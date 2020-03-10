Американские ученые выяснили средний инкубационный период коронавируса

Среднее время инкубации нового коронавируса SARS-CoV-2 составляет 5,1 дня. Симптомы проявляются у 97,5 % заболевших в течение 11,5 дней. Поэтому американские ученые из Университета Джона Хопкинса считают 14-дневный карантин обоснованным. Результаты исследования опубликованы во вторник, 10 марта, в журнале Annals of Internal Medicine.

Был изучен 181 случай вируса за границами провинции Хубэй в Китае в период до 24 февраля этого года, уточняет телеканал «Звезда».

Пока ученые до конца не знают, насколько заразен новый коронавирус. Было несколько случаев, когда его передавали люди, у которых не проявлялись какие-либо симптомы заболевания. Однако в большинстве случаев носитель инфекции начинает представлять опасность для окружающих, когда у него появляются первые симптомы. Время между инфицированием и началом проявления симптомов называется инкубационным периодом.

«Согласно нашему анализу данных, находящихся в открытом доступе, текущие рекомендации о 14-дневном активном медицинском наблюдении или карантине обоснованны, хотя при таком периоде в некоторых случаях заражение не будет выявлено и симптомы проявятся позже», — цитирует профессора кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения при университете Джастина Лесслера RT.

Ученые считают, что период инкубации для SARS-CoV-2 находится в том же диапазоне, что и для возбудителя так называемой атипичной пневмонии SARS-CoV. У коронавируса MERS-CoV, который в 2013 году вызвал сотни случаев заболевания на Ближнем Востоке, предполагаемый средний инкубационный период составляет от пяти до семи дней.

По их мнению, точные данные по инкубационному периоду нового коронавируса помогут вирусологам оценить динамику распространения эпидемии и позволят медикам разработать и внедрить наиболее эффективные карантинные и другие меры контроля. Ученые также считают, что изоляция пациентов и потенциальных носителей смогут замедлить, а затем и остановить распространение коронавирусов.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась в более чем 100 государствах.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.

Накануне стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.