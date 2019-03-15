Дерби в плей-офф: ЦСКА и «Динамо» сыграют второй матч серии

В пятницу пройдут вторые матчи полуфинальных серий Западной конференции Кубка Гагарина. В Москве динамовцы постараются взять реванш у ЦСКА. В первом матче армейцы без особых проблем разобрались с земляками (4:1). Наставник бело-голубых Владимир Крикунов не скрывал своего разочарования от действий подопечных, и, по словам защитника «Динамо» Михала Чайковски, после финальной сирены в раздевалке состоялся жесткий разговор.

По мнению игроков «Динамо», чтобы сровнять счет в серии, им необходимо действовать агрессивнее и наглее в атаке.

— Во второй игре нам надо забить на один гол больше, чем ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий. — Для этого надо чаще бросать, стараться переигрывать вратаря, создавать больше моментов и играть более агрессивно. Также надо пытаться сохранять шайбу, чтобы нагрузка на наших защитников была меньше.

Одна из ключевых задач бело-голубых — нейтрализация первого звена ЦСКА (Кирилл Капризов — Линден Вей — Михаил Григоренко).

— Против них надо в первую очередь играть плотнее, — добавил Кагарлицкий. — Передо мной не стоит цели закрыть первую тройку ЦСКА, моя задача — забить как можно больше голов. Но в любом случае первому армейскому звену надо давать меньше бросать, так как все три игрока очень мастеровитые. Надо меньше удаляться, так как большинство — сильная сторона ЦСКА. В первой игре мы нахватали много удалений, а в меньшинстве очень тяжело забивать голы. Надеюсь, мы исправимся, станем получать меньше штрафов и, наоборот, будем вынуждать соперника нарушать правила, чтобы мы чаще играли в большинстве, а не в меньшинстве.

В ЦСКА отмечают качественную командную игру в первом матче с «Динамо».

— Мы контролировали большую часть встречи, хорошо играли как команда, действовали слаженно, реализовали свои моменты, — заявил «Известиям» защитник армейцев Мэт Робинсон. — Кроме того, парни отлично потрудились в обороне. В том числе мы качественно сыграли в меньшинстве. Нужно постоянно так играть в неравных составах, если мы хотим побеждать в следующих матчах.

Канадский защитник объяснил, почему его команда не повторила ошибок «Йокерита». В предыдущем раунде финский клуб проиграл «Динамо» по итогам шести матчах (2:4), хотя в большинстве встреч имел преимущество по броскам по воротам.

— «Йокерит» пытался пробить «Динамо» кучей бросков, но не смог этого сделать, — рассказал Робинсон. — Мы же поймали их на смене, и это дало результат. Нам удалось реализовать свои моменты. Но не важно, с каким преимуществом мы выиграли. Первая победа есть первая победа. Это все равно только один выигрыш — нам надо еще три.

Во второй паре — СКА–«Локомотив» — серия началась с демонстрации «олдскульного» хоккея, где всё решает одна шайба. В первой игре удачливее были питерские армейцы — в третьем периоде Давид Рундблад реализовал большинство, забросив свою третью шайбу в плей-офф (1:0). «Локомотив» же пятую игру подряд не смог поразить ворота СКА в основное время, а всего за последние девять матчей ярославцы лишь четырежды огорчали вратарей питерцев. Во второй встрече «железнодорожникам» надо забивать и играть впереди как можно более агрессивно, чтобы не возвращаться с выезда в Санкт-Петербург при счете 0:2 в серии.

А в четверг стартовали серии второго раунда в Восточной конференции. В Астане «Барыс» проиграл домашнюю встречу «Авангарду» (1:3), а в Екатеринбурге местный «Автомобилист» не совладал с «Салаватом Юлаевым» (0:1). Завтра в этих противостояниях состоятся вторые игры — они пройдут в тех же городах, что и первые.