Роспотребнадзор сравнил смертоносность опасных вирусов XXI века

Роспотребнадзор по просьбе «Известий» сравнил летальность шести опасных заболеваний, распространившихся по планете в XXI веке.

Речь идет о новом коронавирусе COVID-19, птичьем гриппе (H5N1), атипичной пневмонии (SARS), свином гриппе (H1N1), новом птичьем гриппе (H7N9) и коронавирусе ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Несмотря на широкое распространение, которое получил COVID-19, его летальность оказалась одной из самых низких.

С 2019 года по 10 марта 2020 года инфекцию подхватили 114 тыс. 544 человека в 102 странах. При этом скончались 4026 человек. Таким образом, летальность составила 3,5%.

Для сравнения, летальность птичьего гриппа (H5N1) составила 53%. С 2003 года вирусом заразился 861 человек в 17 странах, скончались 455 человек.

Летальность нового птичьего гриппа (H7N9) достигла 39%. Болезнь затронула 1568 человек, из них 615 умерли. H7N9 получил распространение лишь в трех странах, включая Китай.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома впервые обнаружили в 2012 году. С июня 2012 года по 5 января 2020 года MERS заболели 2535 человек в 27 странах, скончался 921 человек. Летальность вируса составила 35,6%.

Атипичной пневмонией (SARS) c 2002 по 2003 годы заболели 8096 человек в 32 странах. От вируса в конечном итоге умерли 774 человека. Его летальность (9,6%) также оказалась выше, чем у SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Получивший масштабное распространение свиной грипп (H1N1) c 2009 по 2010 годы затронул 214 стран. С августа 2009 года подсчет случаев прекращен из-за невозможности отследить все случаи заражения, поэтому достоверная информация о числе заболевших отсутствует, отметили в Роспотребнадзоре. От H1N1 зафиксировано 18 тыс. 449 смертей, при этом летальность вируса составила всего 0,2%.

На первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом 8 марта вышла Италия. Согласно статистике, в этой стране от новой инфекции умирает каждый 20-й пациент.

В феврале немецкие ученые определили срок жизнеспособности коронавируса на предметах. Они сохраняются дольше всего на металле, пластике и стекле — до девяти дней.

По состоянию на 10 марта тяжелая обстановка с COVID-19 остается в Иране, Китае и Южной Корее. В России подтверждены 20 случаев заболевания.