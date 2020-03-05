«Непривычно будет «Авангарду» играть на нашей площадке»

Серия первого раунда плей-офф КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев» переезжает в Уфу. В четверг и субботу в столице Башкортостана пройдут третий и четвертый матчи противостояния. Первые две игры состоялись на домашней арене омичей в Балашихе, по их итогам счет 1:1. В воскресенье «Авангард» одержал победу над уфимцами (5:2). А вторая встреча во вторник оказалась самой напряженной на данный момент в первом раунде Кубка Гагарина.

Хозяева вели 2:1 в третьем периоде, но за 6 сек. до финальной сирены «Салават Юлаев» сравнял счет усилиями Сакари Маннинена. А в овертайме победный гол ударом с острого угла забил Дмитрий Кугрышев, принеся своей команде победу со счетом 3:2.

После второй игры в Балашихе «Известия» пообщались с нападающим «Салавата» Ильей Крикуновым. Он рассказал о спасении матча на последних минутах, провокациях игроков «Авангарда» и следующих встречах серии.

— Как сумели в зоне «Авангарда» за считанные секунды до конца найти пространство для броска?

— Ну как (смеется). Сняли вратаря, я вышел в конце, и мне здорово отдал передачу Линус Умарк. Я бросил, и так получилось, что шайба удачно отскочила на Маннинена — он добил. А в принципе мы хорошо играли в этом матче. Я не сомневался, что должны были выиграть. Не скажу, что кто-то доминирует в этом противостоянии — «Авангард» или мы. Везде плотная игра, но у нас тоже очень много моментов. Надо просто больше реализовывать, чтобы не доводить до таких ситуаций, как овертайм в прошедшей игре.

— Почему в обоих матчах этой серии «Салават Юлаев» забивал первым, но давал «Авангарду» быстро отыграться?

— Да вот не знаю. Сами удивляемся, что пропускаем такие голы. Нельзя такого позволять после того, как забрасываем шайбы. Это дает дополнительный импульс сопернику. Никто не хочет пропускать. Просто так две игры подряд складывались обстоятельства. Давно такого не было, чтобы мы после забитого гола сразу пропускали.

— «Салават Юлаев» второй сезон подряд неважно проводит вторую половину регулярного чемпионата, но резко преображается в плей-офф. Вас не было в Уфе год назад, но по этой серии с «Авангардом» можете объяснить, за счет чего ваша команда стала другой?

— В плей-офф совершенно другой хоккей. Все понимают цену ошибки и играют более строго в обороне, стараясь допускать меньше индивидуальных оплошностей. А в регулярном чемпионате бывает, что пошла игра или не пошла — ничего страшного, будет другой матч. Сейчас же цена ошибки такова, что ты можешь просто вылететь из плей-офф. А этого никто не хочет. Поэтому все собираемся дружно, смотрим соперника, делаем выводы и решаем, как нужно играть.

— В плане игрового времени в «Салавате» доминирует иностранное звено Линуса Умарка, другие тройки меньше выходят на лед. Отсутствие тонуса усложняет вам игру? Или, наоборот, выходите более свежими на фоне соперника?

— Спорный вопрос. Иногда плохо, если пересидишь. Но наши легионеры привыкли так играть — не первый год находятся на льду много времени. А мы играем, сколько нам дают. И не обращаем внимания на ситуацию. Она уже стала нормальной для команды.

— В первом матче существенную роль в вашем поражении сыграло удаление Михаила Пашнина за удар в голову Кириллу Семёнову. Во второй игре «Салават» обошелся без штрафов за грубость. Насколько подробно тренеры акцентировали на этом внимание между встречами?

— Ну да, конечно, это подробно разбиралось. Всё равно соперник где-то кого-то провоцирует. Появляются эмоции. Тем более это нормально для первой игры плей-офф. Во втором матче Михаил в принципе не делал таких ударов (Смеется.) И я думаю, каждый понимает: если ты где-то сорвешься, это две минуты удаления и дополнительные затраты твоей энергии, что тоже выбивает из колеи. Ведь кто-то из-за удалений сидит больше и меньше выходит на лед. Так что, я думаю, таких эпизодов, как с Пашниным, не будет.

— А если вас начнет провоцировать соперник, полезет в драку? Придется действовать, как нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин, который не стал отвечать, когда спартаковец Михаил Гончаров его ударил в голову, а потом возил по льду?

— Тоже спорная ситуация. Надо смотреть, какой счет. Может быть, Яшкин правильно сделал. С другой стороны, «Динамо» к тому моменту уже выигрывало 4:0 — мог бы и подраться. Я просто не до конца понял, что случилось в том эпизоде. Мне показалось, что Яшкину очень сильно попали клюшкой в лицо. Но толком я не видел, что с ним произошло. Может быть, этот удар его так вырубил, что он упал. Возможно, он ненадолго отключился, поэтому и не реагировал ни на что.

— Насколько ваша команда справляется с потерей Никиты Сошникова?

— Конечно, такой игрок — большая потеря. Это наш лучший снайпер, по итогам регулярного чемпионата оказавшийся в первой тройке КХЛ по числу заброшенных шайб. Всегда такой хоккеист нужен. Но ничего, лечится. Может быть, увидим еще его. А так все стараются за него играть.

— После переезда серии в Уфу характер противостояния с «Авангардом» изменится?

— Конечно. У нас и площадка другая — «европейская» (ширина большой «европейской» площадки составляет 30 м, средней «финской» — 28 м, маленькой «канадской» — 26 м. — Ред.). Она более привычна, когда тренируешься на ней. Приезжаешь на «финскую» или «канадскую», уже ощущаешь себя по-другому. Сейчас, наверное, «Авангарду» будет непривычно на нашей площадке играть. Больше идет затрат сил из-за ее размеров. Но когда постоянно тренируешься на ней, такая площадка удобна.

— На ваш взгляд, сколько матчей продлится эта серия?

— Не знаю, без понятия. Хотелось бы пройти дальше по итогам минимального количества игр.