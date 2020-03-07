«Пока не очень выполняем задачу выключения звена Мозякина»

В первом раунде плей-офф пока одна из самых упорных серий — противостояние казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга». В субботу на домашней арене «Магнитки» состоится четвертый матч. Пока счет в серии 2:1 в пользу «Барыса».

Первые два матча прошли в Нур-Султане. Стартовую игру «Барыс» предсказуемо выиграл — 4:0. Подопечные Андрея Скабелки считались фаворитами серии с «Металлургом», который набрал перед этим сезоном звездный и дорогой состав, но провалил регулярный чемпионат и с трудом вышел в плей-офф.

Тем более неожиданной оказалась победа «Магнитки» во втором матче в Казахстане — подопечные Ильи Воробьева выиграли со счетом 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где в четверг состоялась третья встреча. Благодаря серии спасений в исполнении вратаря Эдди Паскуале «Барыс» сумел добиться ничейного результата в основное время и победил в овертайме (2:1).

Между двумя играми на Урале интервью «Известиям» дал один из лидеров казахстанской команды, Роман Старченко. Он объяснил свою низкую результативность в этой серии и рассказал, за счет чего его клуб пока выигрывает противостояние с «Металлургом».

— «Барыс» в каждом из матчей создавал немалое количество моментов, но с реализацией не было проблем только в первой игре. Почему в дальнейшем не так эффективно использовали шансы у чужих ворот?

— Думаю, что в плей-офф команды больше внимания уделяют игре в обороне. Неважно, победа со счетом 1:0 или 5:0. Это победа, которая приближает тебя к успеху по итогам серии. Забить больше всегда приятно, но это не главная цель.

— Смущает, что у вас пока ноль очков в трех матчах серии с «Магниткой»? Или есть задание играть проще, а впереди пусть решает звено легионеров?

— В нашей команде все лидеры. Нет такого, что кто-то должен забивать голы, а кто-то обороняться. Все звенья выходят с одинаковым заданием, несут нагрузку в атаке и работают в защите. Поэтому даже если я не набираю очки, помогаю команде любыми другими способами. Командный успех — это главное.

— Физически «Барыс» свежее «Металлурга»?

— У всех были одинаковые условия в плане подготовки к плей-офф. Просто каждая команда играет в удобном ей темпе.

— В четвертом матче важнее будет сыграть активно впереди, как в третьем, но поправить реализацию? Или наоборот: надежнее в обороне, чтобы Эдди Паскуале опять не был главным героем?

— Тренерский штаб готовит нас до игры, наблюдает за ходом матча, вносит коррективы на ходу. Важно будет выиграть матч, придерживаясь плана на игру.

— Задачу выключения звена Мозякина вы выполняете?

— Сергей забил два гола в этой серии. Значит, пока не очень выполняем. Но, помимо Мозякина, в команде много мастеров. В каждой смене мы должны быть собранны и на 100% сконцентрированы.

— Что после поражения (0:3) во втором матче говорил Андрей Скабелка? Со стороны кажется, что настрой в третьем матче был запредельный?

— У «Барыса» на каждый матч настрой запредельный. Иногда удается конвертировать его в положительный результат. Иногда, к сожалению, нет. Мы просто посмотрели видео, разобрали допущенные ошибки и постарались исключить их.

— Верите, что после курьезной шайбы в овертайме третьего матча вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин может поплыть?

— Это опытный вратарь, выигравший большое количество титулов, в том числе два Кубка Гагарина. Не уверен, что этот гол выбьет его из колеи.