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Находящийся на карантине в ОАЭ велогонщик заявил о невозможности вернуться в РФ

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Фото: commons.wikimedia.org
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Велогонщик Gazpom Rusvelo Cycling Team Николай Черкасов, который вместе с еще 14 спортсменами находится в карантине в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за риска заражения коронавирусом, рассказал во вторник, 10 марта, о невозможности покинуть отель.

По его словам, все его тесты отрицательные, но власти ОАЭ постоянно инициируют новые анализы и проверки. Из-за коронавируса был отменен последний этап гонки «Тур ОАЭ», которая ежегодно проходит в Абу-Даби.

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«Сегодня 12-й день нашего карантина. За это время мы сделали пять тестов, а по заявлению властей достаточно было трех отрицательных результатов для выхода из карантина, но не в нашем случае. Парней забирают постепенно, мы контактируем, и это постоянно отодвигает срок выхода», — цитирует спортсмена телеканал «Звезда».

По его словам, ситуация неутешительная, поскольку он не знает, сколько еще продлится карантин.

«Каждый день обещают отправку домой, но потом опять новые тесты. Ссылаются на то, что нужно делать повторный тест. Потихоньку тренируемся, соблюдаем режим и сидим в отеле, как обычные люди», — рассказал Черкасов.

Ранее в этот же день стало известно о госпитализации российского велогонщика Дмитрия Страхова, у которого был обнаружен коронавирус, сообщает телеканал «360».

«Гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение команды.

В настоящее время всех спортсменов, помещенных в карантин, дополнительно обследуют на наличие заболевания. Все контактировавшие с ним находятся под пристальным контролем, и им запрещено покидать номера гостиницы.

Результаты последних исследований американских ученых показали, что среднее время инкубации нового коронавируса составляет пять дней, а у 97% заболевших симптомы проявляются в течение 11–12 дней. Поэтому ученые считают вполне целесообразным карантин продолжительностью 14 дней.

Неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась более чем в 100 государствах.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.

Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.

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