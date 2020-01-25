«Странно, когда на канадских площадках играют в откат»

Одним из лучших нападающих нынешнего сезона КХЛ является форвард «Салават Юлаева» Никита Сошников. Перед текущим регулярным чемпионатом он вернулся из Северной Америки, где три с половиной года выступал в НХЛ и АХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», «Сент-Луис Блюз» и их фарм-клубы.

На данный момент по системе «гол+пас» 26-летний форвард заработал в 49 матчах КХЛ 38 (20+18) очков. Он занимает седьмое место в списке бомбардиров по набранным баллам и четвертую строчку в споре снайперов по забитым голам.

Это помогло Никите Сошникову попасть в сборную России на этапы Еврохоккейтура. А также принять участие в недавнем Матче звезд КХЛ, во время которого хоккеист рассказал «Известиям» о причинах неровного выступления в сезоне «Салавата Юлаева», еще не обеспечившего себе место в плей-офф.

— Как вам прошедший Матч звезд КХЛ?

— Хорошая атмосфера, современный стадион. Пришло много болельщиков, поэтому я доволен, что побывал на такой игре.

— Считается, что Москва пресыщена зрелищами, поэтому на Матчах звезд атмосфера здесь не такая, как в Уфе или Казани…

— Это был мой первый Матч звезд, поэтому не могу сравнивать с предыдущими. Но, насколько мы сейчас могли видеть, арена была почти вся заполнена — никаких полупустых трибун. В любом случае есть интерес, Москва любит хоккей, так что я доволен тем, как прошел сезон.

— Для вас важно, что в первый же год после возвращения в КХЛ вам доверили участвовать в таком мероприятии?

— Для меня это просто хороший момент, чтобы перезагрузиться по ходу сезона. А так, конечно, приятно выйти на площадку в таком матче.

— Согласитесь, что очень вовремя наступила эта перезагрузка с учетом неудачных результатов «Салавата» в последних играх (четыре поражения в пяти матчах)?

— Не знаю, что тут можно сказать… Наверное, да, вовремя. Но всё-таки не вся наша команда приехала в Москву на Матч звезд, нас было только трое: Линус Умарк, Юха Метсола и я. Мы получили положительные эмоции, провели в столице время с семьями. Надеюсь, мы перезагрузились и теперь поможем «Салавату» — показать хорошие результаты в оставшейся части регулярного чемпионата и успешно выступить в плей-офф. Тем более у тех ребят, что остались в Уфе, получился четырехдневный перерыв. И у них была возможность немножко расслабиться, снять напряжение, которое всё равно есть, когда проигрываешь.

— «Салават Юлаев» пока находится внизу зоны плей-офф Восточной конференции и не может чувствовать себя спокойно в борьбе за участие в Кубка Гагарина. На команду это давит психологически?

— Мы прекрасно понимаем, что у нас впереди важные игры. Речь обо всех матчах, которые остались до конца регулярного чемпионата. Пока мы еще даже 70% своей силы не показали. Должны собраться и начать играть по полной — от свистка до свистка, все 60 минут. В любом матче будем биться за победу.

— В конце ноября вы были лидером в таблице снайперов КХЛ, но потом 13 матчей подряд не забивали голы. Прервали эту серию лишь в игре с «Автомобилистом» (2:4) перед самым перерывом на Матч звезд. Почему так резко перестали забрасывать шайбы?

— Да я не знаю. В принципе иду по какому-то одному графику. В плане голов притормозил, а передачи продолжал отдавать. Просто вы в СМИ только на голы обращаете внимание. Но это ваше дело.

— Чем вас удивила КХЛ в первые месяцы после возвращения из-за океана?

— Ничем особенным. Немного бросается в глаза, что где-то стали делать площадки меньших размеров. Есть канадские коробки, где хоккей становится быстрее. Но опять же, к таким маленьким площадкам надо тоже какую-то тактику придумывать. Потому что немножко странно, когда на таких площадках некоторые в откат играют на синей линии. В том числе и мы, кстати. Там и так места нет. Но думаю, что со временем, когда лига полностью перейдет на канадские и финские коробки, и тренеры, и команды перестроятся на этот формат. И в КХЛ с каждым годом будет всё интереснее.