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У командующего силами США в Европе заподозрили коронавирус

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Фото: Global Look Press/DPA/Karsten Klama
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Командующими силами США в Европе Кристофер Каволи и несколько членов его штаба могли заразиться новым коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает издание The Hill со ссылкой на министра армии США Райана Маккарти.

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По его словам, в связи с этим генерал выполняет свои обязанности удаленно.

Отмечается, что Каволи мог подвергнуться воздействию инфекции «на недавней конференции». Вероятно речь идет о военной конференции с участием командующих сухопутных войск в Висбадене (Германия).

На конференции контактировали с заразившимися коронавирусом людьми и несколько помощников военачальника. Теперь они тоже работают удаленно.

«В соответствии с действующими правилами он (Каволи. – Ред.) и другие люди, которые могли заразиться, самостоятельно следят за своим самочувствием и работают удаленно, выполняя свои функции», — говорится в заявлении Маккарти.

До сих пор было известно лишь об одном американском военном, который заразился коронавирусом в Европе. Речь идет о моряке, несущем службу в итальянском Неаполе. О его госпитализации сообщили 7 марта.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что коронавирусом в США заразились порядка 512 человек. При этом скончался от заболевания 21 человек, 18 из них в штате Вашингтон.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным вирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в Ухане (Китай). На первом месте по смертности от вируса — Италия, где умирает каждый 20-й заболевший, при этом по скорости распространения заболевания она на втором месте.

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