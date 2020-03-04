«Не надо реагировать на дурачков»

От стартовавшего плей-офф КХЛ зрители ждали ярких матчей с первого же раунда. Не все игры порадовали интригой. Но московское дерби «Динамо»–«Спартак» в понедельник стартовало в крайне зажигательном режиме. Бело-голубые одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Но запомнилась эта игра благодаря большому количеству драк в третьем периоде. Особенно яркой получилась массовая потасовка после того, как защитник «Спартака» Максим Гончаров ударил в голову Дмитрия Яшкина, а затем стал таскать его по льду. Чешский нападающий российского происхождения не стал отвечать и получил для своей команды большинство. Но другие хоккеисты бело-голубых вступились за своего партнера и совместно со спартаковскими оппонентами заработали несколько удалений до конца встречи.

По итогам этой и других потасовок за один третий период команды суммарно набрали 91 минуту штрафа. А за весь матч — 103 минуты. В течение небольшого отрезка встречи обе скамейки штрафников были забиты под завязку — у «Спартака» и «Динамо» там одновременно сидело по четыре-пять человек. Высока вероятность, что в следующих встречах борьба будет такой же бескомпромиссной. Второй матч пройдет на домашней арене «Динамо» уже 4 марта. Серия будет длиться до четырех побед и может растянуться до семи встреч. В интервью «Известиям» нападающий бело-голубых Андрей Алексеев оценил накал первой игры и объяснил, за счет чего его команда добилась столь убедительной победы.

— Как в третьем периоде возникло столько драк?

— Да всё нормально. Никто не хочет уступать. Мы бьемся друг за друга — как в самой игре, так и во всех этих поединках. Каждый хочет победить, быть лучше соперника во всех компонентах, поэтому ничего страшного.

— Ваша стычка с Артемом Федоровым стала одной из первых. Что случилось?

— Обычные эмоции, которые всегда свойственны дерби, особенно если оно проходит в плей-офф. Это хоккей, здесь всегда много борьбы, а иногда и таких драк. И добавить тут нечего.

— Вам раньше доводилось сидеть на скамейке штрафников в такой представительной компании из четырех-пяти человек?

— Да было, наверное. Но не припомню, когда и где. В любом случае всё было нормально и дискомфорта не испытывал. Я провел эти штрафные минуты в хорошей компании.

— Вы там все уместились на скамейке? Не пришлось садиться друг другу на коленки?

— Нет, места хватило всем (улыбается).

— Максим Гончаров жестко ударил Дмитрия Яшкина, а затем повозил его по льду, но ваш нападающий не стал отвечать. Он правильно сделал?

— Конечно, на такое не надо реагировать. Тем более на таких дурачков. Пускай носится там… Конечно, это его работа — тут ничего не могу сказать. Но у нас другая установка.

— За счет чего «Динамо» удалось добиться разгромной победы?

— Ничего нового не скажу: каждый из хоккеистов нашей команды доигрывает любой момент до конца. Мы выходим на лед ради одной цели — побеждать. Хорошо, что обстоятельства сложились в нашу пользу, и «Динамо» победило. Но это только один матч. Впереди еще целая серия, и мы понимаем, что «Спартак» так просто сдаваться не будет.

— В этом сезоне «Динамо» и в регулярном чемпионате выиграло все четыре дерби у «Спартака». Что помогает успешно играть против этой команды?

— Мы сильнее. Это дерби. Это война. Все хотят победить. Мы в прошлые два сезона долго не могли выиграть у «Спартака», поэтому возвращаем должок.

— Ваша команда могла избежать встречи со «Спартаком» в первом раунде, если бы в последней игре регулярного чемпионата не упустила преимущество 3:1 в матче с минским «Динамо» (3:4). Попади вы на ярославский «Локомотив», настрой мог быть не таким боевым, как в случае с принципиальным соперником?

— Любой соперник в плей-офф тяжелый, так что без разницы, с кем играть.

— Следующие матчи серии со «Спартаком» будут такими же жесткими, как первый?

— Да, мы знаем команды Знарка. Он и у нас в «Динамо» работал. И в «Спартаке» строит такую же команду мужиков. Но и у нас в клубе тоже не мальчики для битья. Как показала прошедшая игра, мы сильнее и мощнее их. В этот раз справились. Но впереди еще несколько игр. Поэтому надо смотреть, как дальше будут развиваться события.

— Функционально команда чувствует себя на пике?

— Будем прибавлять еще.