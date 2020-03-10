ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году. Об этом сообщается на сайте «Росконгресса» во вторник, 10 марта.

Форум, который должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года, был отменен из-за коронавирусной инфекции.

«Форум 2020 года был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

5 марта о решении не проводить форум заявил председатель оргкомитета Андрей Белоусов. Его поддержали власти Санкт-Петербурга.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

По состоянию на 10 марта первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России подтверждены 20 случаев заболевания.