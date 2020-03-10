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Глава Центра инфекционных болезней назвал лучшее средство против коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лучшим средством в борьбе с коронавирусом являются карантины. Такое мнение высказал во вторник, 10 марта, начальник Центра инфекционных болезней ЦБК Георгий Сапронов.

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«Те меры, которые приняли наши китайские коллеги, помогли почти на ноль свести распространение вируса в Китае. Именно с этим будет связана основная борьба с инфекцией в России», — цитирует врача-инфекциониста «Федеральное агентство новостей».

По словам Сапронова, в большинстве своем такие вспышки затухают сами по себе, а задача эпидемиологов — ускорить процесс затухания при помощи карантинов.

Специалист также заявил, что провайдерам необходимо следить за распространением недостоверной информации про десятки тысяч зараженных в Москве, удалять ее и наказывать дезинформаторов. Никаким источникам, кроме официальных, доверять не следует, подчеркнул он. По мнению врача, на сайте Роспотребнадзора есть все данные по количеству заболевших, профилактике вируса и предпринятых мерах по предотвращению его распространения.

«Опыт наших коллег показывает, что у нас пока нет лекарств, которые смогут предотвратить это заболевание. Вирус будет распространяться, и смертность населения будет зависеть от уровня медицины в стране», — сказал он, добавив, что китайским врачам удалось сдержать распространение, что дает и всем остальным возможность остановить эпидемию.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщает телеканал «360».

В столице введен режим повышенной готовности для медицинских, эпидемиологических, коммунальных и других городских служб. Пассажиров, которые прибывают в столичные аэропорты из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, направляют на двухнедельный карантин, сообщается на сайте kp.ru. Список таких стран определяется Роспотребнадзором. В настоящее время в него входят КНР, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и ряд других.

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась более чем в 100 государствах.

Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.

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