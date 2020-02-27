Блумберг обвинил Трампа в нехватке ресурсов для борьбы с COVID-2019

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, планирующий стать кандидатом в президенты США, во время дебатов демократов в Чарлстоне (Южная Каролина) заявил, что Штаты в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для предотвращения распространения коронавируса. Бизнесмен обвинил в этом президента Трампа.

По его словам, два года назад Дональд Трамп уволил специалистов по пандемии, в результате чего сегодня никто не может проконсультировать власти страны, как им действовать в ситуации с коронавирусом, а также урезал финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний.

«Лидер США каждый день подвергает жизнь американцев риску, утверждая, что коронавирус «чудесным образом» исчезнет к апрелю. Понятно, что стране нужен лидер с реальным опытом управления кризисом», — говорится в заявлении, размещенном на сайте Блумберга.

В понедельник, 24 февраля, администрация Дональда Трампа запросила у конгресса дополнительно $2,5 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Около $1,5 млрд пойдут на противостояние эпидемии, более $1 млрд планируется выделить на разработку вакцины.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро складывается ситуация в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 26 февраля в мире отмечено более 80 тыс. случаев заболевания. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.