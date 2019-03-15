Впереди Москва: лидеры РПЛ пройдут проверку столичными грандами

В рамках 20 тура российской Премьер-лиги состоится сразу несколько важных матчей, которые могут повлиять на исход чемпионской гонки. Главный претендент на золотые медали чемпионата — «Зенит» — отправится в гости к столичному «Спартаку», а занимающий второе место в таблице «Краснодар» постарается прервать серию неудач в выездной игре с «Локомотивом». В то же время очные противостояния команд из лидирующей группы могут пойти на пользу ЦСКА, который сыграет в гостях с «Уралом».

«Спартак»–«Зенит»

Остроты и без того принципиальному противостоянию добавляет нынешнее положение команд в таблице. Если «Зенит» одержит победу в предстоящем матче, это может исключить из чемпионской гонки одного из его преследователей. Для «Спартака» же встреча с сине-бело-голубыми — шанс вернуть интригу в битву за золото РПЛ и реабилитироваться перед болельщиками за блеклую игру в последних матчах.

— Стратегически это очень важная игра для обеих команд, — сказал «Известиям» бывший защитник красно-белых Юрий Ковтун. — На «Спартак» свалилось очень много критики. Возможно, именно в игре «Зенитом» произойдет переломный момент, и команда покажет более качественный футбол. Питерцы же выглядят стабильно в РПЛ — берут очки в каждом матче, но при этом показывают довольно скупой футбол. Обеим командам нужна только победа, и исход этого матча существенно повлияет на расклады в турнирной таблице.

«Спартак» еще ни разу не проигрывал «Зениту» на домашнем стадионе «Открытие Арена». Питерцы последний раз обыгрывали красно-белых в Москве в 2012 году — в «Лужниках», еще до реконструкции площадки. Если в этот раз подопечным Сергея Семака все-таки удастся прервать неудачную серию выездных матчей со «Спартаком», то их шансы на чемпионство серьезно возрастут.

— «Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. Сине-бело-голубые далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице. Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру.

«Локомотив»–«Краснодар»

Также в 20 туре между собой сыграют команды, занимающие второе и пятое место в таблице РПЛ. Главный преследователь «Зенита» — «Краснодар» — допускает осечки уже в трех турах подряд и отстал от лидера уже на пять очков. «Локомотив» же, напротив, набрал ход и смотрится с каждым туром всё увереннее. Перерыв в чемпионате явно пошел на пользу подопечным Юрия Семина.

— «Краснодару» нельзя терять очки, — отметил в беседе с «Известиями» бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Если они продолжат это делать, то конкуренты уже, наверное, не простят. «Локомотив» же объективно прибавил, для них этот матч также крайне важен. Думаю, что у «железнодорожников» есть все шансы оказаться на пьедестале по итогам сезона.

«Урал»–ЦСКА

Очные противостояния команд из лидирующей группы должны пойти на пользу московским армейцам. Если они обыграют «Урал», а «Краснодар» уступит «Локо», то ЦСКА может подняться на второе место в РПЛ. Однако поездка в Екатеринбург точно не станет легкой для красно-синих. В позапрошлом туре «Зенит» с трудом выиграл у «Урала» (1:0), а «Спартак» не смог пройти эту команду в четвертьфинале Кубка России (1:1; 0:1). Армейцы подходят к предстоящему туру на эмоциональном подъеме после разгрома «Рубина» (3:0) в прошлые выходные.

— Нам нужно продолжать усердно работать, — сказал «Известиям» полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. — Важно не расслабляться после победы над «Рубином» и хорошо подготовиться к выездному матчу с «Уралом». Чем больше игр мы проводим, тем лучше чувствуем себя на поле.

«Рубин»–«Ростов»

Противостояние этих команд можно назвать принципиальным, потому что нынешний наставник казанцев Курбан Бердыев сыграет против своего бывшего клуба. В составе «Рубина» немало футболистов, которые ранее выступали за «Ростов». А недавний переход в донской коллектив экс-тренера вратарей казанцев Виталия Кафанова, которого называют одним из главных соратников Бердыева, добавляет еще большей пикантности этой встрече. Желто-синие не могут победить уже в семи турах подряд. «Рубин» же выглядит нестабильно, чередуя победы с болезненными поражениями.

— Пока смотреть за «Ростовом» интереснее, чем за «Рубином», — казанцы пока только в поиске своей игры, — сказал «Известиям» именитый специалист Ринат Билялетдинов. — Да, в составе команды из Татарстана немало бывших футболистов дончан, но я не жду какого-то антагонизма в этой встрече. Думаю, исход матча решат стандартные положения. Встречи этих команд после возобновления чемпионата показывают, что им еще нужно набрать игровую форму.

«Анжи»–«Крылья Советов»

Самарцы, которые серьезно усилились зимой, выглядят уверенно после перерыва. В прошлом туре они разгромили «Енисей» (4:0), а до этого сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2). Махачкалинцы же продолжают испытывать серьезные финансовые трудности, но не перестают бороться. «Анжи» идет на 14 месте в таблице и в случае победы может сравняться с «Крыльями» по очкам.

— «Анжи» точно нельзя назвать аутсайдером, — сказал «Известиям» директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов. — Несмотря на сложности, они продолжают бороться. Даже «Зенит» потерял очки в матче с этой командой. Так что «Крылья» ждет очень сложный выезд, в котором мы постараемся добиться своей цели. Ну, а «Анжи» хочется высказать только огромное футбольное уважение.

«Оренбург»–«Динамо»

Динамовцев прилично штормит. За победой над «Уфой» (2:1) последовало поражение от «Спартака» (0:1). «Оренбург» же сотворил главную сенсацию прошлого тура, вырвав ничью у «Краснодара» на последних минутах (2:2).

— «Динамо» в этом сезоне вообще не ждут легкие матчи, — пояснил «Известиям» бывший наставник бело-голубых Сергей Силкин. — Сейчас просто нужно брать очки, чтобы спокойно завершить сезон. Команда старается это делать в меру своих возможностей, но хотелось бы, чтобы и фортуна повернулась к ним лицом. «Оренбург» — очень собранная команда, которая в начале сезона играла на пределе и многих удивила. Затем был спад, потеря очков, в результате чего начались разговоры о смене тренера. Теперь команде и наставнику нужно доказывать свою состоятельность, так что в игре с «Динамо» оренбуржцы будут крайне мотивированы.

«Арсенал»–«Енисей»

Не исключено, что предстоящий тур станет последним для Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Енисея». Красноярцы идут на последнем месте в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей уже на семь очков. В связи с плохими результатами слухи об отставке Аленичева ходят уже давно. Будет символично, если палачом для 46-летнего специалиста станет его бывший клуб — «Арсенал».

— Не думаю, что Красноярск — это предел мечтаний для любого тренера, — сказал «Известиям» именитый функционер Андрей Червиченко. — Даже в случае отставки Аленичев, наверное, не будет посыпать голову пеплом. Уверен, что «Енисей» вылетит в этом сезоне, и никакая смена тренера им не поможет. Неправильно скидывать всю вину за результат на Аленичева. Он же не виноват, что ему дали футболистов такого уровня. У красноярцев объективно один из слабейших составов в РПЛ.

Также в рамках 20 тура между собой сыграют «Уфа» и «Ахмат».