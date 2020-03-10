Роскомнадзор предложил работодателям объявлять об измерении температуры

Роскомнадзор предложил работодателям размещать на входе в организацию объявления о замерах температуры у сотрудников для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение «Известий» 10 марта.

В Роскомнадзоре напомнили, что температура тела является информацией о состоянии здоровья и относится к специальной категории специальной категории персональных данных. Их обработка без согласия допускается в соответствии с трудовым законодательством в том случае, если они свидетельствуют о возможности выполнения работником своих обязанностей. Поэтому согласие сотрудника на измерение температуры тела тепловизором для предупреждения коронавируса не требуется.

«Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожить в течение суток после их получения. Посетители организаций, не являющиеся ее сотрудниками, будут выражать свое согласие на измерение температуры своим намерением посетить организацию.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор по просьбе «Известий» сравнил летальность шести опасных заболеваний, распространившихся по планете в XXI веке.

Речь идет о новом коронавирусе COVID-19, птичьем гриппе (H5N1), атипичной пневмонии (SARS), свином гриппе (H1N1), новом птичьем гриппе (H7N9) и коронавирусе ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Несмотря на широкое распространение, которое получил COVID-19, его летальность оказалась одной из самых низких.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась в более чем 100 государствах.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.

Накануне стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.