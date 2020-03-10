Глава Центра инфекционных болезней назвал лучшее средство против коронавируса

Лучшим средством в борьбе с коронавирусом являются карантины. Такое мнение высказал во вторник, 10 марта, начальник Центра инфекционных болезней ЦБК Георгий Сапронов.

«Те меры, которые приняли наши китайские коллеги, помогли почти на ноль свести распространение вируса в Китае. Именно с этим будет связана основная борьба с инфекцией в России», — цитирует врача-инфекциониста «Федеральное агентство новостей».

По словам Сапронова, в большинстве своем такие вспышки затухают сами по себе, а задача эпидемиологов — ускорить процесс затухания при помощи карантинов.

Специалист также заявил, что провайдерам необходимо следить за распространением недостоверной информации про десятки тысяч зараженных в Москве, удалять ее и наказывать дезинформаторов. Никаким источникам, кроме официальных, доверять не следует, подчеркнул он. По мнению врача, на сайте Роспотребнадзора есть все данные по количеству заболевших, профилактике вируса и предпринятых мерах по предотвращению его распространения.

«Опыт наших коллег показывает, что у нас пока нет лекарств, которые смогут предотвратить это заболевание. Вирус будет распространяться, и смертность населения будет зависеть от уровня медицины в стране», — сказал он, добавив, что китайским врачам удалось сдержать распространение, что дает и всем остальным возможность остановить эпидемию.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, сообщает телеканал «360».

В столице введен режим повышенной готовности для медицинских, эпидемиологических, коммунальных и других городских служб. Пассажиров, которые прибывают в столичные аэропорты из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, направляют на двухнедельный карантин, сообщается на сайте kp.ru. Список таких стран определяется Роспотребнадзором. В настоящее время в него входят КНР, Иран, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и ряд других.

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась более чем в 100 государствах.

Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.