«К плей-офф «Ак Барсу» надо улучшать реализацию моментов»

Один из героев недавнего молодежного чемпионата мира в Чехии Дмитрий Воронков с января стабильно играет в основе казанского «Ак Барса». После возвращения с первенства планеты, где сборная России выиграла серебро, 19-летний хоккеист помог клубу из столицы Татарстана досрочно обеспечить себе первое место в Восточной конференции КХЛ.

Есть у «Ак Барса» шансы и на победу во всем регулярном чемпионате. Правда, проиграв в четверг на выезде «Спартаку» (3:6), команда Дмитрия Квартальнова усложнила себе положение в борьбе с ЦСКА за общее лидерство. После игры с красно-белыми Воронков дал интервью «Известиям». Он прокомментировал турнирное положение своего клуба, рассказал об ожиданиях от плей-офф и своей реакции на критику за удаления в проигранном финале МЧМ против Канады (3:4).

— «Ак Барс» три раза вел в счете в матче со «Спартаком». Почему в итоге дали сопернику победить с разницей в три шайбы?

— Не знаю. У нас было много моментов. Но мы их не использовали. Надо было реализовывать эти возможности, тогда бы результат получился другой. Очень накаленная получилась игра с множеством удалений, хотя все они были даны судьями по делу. Хоккеисты «Спартака» оказались чуть хладнокровнее нас.

— Есть желание выиграть регулярный чемпионат? Или все мысли уже о плей-офф?

— Мы выходим на лед с одной целью — победить. Это касается каждого матча.

— За счет чего удалось закрепиться в основе «Ак Барса» после молодежного чемпионата мира?

— Мне доверяют. Дают играть. На определенном этапе почувствовал, как надо действовать на льду в матчах КХЛ. Партнеры по команде помогают адаптироваться к этому уровню, подсказывают, как надо действовать в той или иной ситуации. И тренеры поддерживают. Это помогает хорошо играть в «Ак Барсе».

— Вы были признаны одним из трех лучших игроков сборной России на МЧМ, но вас критиковали за удаления в финале. Как сумели пережить те нападки?

— Я вообще не читал, что про меня писали и говорили. Уже забыл об этом молодежном чемпионате мира. Сделал выводы из того турнира и сейчас думаю только об игре «Ак Барса» и предстоящем плей-офф.

— В чем «Ак Барсу» надо становиться лучше перед плей-офф, чтобы добиться там успеха?

— Реализовывать свои моменты. Мы хорошо играем, создаем много моментов, но надо с них забивать. Тогда всё будет нормально. А не как в матче со «Спартаком» — с такой реализацией в плей-офф будут проблемы.

— Уже анализируете возможных соперников по первому раунду плей-офф — «Металлург», «Нефтехимик» и «Амур»? Не боитесь, что в случае успеха последнего придется лететь к нему в Хабаровск?

— Нам неважно, с кем вести борьбу. Следим только за своей игрой. Надо будет ехать в Хабаровск — поедем. Попадем на другие команды, будем играть с ними. Главное, самим подготовиться, убрать собственные недостатки вроде слабой реализации моментов, как в последнем матче. И тогда сможем успешно выступить в плей-офф независимо от того, против кого будем играть. Команда у нас сильная, игроки у «Ак Барса» — мастера с большой буквы. И все готовы к плей-офф. Я в том числе.