За таблеточку: американцы могут остаться без антибиотиков

Вспышка коронавируса в Китае вызвала особенное беспокойство в США. Неожиданно для многих выяснилось, что львиная доля медикаментов, которыми лечатся американцы, производится в КНР. И как минимум в течение последнего месяца поставки лекарств очень сильно сократились. Чем грозит ситуация американской медицине, разбирались «Известия».

Если судить по американской прессе, а она довольно точно отражает состояние общества, перспективы у страны совсем не блестящие — она может и не дожить до момента, когда станет «снова великой». А всё потому, что желание фармацевтических компаний сэкономить привело к переводу производства туда, где «наемный персонал готов трудиться за плошку риса в день».

Кто виноват

Американские публицисты, правда, не склонны винить в ситуации только Вашингтон и стремятся разделить ответственность за создавшееся положение дел на всех: «На протяжении десятилетий мировые лидеры позволяли транснациональным корпорациям стремиться к снижению затрат на рабочую силу, тем самым централизуя производство и концентрируя его в подходящем регионе. Сейчас мы видим, к какой трагедии это решение может нас привести, — пишет обозреватель The American Prospect Дэвид Дэйен. — Основная масса фармацевтических производств сосредоточена в Ухане и вокруг него. Мы рассчитывали, что китайцы отпразднуют Новый год по своему календарю и вернутся на работу. Во многих регионах страны этого не случилось — объявлено, что фабрики и заводы откроются только с марта. 60 млн работников находятся в условиях карантина. Удар по экономике — не только по китайской, но и мировой тоже — страшенный. Мы уже месяц живем, расходуя запасы. Их, как выясняется, может хватить еще на два. Что потом?»

США_1 Объявление на витрине одной из аптек Нью-Йорка о наличии в продаже медицинских масок Фото: REUTERS/Carlo Allegri

По информации портала Breitbart, США находятся в полной зависимости от Китая в сфере поставок фармацевтических и медицинских препаратов. В частности, 97% всех антибиотиков, потребляемых населением Штатов, поступает из КНР. 80% активных фармацевтических ингредиентов для производства лекарств в США — оттуда же. Самые элементарные средства, такие, как пенициллин, ибупрофен и аспирин, тоже в основном китайские. Большинство защитных масок производится в Китае и на Тайване. Но после введения Пекином карантина в нескольких городах страны маски быстро превратились в дефицитный товар, после чего были объявлены правительством «продуктом стратегической важности» и запрещены к вывозу. Временно, конечно. Но, как говорят в народе, в мире нет ничего более постоянного, чем временное.

Американские больницы в этот же самый момент вдруг спохватились: выяснилось, что на складах у них «критически низкий запас» респираторных масок.

«Мы отдали всю промышленность в Китай»

Чиновники США обеспокоены контролем КНР над поставками в Америку медикаментов и лекарственных средств.

— По сути, мы передали всю свою промышленность в Китай, — сказал в интервью NBC News в сентябре прошлого года отставной бригадный генерал Джон Адамс. — Это стратегическая уязвимость .

США_2 Одна из аптек в штате Вирджиния Фото: REUTERS/Hyungwon Kang

Гэри Кон, бывший главный экономический советник президента Трампа, выступал, будучи при должности, против торговой войны с Китаем. Он приводил в пример исследование министерства торговли, из которого следовало, что 97% всех антибиотиков в Соединенных Штатах происходят из Китая.

— Если вы китаец и хотите действительно нас уничтожить, просто перестаньте присылать нам антибиотики, — сказал тогда Кон.

Как отметила Розмари Гибсон, старший советник в Hastings Center и редактор в ежемесячнике JAMA Internal Medicine, издаваемом Американской медицинской ассоциацией, «централизация производства лекарств в одной стране делает цепочку поставок уязвимой. Она может быть прервана в любой момент «по ошибке или по замыслу».

«Если в производстве лекарств мы зависим от Китая в отношении тысяч видов ингредиентов и сырья, Пекин может использовать эту зависимость в качестве оружия против нас. Обеспокоенность по поводу сбоев в цепочке поставок может объяснить, почему перечень китайских товаров, на которые Соединенные Штаты предложили в мае 2019 года повысить таможенные пошлины на общую сумму около $300 млрд, не включает «фармацевтические препараты, некоторые лекарственные средства и некоторые медицинские товары», — подчеркнула Гибсон.

США_2 Производство антибиотиков на фармацевтической фабрике в провинции Аньхой в Китае Фото: REUTERS/China Daily

Справка «Известий» Розмари Гибсон является автором книги «Китайский рецепт: выявляя риски американской зависимости от китайских лекарств» (China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine), в которой исследует резкий сдвиг международной фармацевтической промышленности в Китай и последствия этого для здоровья населения США и национальной безопасности страны. Hastings Center — американский независимый научно-исследовательский институт по вопросам биоэтики

«А мы вас предупреждали...»

