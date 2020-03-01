«Дадим бой ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина»

Нижегородское «Торпедо» в седьмой раз подряд пробилось в плей-офф КХЛ. Причем в последние два года у волжан один из самых маленьких бюджетов в лиге. Уже в понедельник в Москве они стартуют в Кубке Гагарина серией против лидера чемпионата и действующего победителя турнира ЦСКА.

В интервью «Известиям» генеральный менеджер нижегородцев Ян Голубовский поделился ожиданиями от противостояния с армейцами и рассказал о трудностях, с которыми сталкивалась команда на протяжении сезона.

— В последние месяцы не было паники от того, что растеряли тот задел, который имели до Нового года?

— Мы не паникуем.

— Почему уже второй сезон подряд «Торпедо» блестяще проводит первую половину регулярного чемпионата и проваливает вторую?

— С этим мы будем после сезона разбираться.

— Обидно, что упустили возможность оказаться в топ-6 Западной конференции и избежать встреч в первом раунде с ЦСКА?

— Конечно, нам хотелось быть выше. Но получили ЦСКА — окей. Дадим им бой!

— Вы довольны результатами команды с учетом имеющихся финансовых возможностей?

— У нас бюджет ограниченный. И, если честно, отдачу мы получаем от ребят максимальную.

— Если брать только платежную ведомость, «Торпедо» должно быть за пределами зоны плей-офф?

— Бюджет у нас намного меньше, чем у конкурентов, с которыми мы боролись за выход в плей-офф.

— Перед нынешним сезоном «Торпедо» перевели из Восточной конференции в Западную. Где играть сложнее?

— Вы знаете, тут никогда не предугадаешь. В прошлом сезоне был сильный Восток с мощным «Автомобилистом» и более сильным «Металлургом». Мы как раз были с этими командами в одном дивизионе и на себе ощутили всю сложность того чемпионата. В этом сезоне мы перешли на Запад, и тоже было непросто добиваться результата.

— Многим кажется, что у «Торпедо» против ЦСКА нет шансов даже один матч выиграть в первом раунде…

— Мы никогда не сидим сложа руки и не играем с тем настроем, что поражение неизбежно. Всегда стараемся победить. Просто не каждый раз получается. Но однозначно собираемся давать бой в первом раунде. Мальчиками для битья быть не намерены.

— Команде усложнил жизнь летний уход в «Металлург» Владимира Галузина и Дениса Паршина, в прошлые сезоны игравших ключевые роли в «Торпедо»?

— Раньше у «Торпедо» был совершенно другой зарплатный бюджет. Поэтому до нашего прихода клуб мог позволить себе те контракты Галузина и Паршина, которые у них были. Минувшим летом мы уже не могли позволить себе конкурировать с «Металлургом» по части сумм в соглашениях для этих ребят. Пойди мы на те условия, просто не вписались бы в имевшийся на нынешний сезон зарплатный бюджет.

— Уже занимаетесь вопросами комплектования состава на следующий сезон?

— Да.

— В рамках того же бюджета?

— Слава богу, снижения бюджета не будет. Так что продолжаем работать в тех же цифровых параметрах.

— В последние месяцы не раз ходили слухи, что вы и главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски покинете клуб по окончании сезона…

— (Смеётся.) Историй вокруг много. Не готов говорить на эти темы. Может, когда-нибудь расскажу, если это будет актуально.

— Вы до сих пор почти не комментировали ваш майский вызов на допрос в СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области в рамках уголовного дела о присвоении из кассы клуба 13 млн рублей, в которых обвинили тогдашних исполнительного директора Сергея Малютина и финансового директора Наталью Еремину? Можете рассказать, что там было?

— Борьба за клуб. Если эти прекрасные люди будут продолжать пользоваться таким грязным приемом, мне придется рассказать всему хоккейному миру, что здесь происходит.