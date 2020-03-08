«Не закрепился в ЦСКА из-за серьезной конкуренции»

В КХЛ первый раунд плей-офф в самом разгаре, а в Высшей хоккейной лиге — второй по значимости — эта стадия уже подходит к концу. В ВХЛ она стартовала раньше, и сейчас в первом раунде осталось провести один матч — последнюю, седьмую игру серии между тольяттинской «Ладой» и альметьевским «Нефтяником» . Эта встреча состоится сегодня. Остальные противостояния уже завершились. В частности, победитель регулярного чемпионата вышки — «Звезда» — забронировал себе путевку во второй раунд по итогам пяти игр. Теперь ему предстоит серия с ташкентским «Хумо».

Фарм-клуб московского ЦСКА обыграл со счетом 4:1 «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Однако победа красно-синим далась непросто. Команда из Казахстана, с трудом прошедшая в плей-офф, неожиданно выиграла у «Звезды» третий матч (3:2 ОТ), а во втором и пятом уступила лишь в овертаймах (1:2 и 2:3).

Один из лидеров армейцев — защитник Игорь Мясищев. В 2016–2018 годах он привлекался к тренировкам в ЦСКА и даже провел несколько матчей в КХЛ, но пока пробиться в главную команду красно-синих не смог. По окончании серии с «Торпедо» 22-летний хоккеист дал интервью «Известиям». Он поделился впечатлениями от нынешнего плей-офф ВХЛ и оценил шансы в ближайшие сезоны заиграть в ЦСКА.

— Почему у «Звезды», победителя регулярного чемпионата, получилась такая сложная серия в первом раунде?

— Соперник был очень быстрый и мощный. Вы видели сами, что во всех играх «Торпедо» постоянно поддерживало высокий темп и достаточно неплохо нас разобрало, практически полностью закрыв наше большинство. Мы, конечно, старались что-то делать, но это у нас выходило лишь моментами. Однако у нас все-таки молодая команда, и мы перебегали соперника — отсюда результат. Старались, боролись до конца, до последних минут. И вы видели, как сложилась последняя, пятая игра. Проигрывали в третьем периоде 0:2, забросили одну шайбу не без доли везения, поймали кураж и в итоге ближе к концу основного времени сравняли счет. И в овертайме очень успешно завершили одну из атак.

— В ВХЛ плей-офф отличается от формата КХЛ и МХЛ. В вышке в первом раунде команда из одной конференции встречается с клубом из другой, что почти гарантирует дальние выезды, как у вас с Усть-Каменогорском. Это сильно усложняет подготовку?

— Да как сказать… Конечно, это накладывает отпечаток. Но, в принципе, мы спортсмены — люди привыкшие. Не первый год играем и не первый год катаемся по выездам на автобусах. Долгие переезды или перелеты для нас обычное дело. Получилось так, что ЦСКА нам выделил чартер на выезд в Усть-Каменогорск, за что клубу большое спасибо. Слетали туда нормально, без пересадок — прямым рейсом. В итоге успели отдохнуть и выспаться. Правда, жалко, что первую из выездных встреч всё равно проиграли, но в итоге поднапряглись и выиграли вторую, вернувшись домой с преимуществом в счете. В общем, дали устькаменогорцам повоевать, но выиграли решающую битву и войну.

— А в регулярном чемпионате приходится летать в Казахстан обычными рейсами?

— Честно говоря, не помню. В этом сезоне мы не играли выездные матчи против «Торпедо» и «Сарыарки». Только они к нам приезжали. Насколько я понял, устькаменогорцы летали к нам с пересадкой в Новосибирске. На мой взгляд, это очень трудно и муторно.

— Кого считаете главными конкурентами в борьбе за Кубок Петрова?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Все игроки и команды в плей-офф для нас тяжелы. Каждый соперник хорош. То же «Торпедо» вошло в плей-офф с последнего места, и нам пришлось крайне тяжело в матчах с ним.

— За счет чего в ВХЛ выдаются напряженные серии — в первом раунде ни одно из противостояний не закончилось всухую, в четыре матча? В КХЛ, скорее всего, таких быстрых серий сейчас будет немало…

— Все команды равные — только и всего. Кто-то может зайти в плей-офф с последнего, 16-го места и показывать приличную игру с высокими скоростями. Думаю, у нас с Усть-Каменогорском получилась очень увлекательная серия, которая понравилась болельщикам. Надеюсь, в следующих раундах их будет приходить на наши матчи еще больше. И мы продолжим радовать зрителей.

— Еще пару сезонов назад вы вызывались в ЦСКА вместе с Павлом Карнауховым, Артемом Чмыховым и Никитой Макеевым. Почему в итоге из вас четверых лишь Карнаухов закрепился в главной команде?

— Ну, как вы знаете, в ЦСКА очень серьезная конкуренция, сильный подбор игроков обороны. Соответственно, просто так место там никто не даст. Его надо выгрызать зубами. Всё, что у тебя есть, нужно отдавать и выбивать себе место в главной команде. У Паши в нападении это получилось. Он — хороший игрок и молодец. Карнаухов очень большой и массивный — борется и кусается за каждую шайбу. Мне закрепиться не удалось. Повторюсь, потому что в ЦСКА очень сильные защитники. Значит, я должен вырасти еще на пару-тройку голов, прибавить в катании, владении шайбой. В общем, в мастерстве.

— С новым потолком зарплат и возможным отъездом в НХЛ некоторых защитников ЦСКА — вроде Алексея Марченко и Александра Романова — у вас может возрасти шанс попасть в главную команду?

— Честно говоря, об этом не думал. Но, наверное, где-то в подкорке это сидит. Но совершенно не забиваю себе голову. Просто стараюсь показывать хорошую игру, зарабатывать очки и быть полезным команде.