у «Салавата» уже не было подобных штрафов. В результате команда оказывает сопротивление действующему финалисту Кубка Гагарина даже без своего лидера Никиты Сошникова, который пока не восстановился после травмы

— По Мишке Пашнину я уже говорил после первого матча, что ему нужно было сдержаться, — напомнил «Известиям» защитник «Салавата» Артем Сергеев. — В этом плане мы во второй встрече молодцы, что дисциплинированно сыграли. Что касается травмы Сошникова, то мы адаптировались к ситуации. Но все равно это для нас потеря — Никита ведь забил в нынешнем сезоне 30 голов. Он мог добавить в этих играх вариативности «Салавату», но нам нельзя кивать на это — необходимо добиваться победы любым составом.

«Барыс» — «Металлург»

«Металлург» проводит тяжелый сезон. Команда провалила старт, что привело к быстрому увольнению главного тренера Йозефа Яндача. Его сменил Илья Воробьев — экс-главный тренер сборной России вернулся в Магнитогорск. Здесь, как наставник, он себе сделал имя, выиграв Кубок Гагарина в 2016 году. Быстрого результата это не дало — «Магнитка» продолжала оставаться на дне таблицы. В результате из клуба уволили его многолетнего руководителя Геннадия Величкина, казавшегося непотопляемым.

К зиме «сталевары» выправили положение и зашли в зону плей-офф, но качество их игры оставляло желать лучшего. Поэтому до последних матчей вопрос с выходом в Кубок Гагарина оставался открытым. На этом фоне «Барыс» вновь, как и год назад, качественно провел регулярный чемпионат, снова заняв второе место в Восточной конференции. В этой связи более организованная команда Андрея Скабелки казалась однозначным фаворитом в противостоянии со звездным по составу, но не сбалансированным коллективом с Урала.

Первый матч в Нурсултане подтвердил ожидания. «Барыс» уверенно победил со счётом 4:0. Но спустя два дня команду из Казахстана было не узнать. Еще к середине второго периода она позволила «Металлургу» повести 3:0.

— Разбирая второй матч, следует начать с «Барыса» и понять, почему он вышел на лед незаряженным, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Металлурга» Фёдор Канарейкин. — Я не думаю, что казахстанский коллектив хотел довольствоваться одной победой, но во вторник это была совершенно другая команда, нежели в первой встрече. И этот настрой сказался на состоянии игроков в процессе матча, и, в частности, на вратаре, который пропустил совсем необязательные шайбы. «Магнитке» же явно не собиралась уступать. Команда явно хотела привести с выезда в Казахстан хотя бы одну победу, поэтому на второй матч вышла максимальной заряженной на борьбу. Было видно, что коллектив этот дисциплинированный, и в хорошем настроении.

Теперь серия «Барыса» и «Металлурга» переезжает в Магнитогорск, где в четверг и субботу пройдут третий и четвертый матчи. Уже ясно, что командам придется вернуться в Нурсултан на пятую игру, которая пройдет в понедельник. Но не исключено, что все растянется до шести или семи встреч. Напомним, что в плей-офф КХЛ серии продолжаются до четырех побед одной из команд.

— Серия начинается снова, и фаворита в этой паре нет, — добавил Канарейкин. — Не думаю, что «Барыс» настолько сильнее «Металлурга», чтобы мы говорили о нем как о фаворите. Просто «Магнитка» провела слабый регулярный чемпионат. Она уже второй сезон барахтается. Год назад при Яндаче ничего не показала, вывалившись из плей-офф в первом раунде. А сейчас с трудом в него попала. Но есть шанс там удачно сыграть. Другого варианта нет, иначе сезон будет провальный. Поэтому будем надеяться, что хоккеисты из Магнитогорска это понимают, и будут максимально мотивированы и захотят реабилитироваться за неудачи. Тогда итог противостояния с «Барысом» станет непредсказуемым.

«Йокерит» — «Локомотив»

Пока эта серия является главным разочарованием первого раунда. «Йокерит» провел впечатляющий регулярный чемпионат, заняв третье место в Западной конференции. А «Локомотив» провалил начало сезона, что привело к быстрому увольнению главного тренера Крейга Мактавиша. С конца октября командой руководит помощник канадского специалиста, его соотечественник Майк Пелино. Он многого добился в России в качестве ассистента, выиграв два Кубка Гагарина с «Металлургом» (2014, 2016) в штабах Майка Кинена и Ильи Воробьева. А в прошлом сезоне шестидесятилетний специалист вместе с Бобом Хартли довел до финала плей-офф «Авангард».

