Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»–«Краснодар», «Спартак»–«Зенит»

Предстоящий тур РПЛ включает два топовых матча с участием команд из лидирующей группы. По их итогам может окончательно определиться главный фаворит финишного отрезка или чемпионская интрига запутается еще больше. Еще недавно «Краснодар» вплотную преследовал «Зенит», но две подряд ничьи конкурента позволили питерцам оторваться от «быков» на пять очков. Теперь обоим коллективам предстоит играть в Москве. Победа «Зенита» над «Спартаком» и неудача «Краснодара» в матче с «Локомотивом» поможет сине-бело-голубым уйти на двухнедельный перерыв безоговорочными лидерами. А оба столичных коллектива в этом случае подберутся к южному клубу и вернутся в гонку за прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. Обратные результаты позволят «Краснодару» снова приблизиться к «Зениту», обострив борьбу за золото.

17 марта: 16:30, «РЖД Арена» (Москва); 19:00, «Открытие Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей. Кубок Гагарина. Второй раунд. Вторые и третьи матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пятницу и воскресенье ЦСКА и СКА могут сделать решающие шаги к очередной очной встрече в финале Западной конференции. 15 марта им предстоит сыграть дома вторые матчи серий очередного раунда Кубка Гагарина — московские армейцы примут земляков из «Динамо», а петербургские — ярославский «Локомотив». В воскресенье эти же команды сыграют третьи встречи — уже на домашних аренах бело-голубых и «железнодорожников». Пока оба армейских коллектива ведут 1:0 в своих противостояниях. Если предстоящие игры обойдутся без сенсаций, то ЦСКА и СКА окажутся на расстоянии одной победы до третьего раунда. А в субботу вторые матчи пройдут на Востоке. В Астане «Барыс» повторно примет омский «Авангард», а в Екатеринбурге местный «Автомобилист» сойдется с уфимским «Салаватом Юлаевым». После первых матчей преимущество в сериях у «Авангарда» и «Салавата».

15 марта, 19:30: «ЦСКА Арена» (Москва), СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). 16 марта: 14:00, «Барыс Арена» (Астана, Казахстан); 15:00, КРК «Уралец» (Екатеринбург). 17 марта, 17:00: «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» (Москва), «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и КХЛ ТВ

Биатлон. Чемпионат мира

Фото: TASS/EPA/JESSICA GOW

Российские стреляющие лыжники пока завоевали лишь одну медаль на чемпионате мира — серебро Александра Логинова в спринте. На исправление ситуации у них осталось два дня и четыре гонки. В субботу состоятся эстафеты. У мужчин, помимо Логинова, в составе сборной России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Кроме того, Логинов и Гараничев в воскресенье выступят в масс-старте. В женской эстафете, по данным тренерского штаба, нашу команду представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Лариса Куклина. Из них только Юрлова, вероятнее всего, сможет участвовать в масс-старте.

16 марта, эстафеты: 15:15, женщины; 18:30, мужчины. 17 марта, масс-старты: 15:15, женщины; 18:00, мужчины. Стадион «Эстерсунд» (Швеция). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport

Лыжные гонки. Кубок мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

После триумфа в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене Александр Большунов неожиданно обошел Йоханнеса Клебо в общем зачете сезона, хотя еще недавно казалось, что россиянин безнадежно отстал в погоне за Большим хрустальным глобусом. Правда, по итогам следующей гонки норвежец вернул лидерство и сейчас опережает нашего лыжника на 31 очко. Но у Александра за два оставшихся этапа Кубка мира есть шанс перехватить трофей. У женщин противостояние тоже в самом разгаре. В общем зачете пока лидирует норвежка Ингвильд Эстберг, но наша Наталья Непряева отстает всего на два очка. В выходные на предпоследнем этапе Кубка мира она попытается вырвать у соперницы желтую майку лидера.

16 марта, 16:30, спринт свободным стилем. 17 марта, интервальный старт свободным стилем: 13:30, женщины; 16:30, мужчины. Спортивный комплекс «Лугнет» (Фалун, Швеция). Прямые трансляции на Eurosport и Eurosport 2

Баскетбол. Евролига. ЦСКА–«Панатинаикос»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Армейцы неровно проводят сезон и не так уверенно смотрятся в регулярном чемпионате Евролиги, как в прошлом розыгрыше. Тогда им удалось с огромным отрывом от ближайшего преследователя — «Фенербахче» — занять первое место. Сейчас именно турецкий клуб возглавляет таблицу. Однако ЦСКА за пять туров до конца группового этапа сохраняет хорошие шансы опередить стамбульский коллектив. Чтобы их не ухудшить, сегодня подопечным Димитриса Итудиса необходимо выигрывать у греческого «Панатинаикоса», находящегося вне зоны плей-офф и всеми силами стремящегося туда попасть.

15 марта, 20:00. Дворец спорта «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-при Австралии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В главной гоночной серии стартует юбилейный 70-й сезон. В очередной раз в «королевских гонках» выступят победители девяти из 11 последних чемпионатов мира — британец Льюис Хэмилтон и немец Себастьян Феттель. Но наших болельщиков будет интересовать то, как вернувшийся после годичного перерыва в «Формулу-1» Даниил Квят воспользуется своим вторым шансом закрепиться в элите автоспорта. Повторный дебют в «Торо Россо» его ожидает уже в ближайшие выходные. Также нельзя списывать со счетов и Сергея Сироткина. В прошлом году он лишился места боевого пилота «Уильямс», но попал в резерв «Рено» на случай травм или неудачных выступлений Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга.

15 марта, 04:00; 08:00, свободная практика. 16 марта: 06:00, свободная практика; 09:00, квалификация. 17 марта: 08:10, гонка. Автодром «Альберт Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»