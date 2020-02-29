«Спад у «Авангарда» был не физический, а эмоциональный»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приближается самая интересная часть сезона — плей-офф. Первый раунд стартует уже в воскресенье. Как всегда, за Кубок Гагарина начнут борьбу 16 команд — по восемь в Западной и Восточной конференциях.

Особое внимание у зрителей будет приковано к омскому «Авангарду». Одному из немногих топ-клубов, еще ни разу не побеждавшему в плей-офф. Он дважды за 12-летнюю историю лиги был близок к выигрышу Кубка Гагарина, но в 2012 году в семи матчах проиграл московскому «Динамо» (3:4), а в прошлом сезоне уступил в четырех играх столичному ЦСКА (0:4).

Тем не менее выход в решающий раунд прошлого плей-офф вселил оптимизм в большинство поклонников «ястребов». Особенно на фоне того, что перед тем сезоном в клубе сменилось руководство (председателем совета директоров стал Александр Крылов, а президентом — один из лучших хоккеистов в истории омичей Максим Сушинский), пришёл ряд новичков, а новый главный тренер, знаменитый канадец Боб Хартли, первый год работал в России.

После прошлогоднего финала в команде продолжил работать Хартли, в середине нынешней зимы продливший контракт с «Авангардом» до лета 2022 года. «Ястребов» покинул ряд лидеров. Нападающий Илья Михеев отправился в НХЛ, где выступает за «Торонто Мейпл Лифс». С капитаном команды защитником Евгением Медведевым клуб не стал продлевать контракт, и этой зимой он объявил о завершении карьеры игрока. Зато в команду среди прочих пришли звездный защитник, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион – 2018 Вячеслав Войнов, обладатели Кубка Гагарина – 2018 в составе «Ак Барса» нападающие Роб Кликнхаммер и Алексей Потапов, лидеры хабаровского «Амура» форварды Павел Дедунов и Валентин Пьянов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Во время матча финала Восточной конференции КХЛ «Авангард» - «Салават Юлаев», 31 марта 2019 года

С начала сезона команда пережила эпидемию травм, теряя на длительные сроки таких ключевых игроков, как защитники Алексей Емелин и Максим Чудинов, а также нападающие Денис Зернов и Сергей Широков. Но даже в этих условиях большая часть регулярного чемпионата прошла без спадов. Еще в начале февраля «Авангард» шел вторым в таблице Восточной конференции и мог побороться за лидерство с «Ак Барсом».

Но последний месяц регулярки «Авангард» провалил. Из заключительных девяти матчей команда Хартли проиграла семь. В результате она уступила «Барысу» вторую строчку в конференции и в первом раунде сыграет с «Салаватом Юлаевым». С уфимским клубом «ястребы» провели очень яркую серию в финале Восточной конференции прошлого сезона, когда победили в шести матчах (4:2), в двух последних из них проведя почти два дополнительных овертайма.

Первый матч серии с «Салаватом» состоится уже в воскресенье в Балашихе. «Известия» пообщались с президентом «Авангарда» Максимом Сушинским, который поделился ожиданиями от скорого противостояния, оценил итоговый результат своего клуба в регулярном чемпионате и высказал свое мнение о причинах февральского спада «ястребов».

— Ожидаете такого же жесткого противостояния с «Салаватом Юлаевым», как в прошлогоднем финале Восточной конференции?

— Ну конечно. А как по-другому? Это плей-офф. Какая разница, первый раунд или финал конференции. В любом случае противостояние будет увлекательным. «Салават» — сильный соперник. Безусловно, ожидаю, что получится очень интересная серия.

— У «Салавата Юлаева» несколько изменился по сравнению с прошлым сезоном состав. Ушли Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев, пришли Никита Сошников, Сакари Маннинен. Насколько в игровом плане изменились уфимцы за прошедший год?

— Я думаю, что игровой план не поменялся, потому что тренер тот же, что работал и в прошлом сезоне. Да, у «Салавата Юлаева» поменялся ряд игроков, но не могу сказать, что команда стала слабее. Ко всем хоккеистам уфимцев нужно относиться крайне внимательно.

— Вас напрягает то, как «Авангард» провел концовку регулярного чемпионата?

— Догадайтесь сами. Конечно, напрягает.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Во время матча «Авангард» - «Салават Юлаев», 18 ноября 2019 года

— Сейчас форма команды отличается от той, в которой она подошла к прошлому плей-офф, когда в первом раунде без вариантов выбила «Ак Барс» (4:0)?

— Форма у нас та же, цвет тот же, эмблема та же. Поэтому будем надеяться, что ребята отойдут эмоционально от тех неудач, что нас преследовали на финише регулярного чемпионата. А здесь, на мой взгляд, был больше не физический провал, а эмоциональный. Так что готовимся к серии с «Салаватом Юлаевым» и будем бороться за победу.

— Обидно было упустить второе место на Востоке?

— Да не важно. Какая разница, с какого места стартовать? Здесь совершенно нет никакой разницы. Главное, как ты сыграешь в плей-офф. В прошлом сезоне мы вообще закончили регулярный чемпионат на четвертом месте в конференции. А потом дошли до финала Кубка Гагарина. Поэтому здесь не важно итоговое место в регулярке. Всё решит плей-офф. Гораздо важнее с лучшей стороны показать себя весной.