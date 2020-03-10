Facebook и «ВКонтакте» удалили фейки о коронавирусе в России

Американская социальная сеть Facebook и российская «ВКонтакте» удалили фейковую информацию о распространении коронавируса в России. Об этом сообщили ТАСС во вторник 10 марта, в пресс-службе Роскомнадзора.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — сказали в пресс-службе.

Ранее, 4 марта, Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам и страницам в соцсетях, где размещается недостоверная информация о коронавирусе SARS-CoV-2.

Речь идет о публикациях во «ВКонтакте» и Facebook, в которых содержалась ложная информация о якобы «20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве». 2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в российской столице и просит максимально распространить эту информацию. Тему растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В некоторых регионах некие информаторы утверждают, что «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Эксперты призвали не доверять информации из неподтвержденных источников.

В настоящий момент подозреваемые в распространении фейков задержаны.

В начале декабря 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2. Заболевание распространилось и на другие страны. По данным на 10 марта, всего в мире зарегистрировали 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случая выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, 3119 — умерли.