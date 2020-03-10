COVID-19 превзошел по влиянию на экономику все эпидемии XXI века

Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века. К такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, сравнив эффект для рынков от вспышек COVID-19, Эболы, свиного и птичьего гриппов, а также атипичной пневмонии. Авторы исследования сравнили цены на золото, нефть, показатели РТС, а также технологические индексы США и Китая во время различных эпидемий опасных болезней в XXI веке.

Выяснилось, что предыдущие эпидемии не оказали серьезного влияния на экономику и фондовые индексы, хотя смертность от них была намного выше, чем от коронавируса. Удар по экономике от COVID-19 эксперты объяснили не последствиями самой болезни, а мерами борьбы с ней.

По словам эксперта РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, в отличие от предыдущих эпидемий коронавирус начинает влиять на экономику по причине быстрого распространения за пределы Азии. Воздействие усиливается за счет активного освещения в СМИ.

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году доля Китая в глобальном ВВП была всего 4%, сейчас она более 16%, и проблемы китайской экономики оказывают более сильное влияние на мировые рынки, указал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Барри Эрлих. По его словам, большинство глобальных компаний либо продает значимую долю продукции в Китае, либо имеют поставщиков в КНР. Инвесторы переживают, что коронавирус может стать началом рецессии из-за падения экономической активности и снижения уверенности потребителей, пояснил эксперт.

Россия по итогам года покажет рост на уровне 0,7% — это ниже официального прогноза, считает главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, если пик заболеваемости в глобальном масштабе пройден, то темпы роста мировой экономики замедлятся до 1,5% в среднем за год. Затяжной характер развития эпидемии на протяжении еще хотя бы четырех месяцев будет означать выход на рецессию. Для граждан это в лучшем случае означает неизменность уровня доходов, а в худшем — их снижение.

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Карантинный срок: COVID-19 по влиянию на ВВП превзошел все эпидемии XXI века