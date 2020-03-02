Вчера стартовал 12-й розыгрыш Кубка Гагарина. В рамках первого раунда плей-офф КХЛ начались серии в четырех парах. Сегодня пройдет еще четыре игры. В Москве победитель регулярного чемпионата и действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА примет нижегородское «Торпедо». Столичные армейцы считаются фаворитами в нынешнем сезоне. При этом на прошлой неделе они лишь в последний момент выиграли Кубок континента, став победителями регулярки. Красно-синие воспользовались осечкой «Ак Барса»: казанцы уступили дома екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:3), а ЦСКА в Москве разгромил «Сочи» (6:0).

Поход за Кубком Гагарина будет особенно важен для защитника армейцев Богдана Киселевича. В прошлом году, когда команда завоевала трофей, 30-летнего хоккеиста не было в ее составе — на один сезон он уехал в НХЛ, где выступал за «Флориду». Затем его обменяли в «Виннипег», но там защитник не сыграл ни одного матча. Летом чемпион Олимпийских игр 2018 года вернулся в стан армейцев. После завершения регулярки Киселевич дал интервью «Известиям», в котором рассказал о сильных качествах нижегородского «Торпедо», а также поделился ожиданиями от плей-офф.

— Придаете значение победе в регулярном чемпионате?

— Мы сделали всё, что от нас зависело, — выиграли достаточное количество матчей. Но самое важное — это подготовка к плей-офф. Ни о чем другом не думаем. Если честно, победа в регулярном чемпионате — это не цель. Мы, конечно, довольны тем, что заняли первое место, но большого значения этому на придаем. Потому что всё самое интересное впереди. Плей-офф — это то, ради чего готовишься и играешь весь сезон.

— Первые десять сезонов в КХЛ никому не удавалось в один год выиграть и регулярный чемпионат, и плей-офф. В прошлом розыгрыше ЦСКА традицию прервал, но вас тогда не было в команде. Поэтому интересно, вас нынешнее первое место не напрягает накануне плей-офф?

— Нет, если честно. Не придаю этому значения.

— Что скажете о предстоящем сопернике по первому раунду — нижегородском «Торпедо»?

— Любая команда в плей-офф — не подарок. Если говорить о «Торпедо», то мы знаем, что это очень агрессивный соперник. Любит контратаки, много игроков вперед у них ходит. Будет интересная серия, к которой надо подготовиться, разобрав соперника.

— Нацелены пройти «Торпедо» максимально быстро — за четыре матча?

— В плей-офф я даже не загадываю, как сложится вся серия. Самое главное — выиграть следующий матч. И дальше идти маленькими шажочками.

— Не расслабляет то, что нижегородцы слабо провели вторую половину чемпионата?

— Да-да, они были выше. Но, если честно, не придаю этому значения. Больше концентрируюсь на игре своей команды. Сейчас надо хорошо подготовиться к предстоящей встрече. Плей-офф — это совсем другой турнир. Поэтому совсем неважно, какое место Нижний Новгород занял в регулярном чемпионате.

— Как оцените качество игры ЦСКА в прошедшем чемпионате?

— Не обошлось без небольших спадов. В принципе сейчас уже нащупываем ту игру, которую покажем в плей-офф. И, я думаю, оставшихся дней до первого раунда нам хватит, и мы будем полностью готовы к матчу.

— Был ли разбор полетов после недавнего домашнего поражения в армейском дерби от СКА (1:4)?

— Да, конечно. Любая игра важна. Особенно армейское дерби. Мы были очень недовольны своей игрой. Совершали много ошибок, но сейчас их разобрали. И хорошо, что получилась такая проверка перед плей-офф.

— По итогам прошедшего регулярного чемпионата можете сказать, как изменились ЦСКА и КХЛ за год вашего отсутствия в России?

— Команда очень нравится, поэтому я и вернулся в ЦСКА. Мне кажется, стало играть интереснее, конкуренция возросла. В лиге стало намного больше матчей, результат которых непредсказуем. У нас тоже такие случались.

— Сейчас многие считают, что исход плей-офф предрешен и ЦСКА можно уже вручать Кубок Гагарина или как минимум бронировать место в финале. Вы как реагируете на статус фаворита?

— Мне сложно ответить, потому что ты не особо обращаешь внимание на внешние факторы. Находишься в вакууме, закрываешься от разговоров со стороны. Поэтому какая разница, кто что сейчас про нас говорит? Я концентрируюсь только на себе.