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МИД РФ рекомендовал находящимся в Италии россиянам вернуться домой

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Фото: Global Look Press/Daniele Mascolo/Xinhua
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Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, которые находятся в Италии, скорее вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, ведомство призывает россиян воздержаться от поездок в страну.

«МИД России рекомендует гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Находящимся на территории данного государства следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию», — сказано в сообщении, опубликованном в Twitter в четверг, 12 марта.

Из европейских стран Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, там подтверждено более 12,4 тыс. случаев заболевания, скончались 829 человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю, пишет «Газета.ру».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

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