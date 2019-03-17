Подключили «силовика»: Дамир Рыспаев поможет «Барысу» в Кубке Гагарина

«Барыс» принял решение произвести точечное усиление команды на ближайший матч второго раунда Кубка Гагарина против «Авангарда». По информации «Известий», в заявку на ближайший матч клуб из Астаны включит лучшего тафгая КХЛ последних лет Дамира Рыспаева.

23-летний хоккеист уже вызван в главную команду Казахстана и сегодня прилетел с ней в Москву, откуда отправился в Балашиху, где в понедельник и среду пройдут третий и четвертый матчи серии.

— Да, я готов сыграть в плей-офф, — заявил «Известиям» Рыспаев. — Никакого простоя в моей игре не было. Играл весь сезон в составе «Номада», который сейчас выступает в полуфинале плей-офф чемпионата Казахстана.

Решение привлечь Рыспаева, ни разу не выходившего на лед в составе «Барыса» в нынешнем сезоне, вызвано желанием ответить на силовую игру «Авангарда» в первых встречах. В первом матче, выигранном омичами со счетом 3:1, астанинцы из-за серьезной травмы потеряли своего лидера Андре Петтерсона. Он пострадал от силового приема в исполнении защитника «ястребов» Коди Франсона. В следующей игре победил «Барыс» (4:2). Таким образом, счет в серии сравнялся — 1:1.

— Это плей-офф, где всегда были и будут силовые моменты, — здесь борьба выходит на новый уровень, — отметил Рыспаев. — Но грязные силовые приемы, после которых мои партнеры по команде получают повреждения, — это недопустимо. Так что попробуем запустить хищника в курятник. При необходимости готов заступиться за партнеров, но в первую очередь я хоккеист, а не боксер. Работал и работаю над всеми аспектами своей игры, чтобы помогать команде, так как того требует тренерский штаб.

Дамир Рыспаев известен публике как главный тафгай КХЛ последних лет, хотя лига давно ужесточила наказания за драки. По этой причине в командах практически перестали выступать профессиональные бойцы — Рыспаев был одним из немногих исключений. Летом 2016 года на одном из предсезонных турниров Дамир избил пятерых игроков китайского «Куньлуня», пытаясь отомстить за травму своего партнера по команде Дастина Бойда.

После этого КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева. Спустя год после ряда апелляций ему все же разрешили выступать в ВХЛ. А в конце 2017 года был снят бан и с его выступлений в матчах КХЛ. Хоккеист, игравший в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо», вернулся в «Барыс». Однако с тех пор он сыграл только один матч, а в остальное время выступал в казахстанских лигах за фарм-клубы.