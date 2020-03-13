У главного тренера «Арсенала» обнаружили коронавирус

Главный тренер лондонского «Арсенала», 37-летний испанец Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все игроки основной команды «Арсенала» и тренерский штаб, контактировавшие с Артетой в течение последних нескольких дней, будут находиться на домашнем карантине, а тренировочный центр «пушкарей» будет закрыт.

Несмотря на это, матчи чемпионата Англии по футболу, которые должны состояться на текущей неделе, пройдут в запланированные ранее даты, сообщается на сайте турнира.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято после поступившей от правительства информации.

«Хотя премьер-министр сообщил, что все спортивные мероприятия должны проходить в настоящее время в обычном режиме, он также указал, что правительство рассматривает вопрос о запрете крупных общественных мероприятий, таких как спортивные матчи», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Ранее матч Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», запланированный на 11 марта, был перенесен из-за коронавируса.

12 марта издание L'Equipe сообщило, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит 17 марта об остановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Накануне УЕФА попросил власти стран, где будут проходить матчи чемпионата Европы 2020 года, провести мероприятие в установленные сроки, несмотря на распространение нового коронавируса SARS-CoV-2.