Чемпионат Европы по тяжелой атлетике перенесли из-за коронавируса

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля, перенесли на июнь. Об этом говорится в сообщении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), опубликованном во вторник, 10 марта.

Соревнования состоятся с 13 по 21 июня.

Помимо этого, IWF отменила чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который должен был начаться 13 марта в Бухаресте. В сообщении отмечается, что предложение исходило от главы румынской организации тяжелой атлетики Ники Влада.

Ранее, 7 марта, Международная федерация хоккея отменила проведение Женского чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, из-за распространения нового коронавируса.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.