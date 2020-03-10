Число заразившихся коронавирусом в США превысило 700 человек

Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в США превысило 700. Такие данные приводит на своем сайте Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

По его информации, в стране зарегистрировано 709 случаев заболевания, 22 человека умерли.

Вместе с тем, телеканал CNN, суммируя данные местных властей, властей штатов и федеральных санитарных властей, дает цифру в 717 заболевших и 26 умерших.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что порядка 512 человек заразились коронавирусом в США. Случаи заражения фиксировались в 33 штатах.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным вирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в Ухане (Китай). По последним данным, жертвами заболевания в Китае стали 3136 человек. Число заразившихся превысило 80,7 тыс. человек.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 наблюдается в Иране, Китае и Южной Корее.