Прямой эфир
Сюжет:

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году. Об этом сообщается на сайте «Росконгресса» во вторник, 10 марта.

В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца

Форум, который должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года, был отменен из-за коронавирусной инфекции.

«Форум 2020 года был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

5 марта о решении не проводить форум заявил председатель оргкомитета Андрей Белоусов. Его поддержали власти Санкт-Петербурга.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

По состоянию на 10 марта первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России подтверждены 20 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума отменила ряд парламентских мероприятий из-за коронавируса
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020