Тревожных голосов, прогнозировавших возможность возникновения чрезвычайной ситуации, в США звучало немало, но к ним никто не прислушивался.

«Соединенные Штаты не будут переводить производство истребителей и танков в Китай; это отдало бы нашу национальную безопасность в руки противника. Но отпустить туда всю нашу «фарму» почему-то можно. Даже американские военные принимают лекарства из Китая. — писала еще в сентябре 2019 года в Тhe New York Post политик и журналистка, бывшая вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккой. — Президент Трамп призывает американские промышленные предприятия производить медикаменты здесь, а не на аутсорсинге в Поднебесной. Фармацевтические компании, которые теперь полагаются на Китай, от которого ожидают активные фармакологические ингредиенты (API), входящие в состав антибиотиков, сердечных лекарств и других лечебных средств, которые нам жизненно необходимы, должны быть первыми, кто откликнется на просьбу Трампа».

США_4 Производство медицинских масок на фабрике в провинции Шэньси в Китае Фото: Global Look Press/Wu Di

Посыл предельно ясен: антибиотиков собственного производства в Штатах не найти, а то, что поставляется из КНР, может в определенных случаях не лечить, а калечить. «Американские фармацевтические фабрики больше не производят дженерики. Поэтому, если напряженность в отношениях между США и Китаем возрастет и ситуация ухудшится, Китай может прекратить экспорт антибиотиков, что приведет к хаосу в наших больницах», — предупреждала в той же статье Розмари Гибсон.

Федеральная американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности (The Federal US-China Economic and Safety Review Commission) выступила летом 2019 года с предупреждением об опасности американской зависимости от Китая в сфере жизненно важных лекарств.

США_5 Вице-президент Майк Пенс на пресс-конференции о распространении коронавируса в мире Фото: REUTERS/Carlos Barria

«Если бы в США случилась вспышка сибирской язвы, Китай был бы основным источником ципрофлоксацина — антибиотика, необходимого для лечения больных. А что, если бы сам Китай атаковал нас сибирской язвой?» — задается вопросом The New York Post.

Комиссия также предупредила о «серьезных недостатках стандартов в области здравоохранения и безопасности» на китайских фармацевтических заводах. Сделано это было в предельно доходчивой форме: «Остерегайтесь класть в рот любой продукт, сделанный в Китае».

Опасен в любой дозировке

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) утверждает, что фармацевтические ингредиенты из Китая безопасны. Однако, по мнению автора всё той же статьи в The New York Post Бетси Маккой, вряд ли стоит верить этой организации: управление имеет долгую историю отсутствия контроля за иностранными источниками лекарств, согласно разоблачающим отчетам Счетной палаты США (GAO).

Эксперты Счетной палаты обнаружили, что FDA проверяет китайские фармацевтические заводы, мягко говоря, нечасто, а на некоторые из них выбор проверяющих может и вообще не пасть никогда. В Соединенных Штатах же такие предприятия проверяются каждые два года.

За последние 13 месяцев FDA более 50 раз приходилось объявлять об отзыве партий лекарственных средств от гипертонии, потому что активный ингредиент, валсартан, содержал примеси топлива для реактивных двигателей, которые, по оценкам специалистов, вызывают рак у одного из каждых 8000 человек, принимающих таблетки. Кто это поставляет в США? Китай.

США_6 Фото: Global Look Press/001 Stewart Goldstein

При этом Джанет Вудкок из FDA сообщила, что принимать загрязненные топливом таблетки менее рискованно, чем вообще прекратить прием лекарств от высокого давления. Вряд ли пациенты будут в восторге, если им придется выбирать из подобных двух зол.

В 2008 году импортированный из Китая антикоагулянт гепарин убил 81 американца. Гепарин вырабатывался из слизистых оболочек кишечника свиней, которых в Китае часто препарируют в неконтролируемых семейных мини-артелях. Изначально FDA пришло к выводу, что гепарин оказался заражен инфекцией из-за нестерильных резервуаров на китайской фабрике. Но позже агентство изменило свою точку зрения и заподозрило умышленное загрязнение. Власти КНР, разумеется, всё отрицают. Причина, по которой у FDA было мало шансов обнаружить загрязнение до того, как американцы начали умирать, проста: управление по контролю просто не осматривало и не проверяло завод. В FDA работают всего 29 сотрудников, которые занимаются проверкой более 3000 иностранных производственных объектов. Специалистам не разорваться.