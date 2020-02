За таблеточку: американцы могут остаться без антибиотиков

Розмари Гибсон является автором книги «Китайский рецепт: выявляя риски американской зависимости от китайских лекарств» (China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine), в которой исследует резкий сдвиг международной фармацевтической промышленности в Китай и последствия этого для здоровья населения США и национальной безопасности страны. Hastings Center — американский независимый научно-исследовательский институт по вопросам биоэтики