При Пелино «Локомотив» сумел пройти в плей-офф, но в стартовых матчах первого раунда против «Йокерита» потерпел два разгромных поражения — 0:6 и 1:5. По мнению Федора Канарейкина, в качестве ассистента главного тренера выигрывавшего с ярославцами чемпионаты России 2002 и 2003 годов, у команды шансы спасти серию минимальны.

— Судя по первым двум играм с «Йокеритом», «Локомотив» просто не готов к плей-офф, и проигрывает не только в мастерстве, но и в движении, — подчеркнул специалист. — Я не знаю, за счет чего «железнодорожники» могут зацепиться в этом противостоянии. Одного желания и задора не хватает, если команда не организована. Причем, эта проблема была заметна и в регулярном чемпионате. То, что «Локомотив» попал в итоге в плей-офф, это следствие не столько его уровня, сколько отсутствие других серьезных претендентов. Кто мог его не пропустить в восьмерку? Безнадежные в этом сезоне рижское и минское «Динамо»? Или «Северсталь» с «Сочи»? Ну даже у прошедших в плей-офф «Витязя» и «Торпедо» ресурс поскуднее, чем у «Локомотива». А вот серия с «Йокеритом» четко обозначила все изъяны «железнодорожников». Игры у команды не было.

Пока «Локомотиву» не может помочь даже звездный форвард Владимир Ткачев. Бронзовый призер чемпионата мира-2017 в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса» в декабре был сенсационно обменян из казанского клуба в ярославский. В 21 встрече регулярного чемпионата за «железнодорожников» нападающий набрал по системе «гол+пас» 15 (8+7) очков.

— Я не вижу, в какой хоккей играет «Локомотив», поэтому трудно ждать, что в плей-офф Владимир Ткачев будет показывать ту же результативность, что и в регулярном чемпионате, — заявил Канарейкин. — Не понятно, как тренер видит игру команды, что он хочет от своих хоккеистов. Пока Пелино отметился лишь высказыванием, какая у них прекрасная молодежь и какой прекрасный президент в клубе.

В конце февраля, в заключительной встрече регулярного чемпионата против «Витязя», не имевшей для «Локомотива» турнирного значения, Пелино выпустил на лед самую молодую команду в истории КХЛ — она была составлена исключительно из ярославских воспитанников. После поражения по буллитам (4:5) в Подольске канадец подчеркнул, что игра показала, насколько хороша организация «Локомотива» и её президент Юрий Яковлев.

— Я думаю, шансы ярославцев спастись минимальные, — отметил Канарейкин. — В этом сезоне мне нравится «Йокерит». В плей-офф финны могут нацелиться на многое. Не только пройти во второй раунд. От этой команды можно ждать сенсации.

СКА — «Витязь»

Особой интриги от этого противостояния не ждали. СКА является одним из фаворитов плей-офф, а «Витязь» играет ограниченным кадровым ресурсом, и для него сам факт попадания в Кубок Гагарина считается успехом. К тому же, источник финансирования питерского и подольского клубов считается одним и тем же, из-за чего хоккейная общественность негласно окрестила «Витязь» фарм-клубом СКА. К тому же, из-за травмы команда лишилась перед плей-офф своего лидера Александра Семина. В итоге на домашнем льду в первых двух матчах армейцы уверенно выиграли — 6:1 и 4:3.

— Разница в классе команд и глубине состава и так была слишком явная, а без Семина у «Витязя» почти совсем не осталось козырей, чтобы выиграть хотя бы один матч серии, — поделился мнением с «Известиями» экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — К тому же, у питерцев организация игры и настрой игроков настолько серьезные, что они даже из-за недооценки соперника вряд ли что-то отдадут подмосковному коллективу. Видимо, игроки и тренеры помнят прошлый сезон, когда в первом раунде были серьезные проблемы со «Спартаком». СКА тогда проиграл дома первые два матча и в итоге с большим трудом победил в серии. Вряд ли армейцы хотят вновь искать себе подобные приключения.

В других четырех парах третьи матчи состоятся в пятницу. Московский ЦСКА ведет 2:0 в серии с нижегородским «Торпедо», казанский «Ак Барс» имеет аналогичное преимущество в противостоянии с нижнекамским «Нефтехимиком», а столичное «Динамо» — с земляками из «Спартака». Екатеринбургский «Автомобилист» с таким же счетом проигрывает новосибирской «Сибири».