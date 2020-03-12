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СМИ сообщили о намерении УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год

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Фото: TASS/PA Images
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит 17 марта об остановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает L'Equipe в четверг, 12 марта.

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Ранее в четверг УЕФА заявил, что проведет видеоконференцию с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, которые входят в УЕФА, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Дебаты затронут все национальные и европейские соревнования, включая Евро-2020.

По информации издания, на этой встрече ассоциация должна объявить о переносе чемпионата на 2021 год. Идея заключается в том, чтобы дать возможность доиграть европейские чемпионаты и еврокубки, не будучи заблокированными датами чемпионата Европы, который должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран Старого Света, включая Санкт-Петербург.

Накануне УЕФА попросил власти стран, где будут проходить матчи чемпионата Европы 2020 года, провести мероприятие в установленные сроки, несмотря на распространение нового коронавируса SARS-CoV-2.

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